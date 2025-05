Relegation zur BZL: Späte Entscheidung - Altenerding siegt in Habach

Alles oder Nichts: In der Relegation zur Bezirksliga treffen der ASV Habach und die SpVgg Altenerding aufeinander. Das Hinspiel steigt am Dienstagabend (Anpfiff: 18.30 Uhr) in Habach. Der Live-Ticker.

Doch in der Relegation fängt alles bei null an. Der Modus ist heuer besonders hart. Von den zwölf Releganten werden nur drei Teams im nächsten Jahr wieder in der Bezirksliga spielen. Heißt im Umkehrschluss: Neun Mannschaften treten nächstes Jahr in der Kreisliga an. Das Rückspiel steigt am Samstag, 24. Mai, um 15 Uhr im Sepp-Brenninger-Stadion in Erding. Der Gewinner der ersten Relegationsrunde trifft auf den Sieger des Duells zwischen der SpVgg Feldmoching und dem FC Neuhadern. Die zwei zusätzlichen Spiele steigen dann am 27. Mai (18:30 Uhr) und 31. Mai (15 Uhr). Nur wer sich nach zwei Runden durchsetzt, bleibt in der Bezirksliga.

Altenerding spielte vor sieben Jahren noch in der A-Klasse. Der Aufsteiger hat am letzten Spieltag den direkten Klassenerhalt in der Bezirksliga verpasst. Jetzt soll der Ligaverbleib über den Umweg Relegation gelingen.

Habach oder Altenerding? Wer erkämpft sich die bessere Ausgangslage für das Rückspiel am Samstag? Wir berichten im Live-Ticker.