Remis gegen Altenerding: TuS Holzkirchen "auf dem richtigen Weg sind“

Einiges zu tun hatte die Holzkirchner Defensive gegen Altenerding vor allem in der ersten Halbzeit. – Foto: MKF_MaxKalup

Der TuS Holzkirchen zeigt gegen die SpVgg Altenerding zwei Gesichter – und erkämpft sich einen Punkt in der Bezirksliga Ost.

Bereits im Vorfeld der Partie ist klar gewesen, dass auf die Grün-Weißen im Heimspiel gegen Altenerding eine überaus schwere Aufgabe warten würde. Trotzdem hat der TuS Holzkirchen gewissermaßen zwei Gesichter gezeigt. Ein schlechtes in der ersten Hälfte und ein gutes im zweiten Durchgang. So reichte es nach einem zwischenzeitlichen Rückstand immerhin zu einem 1:1-Remis. „Letztlich muss man mit dem Punkt zufrieden sein“, gibt TuS-Coach Sven Teichmann an. „Wir haben uns heute einen Zähler erkämpft und den gehalten. Vielleicht ist das auch mal für die Birne gut.“ Sa., 07.09.2024, 14:00 Uhr TuS Holzkirchen Holzkirchen SpVgg Altenerding Altenerding 1 1

Reinkämpfen lautete das Stichwort. Denn: Nach einer schwachen ersten Hälfte war klar, die Grün-Weißen würden eine deutliche Leistungssteigerung im zweiten Durchgang brauchen, um im schwierigen Heimspiel gegen Altenerding etwas zu holen. „Es ist in der Pause sehr laut geworden“, verrät Teichmann. „Wir waren überhaupt nicht im Spiel.“ Seine Schützlinge hätten nicht das gemacht, was man sich im Vorfeld vorgenommen hatte. „Wir wollten den Ball laufen lassen, stattdessen sind wir viel zu oft in Eins-gegen-eins-Situationen gerannt.“ Obendrein kamen unnötige Ballverluste hinzu. Der bitterste nach rund einer halben Stunde. Ein individueller Fehler brachte Altenerdings Leonardo Tunjic in eine aussichtsreiche Position. Und der ließ sich die große Gelegenheit nicht nehmen und hatte keine Mühe, seinen fünften Saisontreffer zu markieren. „Sie sind offensiv und fußballerisch gut veranlagt. Das haben sie gezeigt“, sagt TuS-Abwehrmann Lukas Krepek. „Wir haben die erste Hälfte einfach komplett verschlafen.“ Mit etwas Glück hätten die Holzkirchner aber auch in Führung gehen können. Denn kurz vor dem 0:1 schalteten die Grün-Weißen nach einem Fehlpass blitzschnell um, Drilon Shukaj bekam das Leder fünf Meter vor dem Kasten auf den Fuß. Doch der TuS-Offensivmann zirkelte den Ball über das Tor.