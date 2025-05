Reich, Heide und Co.: Fünf Spieler aus Oberbayern reisen zur U19-Europameisterschaft

Insgesamt 21 Spieler hat der DFB für die anstehende Europameisterschaft in Rumänien dominiert. Mit dabei zahlreiche WM- und EM-Helden der letzten Jahre. „Wir haben einen starken Kader mit tollen Einzelspielern. Jetzt geht es darum, das sehr gute Teamgefühl aus der Qualifikationsrunde wieder zu aktivieren“, sagte U19-Bundestrainer Hanno Balitsch zur Nominierung. „Als starke Einheit wollen wir in Rumänien gemeinsam die bestmögliche Leistung auf den Platz bringen.“ Mit an Bord sind auch fünf Spieler oberbayerischer Vereine.

Neben Hennig ist auch Max Schmitt, Keeper der Bayern-Amateure, bei der EM dabei. Der 19-Jährige stand in dieser Saison 20-mal in der Regionalliga auf dem Platz und hütete in den Playoffs der Deutschen A-Junioren Meisterschaft den Kasten.

Mit Konstantin Heide und Maximilian Hennig werden zwei Youngsters, die heuer das Trikot der SpVgg Unterhaching trugen, zur Europameisterschaft fahren. Heide lief in diesem Jahr 23-mal in der 3. Liga auf, Hennig (ausgeliehen vom FC Bayern ) schaffte es gar auf 26 Einsätze.

Für den TSV 1860 München reist Lukas Reich nach Rumänien. Aufgrund der starken Leistungen des Löwen-Youngsters in der 3. Liga ranken sich derzeit zahlreiche Gerüchte um einen Abschied aus Giesing. Bei der EM kann sich der 18-jährige Außenbahnspieler weiter in den Fokus spielen.

Einmal FC Bayern, Unterhaching und 1860 München – Ingolstädter Duo auf Abruf nominiert

Vom FC Ingolstadt 04 schafft es Elias Decker in den Kader von Balitsch. Für Decker ist es wie für Reich das erste große internationale Turnier.

Decker gelang in dieser Saison unter Sabrina Wittmann der Durchbruch in der 3. Liga (20 Einsätze). In den letzten elf Spielen durfte Decker zudem zehnmal von Beginn an ran und fehlte nur gegen Arminia Bielefeld gelbgesperrt. Zudem schaffen es FCI-Shootingstar Deniz Zeitler und David Klein in den erweiterten Kader des DFB. Das Duo steht auf Abruf zur Verfügung.

Ebenfalls dabei ist Robert Ramsak. Der 19-Jährige spielt seit 2024 für RB Leipzig, durchlief davor aber die Jugendabteilungen des FC Bayern, des TSV Solln und des TSV Neuried. Das erste Spiel bestreitet die deutsche U19-Nationalmannschaft am 14. Juni gegen die Niederlande. Im Anschluss warten in der Gruppe B noch England und Norwegen an.