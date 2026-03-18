Reisbach: Verletzter Landesliga-Torjäger Hochstetter wird Trainer

Lukas Hochstetter hat sich beim FC Dingolfing zu einem der besten Landesliga-Torjäger in der Region entwickelt. In 52 Einsätzen glückten dem großgewachsenen Flügelstürmer seit dem Aufstieg der BMW-Städter 25 Treffer, zudem bereitete der Blondschopf 13 weitere Einschüsse vor. Im vergangenen November riss sich der 28-Jährige beim Auswärtsspiel in Seebach bereits zum dritten Mal in seiner Laufbahn das Kreuzband. Deshalb sind zwei Operationen erforderlich, von denen eine bereits erfolgte und die andere im Sommer stattfinden wird.
Die Saison 2026/2027 wird bzw. muss der aus dem SC Aufhausen hervorgegangene Speed-Fußballer als Aktiver eine Pause einlegen, allerdings seine erste Aufgabe als Herren-Trainer in Angriff nehmen. Hochstetter wird Übungsleiter beim TV Reisbach, der als Neuling in der Kreisklasse Pfarrkirchen derzeit einen tollen dritten Rang belegt. Bereits im alten Jahr gaben die beiden Erfolgscoaches Alexander Schmid und Martin Vollmar allerdings bekannt, nicht über den Mai hinaus weiterzumachen.
"Mit Lukas gewinnt die Mannschaft einen jungen und motivierten Trainer, der bereits bei der Damenmannschaft des SC Aufhausen vor einigen Jahren seine ersten Trainererfahrungen machen konnte. Die Verantwortlichen beim TV Reisbach zeigen sich überzeugt, mit Lukas die richtige Wahl getroffen zu haben, um die sportliche Entwicklung weiter voranzutreiben und neue Impulse zu setzen", heißt es in einer vom Verein verschickten Pressemitteilung.
Aktuell sind die Entscheidungsträger des TV Reisbach noch auf der Suche nach einem Hochstetter-Partner, der auf dem Spielfeld vorangehen soll. "Parallel dazu arbeiten wir als Verein daran, das Trainerteam weiter zu verstärken. Gesucht wird ein Spielertrainer, der Lukas auf und neben dem Platz unterstützt und zusätzliche Qualität sowie Erfahrung in die Mannschaft einbringt", informiert der TV Reisbach.