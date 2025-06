Relegation im Bezirk Donau/Iller: SV Eggingen setzt sich durch

Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.

Das ist die Relegation

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

Fußballbezirk Donau/Iller

Relegation zur Bezirksliga



Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Donau/Iller. Hier sind die beiden Spiele der 1. Runde:

Do., 12.06.2025, 18:30 Uhr FC Neenstetten Neenstetten TSV Regglisweiler TSV Regglisweiler 0 2 Abpfiff Der TSV Regglisweiler hat das Spiel gegen den FC Neenstetten für sich entschieden und sich mit einem 2:0-Erfolg durchgesetzt. Bereits in der 13. Minute brachte Emre Sögüt des TSV früh mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Kelmend Krasniqi in der 70. Minute auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Manuel Aubele (68.) ließ sich der TSV Regglisweiler den Sieg nicht mehr nehmen. --- Fr., 13.06.2025, 18:30 Uhr SV Eggingen Eggingen SG Griesingen Griesingen 2 0 Abpfiff Der SV Eggingen zieht mit einem 2:0-Erfolg gegen die SG Griesingen ins Finale der Relegation ein. Joel Schmitt brachte den SV Eggingen in der 36. Minute in Führung. In einer umkämpften Partie sorgte schließlich Stefan Stanger in der 89. Minute für die Entscheidung und das 2:0-Endergebnis. --- Finale: Heute, 15:00 Uhr SV Eggingen Eggingen TSV Regglisweiler TSV Regglisweiler 2 1 Abpfiff In einem spannenden Relegationsspiel in Illerrieden sicherte sich der SV Eggingen durch einen 2:1-Erfolg gegen den TSV Regglisweiler den Verbleib in der Bezirksliga. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte Kelmend Krasniqi in der 63. Minute für die Führung des TSV Regglisweiler. Die Antwort des SV Eggingen ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später erzielte Joel Schmitt den schnellen Ausgleich zum 1:1. In der 79. Minute war es erneut Joel Schmitt, der mit seinem zweiten Treffer die Partie drehte und den SV Eggingen auf die Siegerstraße brachte.

Relegation zur Kreisliga A1



Es wird um einen Platz in der Kreisliga A1 Donau/Iller gespielt. Es gibt ein Spiel. Dieses lautet:

So., 15.06.2025, 17:00 Uhr KSC Ehingen (Donau) KSC Ehingen TSV Einsingen Einsingen 1 3 Abpfiff Der TSV Einsingen hat das Relegationsspiel gegen den KSC Ehingen mit 3:1 gewonnen und damit den Aufstieg in die Kreisliga A perfekt gemacht. Nach torloser erster Halbzeit brachte Christoph Maichel die Einsinger in der 51. Minute mit 1:0 in Führung. Der KSC antwortete prompt mit dem 1:1-Ausgleich durch Josip Sokcevic nur sechs Minuten später – doch die Freude der Gastgeber währte nicht lange. Dennis Maichel schlug in der 61. Minute zurück, ehe Mathias Walser nur eine Minute später (62.) auf 3:1 erhöhte und damit die Weichen endgültig auf Aufstieg stellte.

Relegation zur Kreisliga A2



Ein Platz in der Kreisliga A2 Donau/Iller wird vergeben.

Im Relegationsfinale zur Kreisliga A2 setzte sich der TSV Albeck nach Verlängerung mit 2:0 gegen den FC Blautal 2001 durch und sicherte sich damit den Klassenerhalt. In einem umkämpften Spiel in Ulm fiel die Entscheidung erst spät: Lucky Osemene Onyeka traf in der 110. Minute zur erlösenden Führung für Albeck, Maurice Klaudrat erhöhte in der 119. Minute endgültig. Blautal hatte zuvor in der regulären Spielzeit die große Chance zur Führung, doch Alexander Haueise scheiterte in der 83. Minute mit einem Foulelfmeter an TSV-Schlussmann Felix Wiedenmann. Zudem schwächte sich Blautal, als Daniel Rettich in der 77. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste. Albeck nutzte die Überzahl in der Verlängerung und bleibt in der Kreisliga A2.

Relegation zur Kreisliga A3

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Donau/Iller gespielt. In der 1. Runde spielen:

Di., 10.06.2025, 18:30 Uhr SG TSV Buch / Obenhausen SG TSV Buch II SGM Aufheim/Holzschwang SGM Aufheim/Holzschwang II 2 1 Abpfiff Mit einem dramatischen Last-Minute-Treffer hat die SG TSV Buch/Obenhausen II einen 2:1-Sieg gegen die SGM Aufheim/Holzschwang II gefeiert. Schon früh brachte Fabian Zeh die Hausherren in der 9. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Aufheim schlug noch vor der Pause zurück: Niklas Pfeffer erzielte in der 41. Minute den 1:1-Ausgleich. Im zweiten Durchgang lief lange ausgeglichen, ehe Nils Ebner in der Nachspielzeit in der 90.+6 Minute zum umjubelten 2:1-Siegtreffer einschoss. --- Mi., 11.06.2025, 18:30 Uhr SV Jedesheim Jedesheim SV Grimmelfingen Grimmelfing. 1 3 Abpfiff Vor 400 Zuschauern musste der SV Jedesheim gegen den SV Grimmelfingen eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Bereits in der 15. Minute brachte Hakan Agit Güngör den SV Grimmelfingen mit 1:0 in Führung. Nur acht Minuten später erhöhte Eronis Dinaj in der 23. Minute auf 2:0. Der SV Jedesheim steckte jedoch nicht auf. In der 35. Minute verkürzte Stefan Sydow auf 1:2 und sorgte damit wieder für Spannung. In der 86. Minute machte schließlich Peter Traudt mit dem Treffer zum 3:1 alles klar und der SV Grimmelfingen jubelte.