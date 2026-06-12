Relegation: Team verzichtet & steigt freiwillig ab, Absteiger gerettet

In der Relegation zur Kreisliga B Moers hat es kurzfristig eine Änderung gegeben: Aus einer Dreierrunde wird eine Entscheidungsrunde um den Aufstieg zwischen dem TuS Borth II und dem TV Kaldenhausen. Der Hintergrund: Der SV Haesen-Hochheide hat noch zurückgezogen, deshalb jubelt auch Viktoria Birten.
Am Mittwochabend tragen TV Kaldenhausen und die Borth-Reserve das Hinspiel aus. Ein Rückspiel war zunächst nicht geplant, aber das liegt am Rückzug von Haesen-Hochheide. Zum zweiten Mal in Folge entscheidet sich der Klub für einen freiwilligen Abstieg eine Klasse tiefer; 2025 belegte der Verein sogar einen starken einstelligen Platz in der Kreisliga A.
Doch nach dem letzten Spieltag hat der Verein die Nachricht kundgetan und erklärt, freiwillig zu verzichten und in der Kreisliga C neu zu starten. Deshalb hält auch Viktoria Birten die Klasse und steigt nicht aus der Kreisliga B ab.
Das sind Entwicklungen, die es im Fußballkreis Moers zuletzt häufiger gegeben hat und die in diesem Fall gleich mehrere Mannschaften freuen dürften. Immerhin verschwindet auch der vermeintlich stärkere B-Ligist aus der Relegation der beiden C-Ligisten.
Tabelle
1. MSV Moers (Auf) 32 28-1-3 116:46 85
2. SV Budberg III 32 23-5-4 121:41 74
_____
3. 1. FC Lintfort II 32 23-2-7 119:46 71
_____
4. TuS Borth 32 21-3-8 154:68 66
5. TV Asberg II 32 19-7-6 122:54 64
6. FC Rumeln-Kaldenhausen (Ab) 32 19-5-8 129:74 62
7. Rumelner TV II 32 20-2-10 108:81 62
8. OSC Rheinhausen (Ab) 32 16-3-13 78:69 51
9. TV Kapellen 32 14-1-17 67:67 43
10. FC Neukirchen-Vluyn 09/21 III 32 11-3-18 55:107 36
11. SV Alemannia Kamp 32 10-3-19 72:95 33
12. FC Rot-Weiß Moers 32 8-6-18 53:117 30
13. SSV Lüttingen II (Auf) 32 8-3-21 49:113 27
14. TuS Asterlagen II 32 7-5-20 60:119 26
15. SV Millingen II 32 5-5-22 35:109 20
16. SV Viktoria Birten 32 4-1-27 60:133 13
_____
17. SV Haesen-Hochheide zg. (Ab) 32 7-3-22 53:112 24
18. SV Orsoy zg. (Ab) 0 0-0-0 0:0 0
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: