Reisbach: Verletzter Landesliga-Torjäger Hochstetter wird Trainer

Lukas Hochstetter (zweiter von rechts) wird Liniencoach des TV Reisbach – Foto: Verein

Lukas Hochstetter hat sich beim FC Dingolfing zu einem der besten Landesliga-Torjäger in der Region entwickelt. In 52 Einsätzen glückten dem großgewachsenen Flügelstürmer seit dem Aufstieg der BMW-Städter 25 Treffer, zudem bereitete der Blondschopf 13 weitere Einschüsse vor. Im vergangenen November riss sich der 28-Jährige beim Auswärtsspiel in Seebach bereits zum dritten Mal in seiner Laufbahn das Kreuzband. Deshalb sind zwei Operationen erforderlich, von denen eine bereits erfolgte und die andere im Sommer stattfinden wird.



Die Saison 2026/2027 wird bzw. muss der aus dem SC Aufhausen hervorgegangene Speed-Fußballer als Aktiver eine Pause einlegen, allerdings seine erste Aufgabe als Herren-Trainer in Angriff nehmen. Hochstetter wird Übungsleiter beim TV Reisbach, der als Neuling in der Kreisklasse Pfarrkirchen derzeit einen tollen dritten Rang belegt. Bereits im alten Jahr gaben die beiden Erfolgscoaches Alexander Schmid und Martin Vollmar allerdings bekannt, nicht über den Mai hinaus weiterzumachen.