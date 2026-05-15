Rehren im Derby unter Druck, Pattensen jagt die Spitze

Der Titelkampf in der Bezirksliga Hannover 3 spitzt sich weiter zu. Zwischen Spitzenreiter MTV Rehren, Verfolger Pattensen und dem punktgleichen SV Ihme-Roloven liegen nur Nuancen. Gleichzeitig kämpfen mehrere Teams um wichtige Punkte im Mittelfeld und Tabellenkeller. Der 28. Spieltag verspricht daher erneut reichlich Spannung.
Die Reserve von Egestorf-Langreder hat zuletzt mit dem überraschenden 2:1-Erfolg gegen Eldagsen aufhorchen lassen und sich etwas Luft im Tabellenkeller verschafft. Gegen den TSV Goltern soll nun nachgelegt werden. Die Gäste holten zuletzt immerhin ein 2:2 in Eldagsen, warten aber weiterhin auf die dringend benötigte Konstanz.
Springe sorgte am vergangenen Wochenende mit dem spektakulären 14:1 bei Türkspor Wunstorf für Schlagzeilen und stellte erneut seine enorme Offensivkraft unter Beweis. Nun wartet mit Leveste allerdings ein deutlich stabilerer Gegner. Der TV Jahn reist nach dem klaren 4:1 gegen Luthe mit Rückenwind an und könnte mit einem Auswärtssieg weiter Richtung Spitzengruppe schielen.
Nach der 1:2-Niederlage im Spitzenspiel gegen Rehren steht Ihme-Roloven unter Zugzwang. Gegen Kirchdorf zählt für die Mannschaft von Halil Büyüktopuk nur ein Sieg, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Kirchdorf reist dagegen nach dem wichtigen 4:2 gegen Egestorf-Langreder II mit neuem Selbstvertrauen an.
Eldagsen will nach dem ärgerlichen 2:2 gegen Goltern schnell wieder in die Spur finden. Gegen Schlusslicht Luthe spricht vieles für die Gäste, die offensiv weiterhin zu den gefährlichsten Mannschaften der Liga zählen. Luthe kassierte zuletzt beim 1:4 in Leveste bereits die 110. Gegentor der Saison und steht defensiv weiterhin massiv unter Druck.
Der TuS Schwarz-Weiß Enzen hat sich mit dem starken 4:2-Erfolg in Arnum eindrucksvoll zurückgemeldet und geht als klarer Favorit in die Partie gegen Türkspor Wunstorf. Die Gäste erlebten beim 1:14 gegen Springe dagegen ein Debakel und dürften vor allem defensiv um Stabilität bemüht sein.
Der SV Arnum reist mit guten Erinnerungen nach Rinteln. Zuletzt gewann die Mannschaft von Maximilian Abels mit 2:1 in Springe und hält weiterhin Kontakt zu den Spitzenplätzen. Der SCR steckt dagegen weiter im unteren Mittelfeld fest und benötigt nach dem 1:6 in Pattensen dringend ein Erfolgserlebnis.
Pattensen darf sich im engen Aufstiegsrennen keinen Ausrutscher erlauben. Nach dem deutlichen 6:1 gegen Rinteln soll nun der nächste Dreier folgen. Gehrden präsentierte sich zuletzt wechselhaft und kassierte gegen Ihme-Roloven eine deutliche 1:7-Heimniederlage.
Das Topspiel des Spieltags steigt in Rehren. Der Tabellenführer empfängt Jahn Lindhorst zum Derby – und die Gastgeber haben noch offene Rechnungen mit dem Gegner. „Das Hinspiel haben wir 3:2 verloren, das war einer unserer schlechtesten Auftritte in der ganzen Saison“, sagte Rehrens Trainer Jens Lattwesen vor der Partie.
Nach dem wichtigen 2:1-Erfolg im Spitzenspiel bei Ihme-Roloven will der MTV nun die Tabellenführung verteidigen. „Es ist ein Heimspiel, wir wollen weiterhin oben dran bleiben, da sind drei Punkte einfach Pflicht“, betonte Lattwesen. Verzichten muss Rehren allerdings auf den gelb-rot-gesperrten Malte Grittner.
Trotz der tabellarischen Unterschiede erwartet der Spitzenreiter ein intensives Derby. „Die Orte trennen fünf, sechs Kilometer“, erklärte Lattwesen, der von einem hochmotivierten Auftritt seiner Mannschaft ausgeht. „Die Motivation dürfte bei 130 Prozent sein.“ Rehren will den Fans dabei beweisen, „dass wir zurecht oben stehen und bis zum Schluss um den Aufstieg mitspielen wollen.“