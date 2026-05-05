Reingeknipst (14): Tarsis Bonga - auf Torejagd im Vertrauen auf Gott! Wer hat den eiskalten Instinkt im Strafraum? Wer glänzt mit purer Wucht und wer entscheidet die Spiele durch technische Geniestreiche? Wir blicken hinter die nackten Zahlen der Torjäger der Regionalliga Bayern von Stephan Hörhammer · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Immer im Fokus: Tarsis Bonga (rechts) bringt die nötige Robustheit und Abgeklärtheit mit, um die Kickers-Offensive anzuführen. – Foto: Frank Scheuring

Tarsis Bonga ist für die Würzburger Kickers in der laufenden Regionalliga-Saison zum absoluten Glücksgriff avanciert. Mit einer beeindruckenden Körpergröße von 1,97 Metern bringt der 29-jährige Offensiv-Allrounder eine physische Präsenz auf den Rasen, die in der "Champions League der Amateure" ihresgleichen sucht. Seit seinem Wechsel von Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen im Sommer 2025 hat er sich am Dallenberg als echte Tormaschine etabliert. Mit aktuell 14 Saisontoren (Stand Mai 2026) führt er die teaminterne Torschützenliste an - und ist maßgeblich daran beteiligt, dass die Kickers um den Titel mitmischen. Bonga ist jedoch weit mehr als ein klassischer Brecher im Sturmzentrum. Der gebürtige Neuwieder, der meist über die rechte Außenbahn kommt oder als hängende Spitze agiert, überzeugt durch eine Kombination aus Wucht und technischer Finesse. Diese Qualitäten kommen nicht von ungefähr: Bonga blickt auf eine beachtliche Vita im Profifußball zurück. Mit Stationen beim VfL Bochum und Eintracht Braunschweig in der 2. Bundesliga sowie etlichen Einsätzen in der 3. Liga (unter anderem für den Halleschen FC, 1860 München und den FSV Zwickau) bringt er eine enormen Erfahrungsschatz mit in die Kabine der Unterfranken.

Sein Weg führte ihn über namhafte Nachwuchsschmieden wie die von Bayer 04 Leverkusen und Fortuna Düsseldorf bis in das Rampenlicht der Regionalliga Bayern. Doch auch abseits des Fußballplatzes ist der Name "Bonga" im deutschen Spitzensport ein Begriff, da sein Bruder Isaac als Basketball-Nationalspieler immer wieder Erfolge feiert. Bei den Kickers besticht Tarsis Bonga nicht nur durch seine Kopfballstärke bei Standards, sondern auch durch sein Auge für die Mitspieler, was ihn zum kompletten Offensivspieler und zu einem der prägenden Knipser in der Regionalliga Bayern macht.

"Gott hat uns mit gewissen Talenten gesegnet" Tarsis: Wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Saisonverlauf? Was läuft gut, was weniger gut? Der Saisonverlauf ist in Ordnung. Ich glaube es könnte a) von der Punkteausbeute her eindeutig besser sein und b) auch von meiner persönlichen Ausbeute besser sein.

Wenn du im Strafraum stehst und der Ball kommt – wie viel davon ist antizipierter Plan und

wie viel purer Stürmer-Instinkt? Viel davon ist noch Instinkt, aber ich arbeite daran, dass es noch viel mehr ein antizipierter Plan wird. Kann man das Toreschießen eigentlich lernen? Oder ist man am Ende einfach mit diesem

ein Gen geboren, das andere nicht haben? Ich denke beides spielt eine Rolle. Gott hat uns mit gewissen Talenten gesegnet - und trotzdem können wir daran feilen und uns verbessern, wenn man hart daran arbeitet. "Jesus Christus dafür danken, dass ich spielen durfte" Welcher Abwehrspieler oder welcher Torwart in der Regionalliga Bayern hat dir bisher das

Leben am schwersten gemacht - und warum? Niemand. Hast du ein spezielles „Torgarantie-Ritual“? Nein, meine einzige Garantie, mit der ich persönlich durchs Leben gehe, ist es zu Gott zu beten - und ihm für jede Situation dankbar zu sein. Das heißt für mich: vor jeder Partie Jesus Christus zu danken, dass ich dieses Privileg habe, spielen zu dürfen. Und genauso nach dem Spiel - unabhängig, wie es ausgeht - Jesus Christus dafür zu danken, dass ich spielen durfte.

Gott ist immer mit dabei: Tarsis Bonga (Mitte) zeigt sich stets dankbar dafür, dass er auf dem Fußballplatz stehen und Tore erzielen darf. – Foto: Frank Scheuring

Was macht das Toreschießen in der Regionalliga Bayern im Vergleich zu anderen Ligen so

speziell? Ich denke, dass in der Regionalliga Bayern die Plätze und deren Beschaffenheit eine große Rolle spielen. "Tatsächlich mag ich alle meine Tore" Welches Tor deiner bisherigen Karriere würdest du dir am liebsten jeden Abend vor dem

Einschlafen noch einmal ansehen? Tatsächlich mag ich alle meine Tore und habe keines, das - Stand jetzt - hervorsticht. Wenn du dir ein Tor aussuchen dürftest, das du diese Saison noch schießt: Wäre es der

technisch perfekte Fallrückzieher oder der dreckige Abstauber in der 94. Minute zum

Derbysieg? Der dreckige Abstauber in der 94. Minute zum Derbysieg! Emotionen machen den Sport aus - und es ist immer etwas Besonderes, für die Mannschaft das Siegtor zu schießen und seinen Teil dazu beizutragen.

Wuchtbrumme am Dallenberg: Mit seinen 1,97 Metern Körperlänge ist Tarsis Bonga (rechts) für die gegnerischen Abwehrreihen in der Regionalliga Bayern nur schwer zu halten. – Foto: Frank Scheuring

Wer in deiner Mannschaft serviert dir die Bälle so perfekt auf dem Silbertablett, dass du dich

nach dem Tor eigentlich nur beim Vorlagengeber bedanken müsstest? In dieser Saison habe ich einige meiner Tore Eroll Zeynullahu und Philipp Ochs zu verdanken. "Priorität: mit der Mannschaft Titel gewinnen" Von welchem Weltklasse-Stürmer hast du dir in deiner Jugend (oder heute noch) eigentlich

die meisten Tricks abgeschaut? Ronaldo, Harry Kane, Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland und viele mehr. Hast du dir für diese Saison eine bestimmte Torquote vorgenommen? Oder zählt am Ende

wirklich nur der Tabellenplatz der Mannschaft? Ich nehme mir vor, ein Stück besser zu sein, als ich es die Saison davor gewesen bin. Die Priorität: mit der Mannschaft Titel gewinnen.

Seit seinem Wechsel zu den Würzburger Kickers im Sommer 2025 hat sich der ehemalige Zweitliga-Profi zur unverzichtbaren Lebensversicherung in der Offensive entwickelt. – Foto: Frank Scheuring