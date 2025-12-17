Reisbach: Erfolgstrainer-Duo Schmid / Vollmar tritt ab

In den vergangenen Jahren prägten die beiden ehrgeizigen Übungsleiter die sportliche Entwicklung des TV Reisbach maßgeblich. Mit großem Engagement, Leidenschaft und sportlichem Sachverstand formten sie eine schlagkräftige und geschlossene Mannschaft. Alexander Schmid stand bereits in der Saison 2021/22 an der Seitenlinie der TVler und führte das Team überraschend zur Vizemeisterschaft in der A-Klasse Landau. Zur Winterpause der Saison 2023/24 stieß Spielertrainer Martin Vollmar zur Mannschaft und verstärkte den jungen Kader entscheidend. Auch in dieser Spielzeit konnte ein hervorragender zweiter Tabellenplatz erreicht werden.





Nach einer kurzen Zwischenstation beim VfR Niederhausen kehrte Alexander Schmid auf die Kommandobrücke des TV Reisbach zurück. Gemeinsam mit Martin Vollmar bildete er fortan ein perfekt aufeinander abgestimmtes Übungsleiter-Duo – sowohl auf als auch neben dem Platz. Im vergangenen Sommer krönte sich die Mannschaft schließlich mit dem lang ersehnten Aufstieg in die Kreisklasse. Dort steht zur Winterpause in der Pfarrkirchener Staffel ein überraschender dritter Tabellenplatz zu Buche. Auch in der Restrückrunde wollen die beiden Trainer gemeinsam mit dem Team nochmals alles geben und das sportliche Maximum herausholen. "Der TV Reisbach bedankt sich bereits jetzt herzlich bei Alexander Schmid und Martin Vollmar für ihren großen Einsatz, ihre Energie und ihr Engagement für den Verein", heißt es in der Pressemitteilung des Klubs abschließend. Wer den Kreisklassisten künftig anleiten wird, steht noch nicht fest.