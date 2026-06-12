Relegation im Bezirk Enz-Murr: Drita Kosova Kornwestheim dreht Spiel

Drita Kosova Kornwestheim hat das Relegationsspiel bei der SpVgg Renningen mit 3:2 nach Verlängerung gegen die SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für die SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag ist die Relegation dagegen beendet.

Drita Kosova Kornwestheim erwischte den besseren Start in die Partie. In der 17. Minute brachte Kreshnik Duraku seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Mit diesem Vorsprung ging es auch in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich die SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag zurück ins Spiel. Leonard Pfisterer erzielte in der 64. Minute den Ausgleich zum 1:1 und sorgte dafür, dass die Begegnung wieder offen war. Da bis zum Ende der regulären Spielzeit kein weiterer Treffer fiel, ging das Duell in die Verlängerung.

Dort gelang zunächst der SGM der Führungstreffer. Johannes Wizemann traf in der 97. Minute zum 2:1 und brachte Nussdorf/Roßwag in eine aussichtsreiche Position. Die Antwort von Drita ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Spetim Muzliukaj stellte in der 102. Minute mit dem 2:2 den Gleichstand wieder her. Als sich bereits alles auf ein Elfmeterschießen einzustellen schien, fiel die Entscheidung kurz vor Schluss der Verlängerung. Sermin Zekjiri erzielte in der 118. Minute den Treffer zum 3:2 und sorgte damit für den umjubelten Sieg von Drita Kosova Kornwestheim.

---