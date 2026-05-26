Relegation zur Landesliga: Diese Teams sind dabei

In der Bezirksliga Niederrhein stehen noch zwei Spieltage aus - und damit auch noch einige Entscheidungen, denn aktuell gibt es mit dem VfL Rhede (Gruppe 4) nur einen feststehenden Meister. Das ist insofern interessant, dass sonach auch noch viele Teilnehmer an der Relegation zur Landesliga Niederrhein offen sind. FuPa Niederrhein klärt auf, wer nach aktuellem Stand in die Relegation geht, wie die Gruppen aussehen und wann gespielt wird.
Während die sechs Meister der Bezirksliga direkt aufsteigen, ermitteln die Vizemeister in zwei Dreiergruppen zwei weitere Landesliga-Aufsteiger. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat vor der Saison bereits die Gruppen ausgelost und festgelegt, in welcher Reihenfolge gespielt wird.
Der Duisburger FV und die Sportfreunde Broekhuysen stehen wahrscheinlich in der Relegation, die anderen Plätze sind dagegen noch offen, weil die Klubs noch um die Meisterschaft spielen. Die Sportfreunde Neuwerk können sogar aus eigener Kraft noch Meister werden, belegen zur Bestandsaufnahme aber Rang zwei. Entsprechend sähen die Gruppen zum 26. Mai wie folgt aus:
Gruppe 1:
Gruppe 2:
WICHTIG: Sollten zur Ermittlung der Relegations-Teilnehmer Entscheidungsspiele notwendig sein, haben die Entscheidungsspiele Priorität. Dann verschiebt sich entsprechend die gesamte Relegation nach hinten! Termine stehen unten.
Gruppe 1:
Gruppe 2:
In diesen Gruppen spielt jeder einmal gegen jeden, sprich: Es gibt drei Spiele pro Gruppe. Die beiden Gruppensieger steigen in die Landesliga auf. Sind zwei Mannschaften nach der Relegation punkt- und torgleich, findet ein Entscheidungsspiel auf einem neutralen Platz statt.
Sind alle drei Mannschaften nach der Relegation punkt- und torgleich, folgen zwei K.o.-Spiele. Zunächst wird eine Paarung gelost, die zuerst gezogene Mannschaft hat Heimrecht. Es wird ein Sieger bis zur Entscheidung (klassische Verlängerung mit Elfmeterschießen) ermittelt. Der Verlierer scheidet aus, der Sieger hat im zweiten und letzten Spiel Heimrecht und spielt gegen die dritte Mannschaft bis zur Entscheidung (klassische Verlängerung mit Elfmeterschießen). Der Gewinner des zweiten Spiels steigt in die Landesliga auf.
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