Relegation zur Kreisliga: Vorher drohen viele Entscheidungsrunden

So läuft die Relegation ab

Anders als beim Aufstieg in die Landesliga läuft die Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt nicht in einer Dreiergruppe ab. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat schon vor der Saison die drei Paarungen mit Hin- und Rückspiel ausgelost, deren Gewinner die Klasse halten und deren Verlierer in die Kreisliga A absteigen. An dieser Relegation müssen/dürfen die sechs Tabellenfünfzehnten teilnehmen. Wichtig ist: Herrscht vorab Punktgleichheit im Rennen um Platz 15 in den jeweiligen Bezirksligen, gibt es Entscheidungsspiele (Hin- und Rückspiel, Dreierrunde oder Turnierbaum). Danach sieht es vor dem letzten Spieltag in fast allen Gruppen aus.

Hinspiele ab Mittwoch, 4. Juni, 19.30 Uhr:

Paarung 1: Fünfzehnter Bezirksliga 4 - Fünfzehnter Bezirksliga 1

Paarung 2: Fünfzehnter Bezirksliga 3 - Fünfzehnter Bezirksliga 5

Paarung 3: Fünfzehnter Bezirksliga 6 - Fünfzehnter Bezirksliga 2





Rückspiele ab Pfingstsonntag, 8. Juni, 15 Uhr:

Paarung 1: Fünfzehnter Bezirksliga 1 - Fünfzehnter Bezirksliga 4

Paarung 2: Fünfzehnter Bezirksliga 5 - Fünfzehnter Bezirksliga 3

Paarung 3: Fünfzehnter Bezirksliga 2 - Fünfzehnter Bezirksliga 6

Wahrscheinliche Teilnehmer an der Relegation

Paarung 1: Fünfzehnter Bezirksliga 4 - Fünfzehnter Bezirksliga 1

Bezirksliga 4: Der TSV Krefeld-Bockum rangiert zwar auf Platz 15, ist aber punktgleich mit Alemannia Pfalzdorf. Hier gäbe es zunächst eine Entscheidungsrunde darüber, wer direkt die Klasse hält und wer in die Relegation muss. Ebenfalls in der Verlosung: Die SGE Bedburg-Hau, der VfB Uerdingen und der VfL Repelen. Direktes Duell am letzten Spieltag: Bockum gegen Uerdingen.

Bezirksliga 1: Der HSV Langenfeld steht auf Platz 15, ist aber punktgleich mit Ratingen 04/19 II. Der SSV Berghausen kann auch noch abrutschen.

Paarung aktuell: TSV Krefeld-Bockum/Alemannia Pfalzdorf - HSV Langenfeld/Ratingen 04/19 II

_____

Paarung 2: Fünfzehnter Bezirksliga 3 - Fünfzehnter Bezirksliga 5

Bezirksliga 3: Durch einen starken Lauf hat sich die SpVg Odenkirchen Rang 15 gesichert, könnte aber auch noch den direkten Klassenerhalt per Entscheidungsrunde erreichen. Dafür notwendig: Ein eigener Sieg und eine Niederlage des 1. FC Mönchengladbach am letzten Spieltag.

Bezirksliga 5: In der Gruppe ist zu beachten, dass der RSV Praest nach dem letzten Spieltag freiwillig absteigt. Dadurch kann sich in der Tabelle noch eine Menge tun. "Praest im Sinn" bedeutet, dass aktuell Fortuna Bottrop als Tabellen-16. am Sonntagabend auf Rang 15 springen und damit an der Relegation teilnehmen würde. Allerdings: Die Fortuna ist punktgleich mit dem FC Sterkrade, auch TV Voerde, Sportfreunde Königshardt und Schwarz-Weiß Alstaden könnten noch 15. werden.

Paarung aktuell: SpVg Odenkirchen - Fortuna Bottrop/FC Sterkrade 72.

_____

Paarung 3: Fünfzehnter Bezirksliga 6 - Fünfzehnter Bezirksliga 2

Bezirksliga 6: Der TSV Bruckhausen müsste aktuell in die Verlängerung der Saison gehen, der 1. FC Mülheim-Styrum und die GSG Duisburg rangieren ebenfalls noch unten drin.

Bezirksliga 2: Der Vertreter aus Duisburg muss in jedem Fall in den Fußballkreis Wuppertal-Niederberg reisen, so viel ist schon sicher. Germania Wuppertal und der SC Velbert II sind punktgleich. Der Verlierer dieses Fernduells steigt direkt in die Kreisliga A ab.

Paarung aktuell: TSV Bruckhausen - Germania Wuppertal/SC Velbert II

_____

Wichtig: Die Mannschaft mit den meisten Punkten nach zwei Spielen ist der Gesamtsieger und hält die Klasse. Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz. Herrscht auch hier Gleichstand, gewinnt das Team mit den mehr erzielten Toren. Besteht auch dann noch Gleichstand, wird der Sieger im Rückspiel durch das Elfmeterschießen ermittelt - nachzulesen beim Fußballverband Niederrhein (FVN) an dieser Stelle.

Sollten Entscheidungsspiele zur Ermittlung der Relegationsteilnehmer nötig sein, haben die Entscheidungsspiele natürlich Vorrang. Die Relegation würde terminlich nach hinten verschoben werden. Wahrscheinliche Termine in diesem Fall:

Sonntag, 15. Juni 2025

Mittwoch, 18. Juni 2025

Sonntag, 22. Juni 2025

____