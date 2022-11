Remis auf der Waldau

2:2-Unentschieden gegen den FC Holzhausen

Zum Rückrundenauftakt trennten sich vor 3.450 Zuschauern im GAZi-Stadion auf der Waldau die Stuttgarter Kickers und der couragierte Aufsteiger Holzhausen 2:2 (2:2)-Unentschieden. David Braig brachte die Blauen mit seinem 13. Saisontreffer früh in Führung (2.). Kevin Müller (7.) und Torschützenkönig Janik Michel (17.) drehten binnen zehn Minuten die Partie und zur 1:2-Führung. Die Blauen antworteten prompt und kamen durch den Kopfballtreffer von Niklas Kolbe zum verdienten Ausgleichstreffer (27.). Trotz zahlreicher hochkarätiger Torchancen auf beiden Seiten folgten im Offensivspektakel unter dem Fernsehturm keine weiteren Treffer.

Kickers-Cheftrainer Mustafa Ünal: „Wir haben jetzt 10 Siege in Folge gehabt, haben hier gegen einen richtig guten Gegner Unentschieden gespielt. Wir können das Spiel gewinnen, aber auch verlieren, so war es leistungsgerecht. Das zeigt uns nur, dass wir weiter fokussiert bleiben müssen. Das schärft uns nochmal die Sinne und es gilt da weiterzumachen, was uns in den Wochen so stark gemacht hat.“

Ünal musste seine Startelf verletzungsbedingt auf einer Position verändern und begann mit Paul Polauke anstatt von Malte Moos. Beide Mannschaften waren vom Anpfiff weg in der Partie. Nach schöner Vorarbeit von Kapitän Dicklhuber traf David Braig mit seinem Flachschuss ins rechte Toreck zur frühen Führung für die Blauen (2). Der Aufsteiger war aber keinesfalls geschockt und antwortete augenblicklich. Kevin Müller fasste sich unbedrängt aus halbrechter Position ein Herz und traf herrlich über Kickers-Keeper Ramon Castellucci hinweg ins linke Toreck zum 1:1-Ausgleich (7.). In der Folge lieferten sich beide Mannschaften einen offensiven Schlagabstausch. Luigi Campagna traf an die Querlatte (11.). Keine zwei Minuten später musste Castellucci den Schuss von Müller klären. Eine Viertelstunde war gespielt als Konrad Riehle auf rechts den Ball vor der Grundlinie erlief, seine Hereingabe vom heranstürmenden Braig nur um eine Stiefelspitze verpasst wurde. Der nächste Angriff gehörte wieder dem Aufsteiger und Toptorjäger Janik Michel nutzte seine Möglichkeit und traf zur 1:2-Führung (17.). Nur vier Minuten später rettete Castellucci in höchster Not gegen Pascal Schoch der halblinks im Fünfmeterraum zum Schuss kam. Das Spiel ging zwischen den Strafräumen hin und her und wieder verpasste Braig knapp die großartige Vorarbeit von Riehle (23.), drei Minuten später klärte FC-Keeper Fritz den Distanzschuss von Kammerbauer. Der nächste Versuch der Blauen landete dann im Ziel. Nach präziser Freistoßhereingabe von Kammerbauer stieg Kolbe zum Kopfball hoch und versenkte das Spielgerät in die linke Torecke zum umjubelten 2:2-Ausgleich (28). Und nur eine Zeigerumdrehung später hatte Luigi Campagna die Führung auf dem Fuß, verzog aber mit seinem Schuss aus dem Rückraum. In der Folge attackierten die Kickers zwar früh den Gegner, zu gefährlichen Torabschlüssen kam es aber nicht mehr. So ging es nach 45 offensiven Spielminuten mit einem leistungsgerechten 2:2-Zwischenstand in die Kabinen.

Ohne Personalwechsel starteten beide Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt. Die Degerlocher drängten auf den Führungstreffer und kamen durch den Kopfball von Braig nach Vorlage von Flamur Berisha zum ersten Abschluss in Hälfte zwei (48.). Im Anschluss an einen Eckball versuchte es Braig mit einem Fallrückzieher, schoss aber aus kurzer Distanz über den Querbalken (56.). Nur eine Minute später schloss der laufstarke Riehle den nächsten Angriff der Blauen mit seinem Schuss rechts neben den Pfosten ab. Nach einer Stunde Spielzeit entwischte FC-Torschütze Müller seinem Gegenspieler Kammerbauer und stand plötzlich frei vor Castellucci, der den Torschuss stark klärte. Und der Freistoß von Nils Schuon zwei Minuten später landete über der Querlatte. Dann waren wieder die Blauen am Zug. Das Stadion hatte schon den Torschrei auf den Lippen, aber der Schuss von Braig ging hauchzart am linken Torfposten vorbei (65.) und eine Minute später rettete Fritz gegen Dicklhuber. Dann brachte Ünal Loris Maier in die Partie und nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung musste Fritz in höchster Not seinen starken Abschluss nach Doppelpass mit Braig klären. Weitere zwei Minuten später traf der agile Maier nach einer Eckballhereingabe an den rechten Pfosten, der Abpraller landete vor den Füßen von Denis Zagaria, der das Leder nach Ansicht des Schiedsrichtergespanns nicht über die Linie drücken konnte. Beide Mannschaften spielten auf Sieg und so prüfte Müller im Gegenzug erneut Castellucci. Das Offensivspektakel ging weiter, Loris Maier setzte den Ball rechts neben das FC-Tor und auch sein Kopfball nach 82 Spielminuten fand auch nicht den Weg über die Linie. Die Kickers hatten in der Schlussphase mehr Spielanteile. Holzhausen blieb aber stets gefährlich und kam nach einer Freistoßhereingabe von Oliver Gratwohl zu einer Kopfballchance durch Michel, der aber neben den linken Pfosten abschloss. Die reguläre Spielzeit war schon abgelaufen, da setzte Dicklhuber das Leder nochmal an die Querlatte des FC-Tores. Und auch der Schuss des eingewechselten Markus Obernosterer wurde von Torhüter Fritz geklärt. So blieb es beim 2:2-Unentschieden auf der Waldau.

FC-Trainer Pascal Reinhardt auf der Pressekonferenz:“ Das Spiel hat das gezeigt, was es versprochen hat. Wir wussten offensiv sind wir da. Defensiv bekommen wir leider immer wieder ein Gegentor. Wir wussten, dass die Kickers uns hinten Räume anbieten werden, und die haben wir auch genutzt. Mit ein bisschen Glück gewinnen wir vielleicht das Spiel, wir hatten noch 2-3 Riesenchancen nach dem Seitenwechsel.“

Kickers-Cheftrainer Mustafa Ünal: „Kompliment an Holzhausen für das Spiel. Wir haben sie genauso stark erwartet. Wir haben es heute nicht geschafft unsere Stärken in der Defensive und gegen den Ball aufs Feld zu bringen. Und von daher müssen wir mit dem Unentschieden zufrieden sein. Klar haben wir Möglichkeiten gehabt. Holzhausen hatte auch Chancen, wo sie das dritte Tor machen können, wir haben dreimal das Aluminium getroffen. In Endeffekt war es ein wildes Spiel, da haben wir dazu beigetragen, weil wir die Partie nicht kontrolliert haben. Wir hatten zu viele Abspielfehler, nach Ballgewinnen haben wir schnell das Leder wieder hergegeben. So stellen wir uns das nicht vor. Aber das steht der Mannschaft auch mal zu.“

Am Samstag, 26. November 2022 treten die Blauen zum letzten Oberligaauswärtsspiel im Jahr 2022 beim FC Nöttingen an. Anpfiff in der Kleiner-Arena in Remchingen-Nöttingen ist um 14.30 Uhr.