Relegation MTK: In Hattersheim wird gefeiert

Main-Taunus. In Hattersheim gab es am Mittwochabend einiges zu feiern. Denn in der Relegation reichte Türk Hattersheim gegen den BSC Schwalbach ein 1:1 im Rückspiel. Die SG DJK Hattersheim setzte sich mit 7:2 gegen die TuS Hornau III durch - steigt somit in die B-Liga auf. C.R.E.U. Hoechst kann in der Sommerpause erstmal durchschnaufen - nach 1:1 gegen den SV Flörsheim im Rückspiel, bleiben die Spanier A-Ligist.