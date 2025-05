Trotz sportlichem Klassenerhalt: Bezirksligist geht in A-Liga runter

Als viertbestes Rückrundenteam spielt der RSV Praest dennoch gewissermaßen eine Saison unter dem Radar. Im Normalfall könnte das Team nun schon für ein weiteres Jahr in der Bezirksliga planen, doch es kommt anders. Demnach wird der RSV für die kommende Spielzeit aus eigenen Stücken in die Kreisliga A gehen. Dem Verein steht schlichtweg kein schlagkräftiger Kader für das Niveau zur Verfügung.

Mit dem bevorstehenden Abgang von Trainer-Urgestein Roland Kock läutete der Verein hinter den Kulissen schon eine neue Ära auf der Trainerbank ein. Marcel Wolters sollte ab der kommenden Saison die Geschicke in der Bezirksliga leiten, doch es kam anders: "Leider haben sich dann in den letzten Wochen zahlreiche Spieler aus den unterschiedlichsten Gründen aus dem Kader abgemeldet. Dies konnten wir bis heute nicht kompensieren", haderte RSV-Vorsitzender Michael Kühn gegenüber der WAZ.

Auch die zuletzt weiterhin anhaltende Formstärke sollte nicht ausreichend Spieler für ein weiteres Jahr in Praest überzeugen. Im Gegensatz zur mäßigen Hinrunde, spielte das Team im neuen Jahr groß auf und steht in der Rückrundentabelle auf Platz vier. Doch scheinbar reichte das nicht als Grund aus, um gemeinsam mit Wolters an der Seitenlinie ein neues Kapitel beim RSV aufzuschlagen. "Viele Gespräche, auch mit der Bitte an die Spieler, uns im ersten Jahr nach Roland Kock zu unterstützen und zu helfen, sind erfolglos geblieben.", verriet Kühn. "Meine Enttäuschung darüber möchte ich nicht verbergen. Final müssen wir leider akzeptieren, dass sich die meisten Spieler anders entschieden haben. Daher sind wir letztlich zum Entschluss gekommen, dass es unter diesen Umständen für die Bezirksliga nicht reichen wird."

Wesentliche sportliche Folgen

Die beiden finalen Spiele gegen die DJK Arminia Lirich (25. Mai, 15 Uhr) und Tabellenführer Rhenania Bottrop (1. Juni, 15 Uhr) wird Praest nach planmäßig bestreiten. Für die beiden Kontrahenten geht es nach aktuellem Stand jeweils noch um den Ab- respektive Aufstieg. Und da der RSV nach dem Saisonschluss schlichtweg ans Tabellenende rutscht – alle Spielwertungen bleiben erhalten – könnte man als scheidender Bezirksligist oben wie unten noch einmal das Zünglein an der Waage spielen.

Für mindestens ein Team aus dem Tabellenkeller sind die Nachrichten um den RSV jedoch mehr als willkommen. Neben dem bereits abgestiegenen TuB Bocholt ist nun auch nur noch ein direkter Abstiegsplatz sowie ein Relegationsteilnehmer zu ermitteln.