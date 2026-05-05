Im Relegations-Falle: Sinzing ginge freiwillig in die Kreisklasse Eigentlich abgestiegene Hemauer dürfen wieder hoffen von Florian Würthele · Heute, 09:04 Uhr · 0 Leser

Der SC Sinzing hat den Ligaverzicht erklärt. – Foto: Felix Schmautz

Die Gerüchte waberten schon etwas länger herum. Jetzt sind sie bestätigt. Zumindest teilweise. Wie Mike Koriath, Kreisspielleiter des Spielkreises Regensburg, am späten Montagabend gegenüber FuPa informiert, hat der SC Sinzing einen freiwilligen Relegations-Verzicht erklärt. Heißt konkret: Sollte der Sportclub die Saison auf einem Relegationsplatz beenden – wonach es vor dem letzten Spieltag aussieht –, würde er in der Saison 2026/27 automatisch in der Kreisklasse an den Start gehen.

Aber: Hält die Mannschaft von Trainer Claus Pirkenseer die Klasse direkt, würde das bedeuten, dass der SC Sinzing auch nächste Saison in der Kreisliga starten wird. Kreisvorsitzender Harald Greß erläutert auf Anfrage: „Der SC Sinzing hat einen Relegations-Verzicht erklärt. Sollten sie die Klasse direkt halten, bleiben sie drin. Nur im Falle der Relegation gehen sie in die Kreisklasse.“ Weiter informiert Greß: „Einen Ligaverzicht für einen gesicherten Verein gibt die Spielordnung so nicht her, sie müssten dann zwei Ligen runter.“



Vor dem letzten Spieltag dieser Saison rangieren die Sinzinger in der Kreisliga 2 auf dem vorletzten Tabellenplatz. Das würde im Normalfall die Relegation nach sich ziehen. Der Sprung auf einen Nichtabtstiegsplatz wäre theoretisch aber noch möglich am letzten Spieltag. Dennoch hat man sich im Verein nach langem Abwägen dazu entschieden, im Falle einer Relegation freiwillig eine Klasse nach unten zu gehen. Man hört, dass gewisse Personalprobleme mit Blick auf die kommende Saison für diesen Schritt ausschlaggebend seien.





Des einen Leid ist des anderen Freud: Für eine andere Mannschaft in der Liga tut sich ungeahnt eine Chance auf. Der TV Hemau steht seit vergangenem Sonntag eigentlich als Absteiger fest und war schon im Tal der Tränen versunken. Doch oft kommt es ja anders als man denkt. Wenn der SC Sinzing nicht mehr ans rettende Ufer schwimmt, rutscht Hemau hoch auf Platz 13 und darf an der Relegation teilnehmen. Eine ungeahnte Chance, die der TVH unbedingt am Schopfe packen möchte.



In der Verlosung des Abstiegskampfs sind außerdem der TSV Beratzhausen, der ASV Undorf und die SG Peising/Bad Abbach II. Eine Mannschaft aus diesem Trio muss schlussendlich in den „sauren Apfel“ beißen und relegieren. Für diese drei Teams ändert sich ob des Sinzinger Relegations-Verzichts im Grunde nichts.