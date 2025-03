von links nach rechts: Thomas Attenberger (Abteilungsleiter), Martin Vollmar (Co-Spielertrainer), Alexander Schmid (Trainer), Markus Weber (Abteilungsleiter), Florian Niestatek (sportliche Leitung) – Foto: Verein

Reisbach: Trainer-Duo bleibt - Platz 1 soll verteidigt werden Alexander Schmid und Martin Vollmar stehen auch in der kommenden Saison auf der TVR-Kommandobrücke

Dreimal in Folge ist der TV Reisbach in der A-Klasse Vizemeister geworden und jedes Mal in der Relegation gescheitert. Aktuell führt das Team um Goalgetter Cüneyt Güclü das Ranking der A-Klasse Landau mit einem Vorsprung von drei Punkten auf den Rangzweiten TSV Mamming an und der Vorsprung soll ins Ziel gebracht werden. Weitergehen wird es in der Spielzeit 2025/2025 auf alle Fälle mit dem Trainergespann Alexander Schmid / Martin Vollmar, das seit vergangenen Sommer gemeinsam die Mannschaft anleiten.

"Nach einem kurzen und sehr erfreulich erfolgreichen Gespräch mit der Sportlichen Leitung um Florian Niestatek, sowie den beiden Abteilungsleitern Thomas Attenberger und Markus Weber konnten wir gemeinsam die wichtigsten Positionen der beiden Herrenmannschaften fixieren", lässt der Klub verlauten.





Beide Übungsleiter gehen somit in ihre zweite gemeinsame Saison als Chefs auf der Kommandobrücke der Rot-Weißen. Zusammen mit dem Team der sportlichen Leitung arbeiten die Coaches schon länger am Kader für die neuen Saison und hoffen, sich noch auf der ein oder anderen Position verstärken zu können. Primäres Ziel ist es allerdings, die eigene Nachwuchsspieler zu etablieren und in den Kader einzubauen.