Remis gegen Stäfa II

Am Sonntagmorgen empfing der FC Pfäffikon die Reserven des FC Stäfa Zuhause auf dem Barzloo.

Die erste Mannschaft startete hervorragend in die Partie. Bereits in der 3. Minute dribbelte sich Lang nach Steckpass durch Bürge durch die gegnerische Abwehrreihe und schob den Ball rechts am Torwart vorbei ins Netz ein.

Der Ton für den Rest der Partie sei angestimmt, so die Stimmung bei sonnigen 30 Grad. Mehrfach gelang Tiapele der Durchbruch auf der linken Angriffsseite durch die gegnerische Abwehrkette. Die Gäste vom Zürichsee kamen nicht oft gefährlich vors Tor in der ersten Spielhälfte, denn die Mehrheit des Spielgeschehens fand im Mittelfeld und der gegnerischen Hälfte statt. Mit der 1:0 Führung gingen die beiden Teams in die Pause. Nach Wiederanpfiff war das Spiel ausgeglichen. Kurz nach der Pause setzten die Gäste einen Nadelstich durch hohen Steilpass in die Spitze und konnten in der 52. Minute zum 1:1 ausgleichen.