Relegation Regensburg: Paarungen und Termine fix

Schluss, aus, vorbei: Seit dem gestrigen Sonntag gegen 19 Uhr ist die Regelsaison 2025/26 im Fußballkreis Regensburg passé. Tränen und Freude lagen eng beieinander am letzten Spieltag. Für einige Mannschaften ist die Saison allerdings noch nicht zu Ende. Sie dürfen bzw. müssen in die Relegation. Noch am Sonntagabend trafen sich die verantwortlichen Spielleiter auf Kareths Höhen und zurrten die Spieltermine und -orte für die erste Relegationsrunde fest. Am kommenden Wochenende des 16. und 17. Mai geht es für insgesamt 16 Teams um alles. FuPa liefert alle Paarungen und Termine im Überblick:
1. Runde (16./17. Mai)
Spiel 1: SV Leonberg – TV Hemau
Sonntag, 17. Mai um 17.30 Uhr beim TSV Brunn
Spiel 2: SV Aichkirchen – FC Mintraching
Samstag, 16. Mai um 15.00 Uhr beim SV Zeitlarn
Spiel 3: SV Türk Genclik Regensburg – SG Peising/Bad Abbach II
Sonntag, 17. Mai um 15.00 Uhr beim TV Geisling
Spiel 4: SV Wiesent – SG Walhalla Regensburg
Sonntag, 17. Mai um 17.30 Uhr beim TV Barbing
1. Runde (16./17. Mai)
Spiel 1: TSV Pettenreuth – 1. FC Beilngries
Samstag., 16. Mai um 15.00 Uhr bei der SG Hohenschambach
Spiel 2: 2. SG Painten II – TSV Neutraubling
Samstag, 16. Mai um 17.30 Uhr beim SC Regensburg
Spiel 3: 2. SV Sulzbach/Donau – SV Breitenbrunn II
Sonntag, 17. Mai um 15.00 Uhr beim ATSV Pirkensee-Ponholz
Spiel 4: SpVgg Stadtamhof II – ESV 1927 Regensburg
Sonntag, 17. Mai um 13.00 Uhr beim FC Rosenhof-Wolfskofen
Die Sieger sind Kreisklassist, die Verlierer A-Klassist. Eine zweite Runde ist nicht vonnöten.
In der A-Klasse 2 nimmt die SpVgg Stadtamhof II als Tabellenvierter an der Relegation teil, weil die SG Matting II/Oberndorf II und der TV Barbing II rechtzeitig erklärt haben, nicht an der Relegation teilnehmen zu wollen, wie Kreisspielleiter Koriath informiert.
Diese entfällt in diesem Jahr. Aus der A-Klasse 1 haben die SG Sünching III/Mötzing II und die SG Pfatter II/Labertal II einen Ligaverzicht für die A-Klasse eingereicht. Außerdem bildet der SV Diesenbach nächste Saison eine Spielgemeinschaft mit dem TB/ASV Regenstauf II. Infolgedessen stehen genau sechs freie Plätze in den A-Klassen für sechs Bewerber zur Verfügung.
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