Relegation Regensburg: Paarungen und Termine fix

Der SV Aichkirchen könnte über die Relegation den Durchmarsch von der A-Klasse in die Kreisliga perfekt machen. – Foto: Felix Schmautz

Schluss, aus, vorbei: Seit dem gestrigen Sonntag gegen 19 Uhr ist die Regelsaison 2025/26 im Fußballkreis Regensburg passé. Tränen und Freude lagen eng beieinander am letzten Spieltag. Für einige Mannschaften ist die Saison allerdings noch nicht zu Ende. Sie dürfen bzw. müssen in die Relegation. Noch am Sonntagabend trafen sich die verantwortlichen Spielleiter auf Kareths Höhen und zurrten die Spieltermine und -orte für die erste Relegationsrunde fest. Am kommenden Wochenende des 16. und 17. Mai geht es für insgesamt 16 Teams um alles. FuPa liefert alle Paarungen und Termine im Überblick:

Relegation zur Kreisklasse

Die Sieger ziehen in die 2. Runde ein, die Verlierer sind Kreisklassist.2. Runde (22./23./24./25. Mai)Spiel 5: Sieger Aichkirchen / Mintraching – Türk Genclik / PeisingSpiel 6: Sieger Leonberg / Hemau – Sieger Wiesent / WalhallaIn der Kreisliga 2 nimmt der TV Hemau als eigentlicher Tabellenletzter an der Relegation teil, weil der SC Sinzing rechtzeitig erklärt hat, nicht an der Relegation teilnehmen zu wollen ( wir berichteten ).Entscheidungsspiele bei Punktgleichheit gibt es in diesem Jahr keine. In der Kreisklasse 2 wäre es eigentlich zu einem Entscheidungsspiel zwischen dem SV Türk Genclik Regensburg und dem SV Leonberg gekommen, die auf Platz 2 und Platz 3 punktgleich ins Ziel kamen. Platz 2 berechtigt direkt zur Relegation, der beste Drittplatzierte (Quotientenregelung) kommt ebenfalls aus der Kreisklasse 2. „Somit nehmen beide Vereine an der Relegation zur Kreisliga teil. Beide Vereine haben sich geeinigt, dass das Torverhältnis als Bewertungskriterium zum Tragen kommt, da der direkte Vergleich unentschieden ist. Die Einigung liegt mir schriftlich vor“, teilt Kreisspielleiter Mike Koriath mit.

1. Runde (16./17. Mai)

Spiel 1: TSV Pettenreuth – 1. FC Beilngries

Samstag., 16. Mai um 15.00 Uhr bei der SG Hohenschambach

Spiel 2: 2. SG Painten II – TSV Neutraubling

Samstag, 16. Mai um 17.30 Uhr beim SC Regensburg

Spiel 3: 2. SV Sulzbach/Donau – SV Breitenbrunn II

Sonntag, 17. Mai um 15.00 Uhr beim ATSV Pirkensee-Ponholz

Spiel 4: SpVgg Stadtamhof II – ESV 1927 Regensburg

Sonntag, 17. Mai um 13.00 Uhr beim FC Rosenhof-Wolfskofen



Die Sieger sind Kreisklassist, die Verlierer A-Klassist. Eine zweite Runde ist nicht vonnöten.





In der A-Klasse 2 nimmt die SpVgg Stadtamhof II als Tabellenvierter an der Relegation teil, weil die SG Matting II/Oberndorf II und der TV Barbing II rechtzeitig erklärt haben, nicht an der Relegation teilnehmen zu wollen, wie Kreisspielleiter Koriath informiert.







Relegation zur A-Klasse

Diese entfällt in diesem Jahr. Aus der A-Klasse 1 haben die SG Sünching III/Mötzing II und die SG Pfatter II/Labertal II einen Ligaverzicht für die A-Klasse eingereicht. Außerdem bildet der SV Diesenbach nächste Saison eine Spielgemeinschaft mit dem TB/ASV Regenstauf II. Infolgedessen stehen genau sechs freie Plätze in den A-Klassen für sechs Bewerber zur Verfügung.







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