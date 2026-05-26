Relegation zur Landesliga: Diese Teams sind dabei Die sechs Vizemeister der Bezirksliga Niederrhein treten in einer Relegation an, um zwei weitere Landesliga-Aufsteiger zu ermitteln. Welche Teams dabei sind, wie die Gruppen aussehen, wann gespielt wird. von André Nückel · Heute, 20:32 Uhr · 0 Leser

Der Duisburger FV hat vier Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Rheinland Hamborn. – Foto: Burak Annac

In der Bezirksliga Niederrhein stehen noch zwei Spieltage aus - und damit auch noch einige Entscheidungen, denn aktuell gibt es mit dem VfL Rhede (Gruppe 4) nur einen feststehenden Meister. Das ist insofern interessant, dass sonach auch noch viele Teilnehmer an der Relegation zur Landesliga Niederrhein offen sind. FuPa Niederrhein klärt auf, wer nach aktuellem Stand in die Relegation geht, wie die Gruppen aussehen und wann gespielt wird.

Während die sechs Meister der Bezirksliga direkt aufsteigen, ermitteln die Vizemeister in zwei Dreiergruppen zwei weitere Landesliga-Aufsteiger. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat vor der Saison bereits die Gruppen ausgelost und festgelegt, in welcher Reihenfolge gespielt wird. Der Duisburger FV und die Sportfreunde Broekhuysen stehen wahrscheinlich in der Relegation, die anderen Plätze sind dagegen noch offen, weil die Klubs noch um die Meisterschaft spielen. Die Sportfreunde Neuwerk können sogar aus eigener Kraft noch Meister werden, belegen zur Bestandsaufnahme aber Rang zwei. Entsprechend sähen die Gruppen zum 26. Mai wie folgt aus: