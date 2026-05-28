Relegation 3. Liga live: Lok Leipzig will Taktik in Würzburg ändern

Würzburg legt vor. – Foto: Imago Images

UPDATE: Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat im Hinspiel der Aufstiegsrelegation zur 3. Liga einen Rückschlag kassiert: Vor 10.787 Zuschauern im Bruno-Plache-Stadion setzte sich der FC Würzburger Kickers mit 1:0 durch (siehe unten).

Am Donnerstag und am Montag ermitteln der FC Lokomotive Leipzig und die Würzburger Kickers in der Relegation zur 3. Liga den vierten und damit letzten Aufsteiger. Welcher Regionalliga-Klub feiern darf und welche Klubs 2026/27 in der 3. Liga spielen, zeigt euch FuPa in diesem Artikel - inklusive Live-Ticker zur Relegation!

Würzburg spielte zuletzt 2021/22 in der 3. Liga, stieg dann aber inklusive zweier Ausflüge in die 2. Bundesliga erstmals seit 2015 wieder ab. Traditionsverein Lokomotive Leipzig wartet derweil immer noch auf den erstmaligen Sprung in die Drittklassigkeit. Der frühere DDR-Meister spielte zwischenzeitlich mal in der Bezirks-, Landes- und Oberliga. Der Aufstieg in die 3. Liga wäre also eine Premiere.

Lokomotive Leipzig wird alles daransetzen, dass sich die Geschichte aus dem Vorjahr nicht wiederholen wird. Gegen den TSV Havelse verlor Leipzig nach einem 1:1 im Hinspiel das Rückspiel klar mit 0:3 und verpasste den Aufstieg in die 3. Liga - an den exakt selben Terminen wie 2026. Dass Würzburg und nicht der 1. FC Nürnberg II an der Relegation teilnimmt, ist dem Umstand geschuldet, dass der Meister der Regionalliga Bayern auf die 3. Liga verzichtet.

Rückspiel der Relegation zur 3. Liga: Würzburger Kickers - 1. FC Lokomotive Leipzig - Montag, 1. Juni, 19 Uhr

Zum Rückspiel wird sich die taktische Ausrichtung des 1. FC Lokomotive Leipzig ändern, wie Trainer Jochen Seitz im Gespräch mit der BILD ankündigt: „Wir müssen es gut analysieren, im Spielaufbau etwas verändern. Würzburg war aktiver und zweikampfstärker, deshalb müssen wir vor allem mehr zweite Bälle aufsammeln. Wir müssen uns mehr wehren, mutiger sein auch in den Eins-gegen-Eins-Duellen, um Richtung Torabschlüsse zu kommen.“

Schließlich braucht Lok mindestens einen Sieg mit zwei Toren Unterschied, um in der regulären Spielzeit den Aufstieg zu realisieren. Dass der Relegationsverlierer aus dem Vorjahr überhaupt noch im Rennen ist, ordnet der ehemalige Bundesliga-Spieler des FC Schalke 04 und des VfB Stuttgart wie folgt ein: „Wir dachten, wir müssen mehr nach vorn machen. Dann rollen ein paar Konter von Würzburg auf uns zu, da kann das 0:2 fallen.“

Glück im Unglück, aber am Montag muss Leipzig liefern. Ansonsten steigen die Würzburger Kickers in die 3. Liga auf.

Relegation 3. Liga: Würzburger Kickers gewinnen Hinspiel in Leipzig

Hinspiel der Relegation zur 3. Liga: 1. FC Lokomotive Leipzig - Würzburger Kickers - Donnerstag, 28. Mai, 19 Uhr

Der 1. FC Lokomotive Leipzig muss erneut um seinen Traum von der 3. Liga zittern. Der Meister der Regionalliga Nordost verlor das Hinspiel der Relegation gegen die Würzburger Kickers mit 0:1 und steht damit vor dem Rückspiel am Montag in Würzburg unter Druck. Schon im vergangenen Jahr war Lok in der Relegation am TSV Havelse gescheitert. Nun droht dem Traditionsverein erneut eine bittere Enttäuschung, obwohl im ausverkauften Bruno-Plache-Stadion 10.787 Zuschauer für einen großen Rahmen sorgten.

Die Partie war über weite Strecken eng, intensiv und von der Bedeutung des Spiels geprägt. Leipzig versuchte, vor eigenem Publikum Druck aufzubauen, fand gegen die gut organisierte Würzburger Mannschaft aber zu selten klare Lösungen im letzten Drittel. Die Kickers blieben geduldig, standen kompakt und warteten auf ihre Umschaltmomente.

Der entscheidende Angriff fiel kurz nach der Pause. Tarsis Bonga setzte sich auf der linken Seite gegen zwei Leipziger durch, kam bis zur Grundlinie und brachte die Flanke präzise ins Zentrum. Dort lief Liam Omore ein und köpfte aus rund acht Metern ins rechte Eck ein (50.). Für Lok war dieser Treffer ein schwerer Schlag, weil Würzburg damit genau den Spielverlauf bekam, der zur eigenen Anlage passte.

Lok findet keine Antwort

Trainer Jochen Seitz reagierte im Verlauf der zweiten Halbzeit und brachte unter anderem Christoph Maier, Luc Elsner, Pasqual Verkamp und spät Rilind Kabashi. Doch trotz frischer Kräfte fehlte Lok in vielen Szenen die letzte Klarheit. Djamal Ziane, Dorian Cevis und Ayodele Adetula arbeiteten viel, kamen aber nicht konsequent genug in Abschlusspositionen.

Für Lok ist das 0:1 deshalb ärgerlich, aber noch kein endgültiger Rückschlag. Die Ausgangslage ist schwierig, jedoch nicht aussichtslos. Ein Treffer in Würzburg würde die Relegation wieder öffnen. Gleichzeitig muss Leipzig verhindern, dass die Kickers mit ihrer körperlichen Präsenz und ihrem Tempo in Umschaltmomenten erneut in Führung gehen.

Alles entscheidet sich am Montag

Für Würzburg ist der Auswärtssieg ein wichtiger Schritt in Richtung 3. Liga. Die Kickers haben nun den Vorteil, das Rückspiel vor eigenem Publikum mit einer Führung im Rücken angehen zu können. Lok dagegen muss am Montag ein anderes Gesicht zeigen: mutiger, präziser und zwingender im letzten Drittel.

Gerade die Erfahrung aus dem Vorjahr dürfte in Leipzig nachwirken. Damals blieb nach der Relegation gegen Havelse nur die Enttäuschung. Diesmal ist noch alles möglich, aber der Druck ist nach dem 0:1 deutlich größer geworden. Lok hat im Bruno-Plache-Stadion den ersten Teil der Aufgabe verpasst. Jetzt braucht der Nordost-Meister in Würzburg eine Reaktion, sonst endet auch dieser Anlauf auf die 3. Liga wieder vor dem Ziel.

Das ist die 3. Liga 2026/27 nach aktuellem Stand