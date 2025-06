Relegation! 1. FC MG muss gegen Odenkirchen nachsitzen

Mit dem 34. Spieltag endet die Saison in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3 - und das mit einem Paukenschlag! Der 1. FC Mönchengladbach verlor daheim mit 1:2 gegen TuRa Brüggen, was die SpVg Odenkirchen direkt bestrafte: Durch einen 4:2-Erfolg beim CSV Marathon sind Odenkirchen und der 1. FC MG nun punktgleich. Bedeutet: Die beiden Klubs treffen in einer Entscheidungsrunde mit Hin- und Rückspiel um den direkten Klassenerhalt aufeinander. Der Sieger hält die Klasse, der Verlierer muss in die eigentliche Abstiegsrelegation. Der dortige Gegner: Fortuna Bottrop oder der FC Sterkrade. Auch die beiden Klubs müssen wegen Punktgleichheit in die Entscheidungsrunde.

So lief das Saisonfinale

33. Spieltag

Fr., 23.05.25 19:15 Uhr Sportfreunde Neuwerk - CSV Marathon Krefeld 3:2

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr TuRa Brüggen - SVG Neuss-Weissenberg 4:3

Sa., 24.05.25 17:30 Uhr TuS Wickrath - TSV Bayer Dormagen 4:2

Sa., 24.05.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC St. Tönis 1911/20 II 4:3

So., 25.05.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Meerbusch II 9:1

So., 25.05.25 15:15 Uhr Red Stars Mönchengladbach - SSV Grefrath 1910/24 3:3

So., 25.05.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. FC Mönchengladbach 4:3

So., 25.05.25 15:30 Uhr DJK VfL Willich - OSV Meerbusch 2:2



34. Spieltag

So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DJK Gnadental

So., 01.06.25 15:00 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuS Wickrath

So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - DJK VfL Willich

So., 01.06.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SV Uedesheim

So., 01.06.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - SpVg Odenkirchen

So., 01.06.25 15:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TuRa Brüggen

So., 01.06.25 15:30 Uhr OSV Meerbusch - Red Stars Mönchengladbach

So., 01.06.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Sportfreunde Neuwerk