Reisbach installiert Abwehrkante Gashi als Co-Spielertrainer Der langjährige Innenverteidiger des ASCK Simbach wechselt zum aufstrebenden Kreisklassisten von Thomas Seidl · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Dardan Gashi (zweiter von rechts) verstärkt den TV Reisbach als spielender Co-Trainer – Foto: Verein

Der TV Reisbach hat in der jüngeren Vergangenheit mit respektablen Erfolgen aufhorchen lassen. Vor Jahresfrist glückte dem Klub aus dem Landkreis Dingolfing-Landau der lange ersehnte Aufstieg in die Kreisklasse. Dort akklimatisierte sich der Neuling schneller als gedacht und spielte in der Pfarrkirchener-Staffel eine ausgezeichnete Rolle. Im Endklassement belegten die Schützlinge von Alexander Schmid und Martin Vollmar einen hervorragenden fünften Tabellenplatz. Dennoch kommunizierte des erfolgreiche Trainerduo frühzeitig ihren Abschied.



Bereits im März stellte der Klub Landesliga-Goalgetter Lukas Hochstetter vom FC Dingolfing als neuen Übungsleiter vor. Der 28-Jährige hat sich allerdings im vergangenen November bereits zum dritten Mal in seiner Laufbahn das Kreuzband gerissen und wird deshalb nur an der Seitenlinie stehen. Den Verantwortlichen ist es nun gelungen, einen spielenden Assistenzcoach zu verpflichten, der im regionalen Fußball durchaus einen Namen hat: Dardan Gashi wird künftig für den TVR auflaufen und seine ersten Erfahrungen im Trainergeschäft machen.

Der 24-jährige Innenverteidiger verbrachte den Großteil seiner Nachwuchszeit beim SV Wacker Burghausen. Seine ersten Herrenstation hat Gashi beim Landesligisten SSV Eggenfeleden, bei dem er sich allerdings keinen Stammplatz erkämpfen konnte. Beim Bezirksligisten ASCK Simbach war der großgewachsene Defensivmann in den vergangenen Jahren eine Stütze und bestritt für die Innstädter, die vor ein paar Wochen den bitteren Gang in die Kreisliga antreten mussten, 57 Partien. In der abgelaufenen Spielzeit stand Gashi dem ASCK studienbedingt aber nur sehr sporadisch zur Verfügung.















"Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit, sind überzeugt, dass Dardan uns auf und neben dem Platz weiterhelfen wird und wünschen ihm einen guten Start bei uns im Verein", lässt der TV Reisbach verlauten.