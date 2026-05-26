 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Relegation zur Landesliga: Diese Teams sind dabei

Die sechs Vizemeister der Bezirksliga Niederrhein treten in einer Relegation an, um zwei weitere Landesliga-Aufsteiger zu ermitteln. Welche Teams dabei sind, wie die Gruppen aussehen, wann gespielt wird.

von André Nückel · Heute, 20:32 Uhr · 0 Leser
Der Duisburger FV hat vier Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Rheinland Hamborn.
Der Duisburger FV hat vier Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Rheinland Hamborn. – Foto: Burak Annac

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In der Bezirksliga Niederrhein stehen noch zwei Spieltage aus - und damit auch noch einige Entscheidungen, denn aktuell gibt es mit dem VfL Rhede (Gruppe 4) nur einen feststehenden Meister. Das ist insofern interessant, dass sonach auch noch viele Teilnehmer an der Relegation zur Landesliga Niederrhein offen sind. FuPa Niederrhein klärt auf, wer nach aktuellem Stand in die Relegation geht, wie die Gruppen aussehen und wann gespielt wird.

Während die sechs Meister der Bezirksliga direkt aufsteigen, ermitteln die Vizemeister in zwei Dreiergruppen zwei weitere Landesliga-Aufsteiger. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat vor der Saison bereits die Gruppen ausgelost und festgelegt, in welcher Reihenfolge gespielt wird.

Der Duisburger FV und die Sportfreunde Broekhuysen stehen wahrscheinlich in der Relegation, die anderen Plätze sind dagegen noch offen, weil die Klubs noch um die Meisterschaft spielen. Die Sportfreunde Neuwerk können sogar aus eigener Kraft noch Meister werden, belegen zur Bestandsaufnahme aber Rang zwei. Entsprechend sähen die Gruppen zum 26. Mai wie folgt aus:

Gruppe 1:

  • Tabellenzweiter Bezirksliga 1: MSV Düsseldorf
  • Tabellenzweiter Bezirksliga 3: Sportfreunde Neuwerk
  • Tabellenzweiter Bezirksliga 5: Duisburger FV (fast durch)

Gruppe 2:

  • Tabellenzweiter Bezirksliga 2: SC Germania Reusrath
  • Tabellenzweiter Bezirksliga 4: Sportfreunde Broekhuysen (fast durch)
  • Tabellenzweiter Bezirksliga 6: Rot-Weiss Essen II

WICHTIG: Sollten zur Ermittlung der Relegations-Teilnehmer Entscheidungsspiele notwendig sein, haben die Entscheidungsspiele Priorität. Dann verschiebt sich entsprechend die gesamte Relegation nach hinten! Termine stehen unten.

Reihenfolge der Gruppenspiele

Gruppe 1:

  • Spiel 1: Tabellenzweiter Bezirksliga 1 - Tabellenzweiter Bezirksliga 5
  • Spiel 2 laut FVN: Das zweite Spiel bestreiten die unterlegenen Mannschaften des ersten Spiels und die Mannschaften, die spielfrei waren. Heimrecht haben grundsätzlich die im ersten Spiel unterlegenen Mannschaften, es sei denn, sie hatten bereits im ersten Spiel Heimrecht. Dann haben die Mannschaften Heimrecht, die spielfrei waren. Bei unentschiedenem Ausgang eines ersten Spiels lautet die Spielpaarung für das zweite Spiel Tabellenzweiter Bezirksliga 3 - Tabellenzweiter Bezirksliga 1.
  • Spiel 3: Das dritte Spiel bestreiten die siegreichen Mannschaften des ersten Spiels und die am ersten Spiel nicht beteiligten Mannschaften. Heimrecht haben die Mannschaften, die bis dahin noch kein Heimspiel hatten. Bei unentschiedenem Ausgang eines ersten Spiels lautet die Spielpaarung für das dritte Spiel Tabellenzweiter Bezirksliga 5 - Tabellenzweiter Bezirksliga 3.

Gruppe 2:

  • Spiel 1: Tabellenzweiter Bezirksliga 2 - Tabellenzweiter Bezirksliga 6
  • Spiel 2 laut FVN: Das zweite Spiel bestreiten die unterlegenen Mannschaften des ersten Spiels und die Mannschaften, die spielfrei waren. Heimrecht haben grundsätzlich die im ersten Spiel unterlegenen Mannschaften, es sei denn, sie hatten bereits im ersten Spiel Heimrecht. Dann haben die Mannschaften Heimrecht, die spielfrei waren. Bei unentschiedenem Ausgang eines ersten Spiels lautet die Spielpaarung für das zweite Spiel Tabellenzweiter Bezirksliga 4 - Tabellenzweiter Bezirksliga 2.
  • Spiel 3: Das dritte Spiel bestreiten die siegreichen Mannschaften des ersten Spiels und die am ersten Spiel nicht beteiligten Mannschaften. Heimrecht haben die Mannschaften, die bis dahin noch kein Heimspiel hatten. Bei unentschiedenem Ausgang eines ersten Spiels lautet die Spielpaarung für das dritte Spiel Tabellenzweiter Bezirksliga 6 - Tabellenzweiter Bezirksliga 4.

Die Termine der Spiele

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    K.o.- und Entscheidungsspiele

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

Ablauf der Gruppen - mögliche Entscheidungsspiele

In diesen Gruppen spielt jeder einmal gegen jeden, sprich: Es gibt drei Spiele pro Gruppe. Die beiden Gruppensieger steigen in die Landesliga auf. Sind zwei Mannschaften nach der Relegation punkt- und torgleich, findet ein Entscheidungsspiel auf einem neutralen Platz statt.

Sind alle drei Mannschaften nach der Relegation punkt- und torgleich, folgen zwei K.o.-Spiele. Zunächst wird eine Paarung gelost, die zuerst gezogene Mannschaft hat Heimrecht. Es wird ein Sieger bis zur Entscheidung (klassische Verlängerung mit Elfmeterschießen) ermittelt. Der Verlierer scheidet aus, der Sieger hat im zweiten und letzten Spiel Heimrecht und spielt gegen die dritte Mannschaft bis zur Entscheidung (klassische Verlängerung mit Elfmeterschießen). Der Gewinner des zweiten Spiels steigt in die Landesliga auf.

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