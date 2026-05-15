Rehren im Derby unter Druck, Pattensen jagt die Spitze Der 28. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 im Überblick von FD · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mats Schlierf

Der Titelkampf in der Bezirksliga Hannover 3 spitzt sich weiter zu. Zwischen Spitzenreiter MTV Rehren, Verfolger Pattensen und dem punktgleichen SV Ihme-Roloven liegen nur Nuancen. Gleichzeitig kämpfen mehrere Teams um wichtige Punkte im Mittelfeld und Tabellenkeller. Der 28. Spieltag verspricht daher erneut reichlich Spannung.

Die Reserve von Egestorf-Langreder hat zuletzt mit dem überraschenden 2:1-Erfolg gegen Eldagsen aufhorchen lassen und sich etwas Luft im Tabellenkeller verschafft. Gegen den TSV Goltern soll nun nachgelegt werden. Die Gäste holten zuletzt immerhin ein 2:2 in Eldagsen, warten aber weiterhin auf die dringend benötigte Konstanz.

Morgen, 16:00 Uhr FC Springe FC Springe TV Jahn Leveste 1922 TV Jahn 16:00 PUSH

Springe sorgte am vergangenen Wochenende mit dem spektakulären 14:1 bei Türkspor Wunstorf für Schlagzeilen und stellte erneut seine enorme Offensivkraft unter Beweis. Nun wartet mit Leveste allerdings ein deutlich stabilerer Gegner. Der TV Jahn reist nach dem klaren 4:1 gegen Luthe mit Rückenwind an und könnte mit einem Auswärtssieg weiter Richtung Spitzengruppe schielen.

Nach der 1:2-Niederlage im Spitzenspiel gegen Rehren steht Ihme-Roloven unter Zugzwang. Gegen Kirchdorf zählt für die Mannschaft von Halil Büyüktopuk nur ein Sieg, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Kirchdorf reist dagegen nach dem wichtigen 4:2 gegen Egestorf-Langreder II mit neuem Selbstvertrauen an.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TSV Luthe TSV Luthe FC Eldagsen FC Eldagsen 15:00 PUSH

Eldagsen will nach dem ärgerlichen 2:2 gegen Goltern schnell wieder in die Spur finden. Gegen Schlusslicht Luthe spricht vieles für die Gäste, die offensiv weiterhin zu den gefährlichsten Mannschaften der Liga zählen. Luthe kassierte zuletzt beim 1:4 in Leveste bereits die 110. Gegentor der Saison und steht defensiv weiterhin massiv unter Druck.

Der TuS Schwarz-Weiß Enzen hat sich mit dem starken 4:2-Erfolg in Arnum eindrucksvoll zurückgemeldet und geht als klarer Favorit in die Partie gegen Türkspor Wunstorf. Die Gäste erlebten beim 1:14 gegen Springe dagegen ein Debakel und dürften vor allem defensiv um Stabilität bemüht sein.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SC Rinteln 1911 SC Rinteln SV Arnum SV Arnum 15:00 PUSH

Der SV Arnum reist mit guten Erinnerungen nach Rinteln. Zuletzt gewann die Mannschaft von Maximilian Abels mit 2:1 in Springe und hält weiterhin Kontakt zu den Spitzenplätzen. Der SCR steckt dagegen weiter im unteren Mittelfeld fest und benötigt nach dem 1:6 in Pattensen dringend ein Erfolgserlebnis.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SV Gehrden Gehrden TSV Pattensen Pattensen 15:00 PUSH

Pattensen darf sich im engen Aufstiegsrennen keinen Ausrutscher erlauben. Nach dem deutlichen 6:1 gegen Rinteln soll nun der nächste Dreier folgen. Gehrden präsentierte sich zuletzt wechselhaft und kassierte gegen Ihme-Roloven eine deutliche 1:7-Heimniederlage.