Rehren will Revanche im Derby – Spitzenreiter empfängt Jahn Lindhorst

Das Hinspiel verlor Rehren mit 2:3. Für Lattwesen war es „einer unserer schlechtesten Auftritte in der ganzen Saison“. Entsprechend deutlich formuliert der MTV vor dem Rückspiel seine Ziele. „Es ist ein Heimspiel, wir wollen weiterhin oben dran bleiben, da sind drei Punkte einfach Pflicht, die müssen wir holen“, sagte der Trainer im Vorfeld der Partie.
Die Ausgangslage an der Tabellenspitze bleibt eng. Rehren führt die Liga mit 63 Punkten knapp vor Pattensen (62) und Ihme-Roloven (61) an. Jeder Punktverlust könnte das Titelrennen erneut verschieben. Umso wichtiger war der jüngste 2:1-Erfolg im Spitzenspiel bei Ihme-Roloven, mit dem sich der MTV die Tabellenführung zurückholte. Bereits zuvor hatte die Mannschaft ihre starke Form mit Siegen gegen Kirchdorf (5:2), Gehrden (2:1), Rinteln (2:0) und Enzen (1:0) unterstrichen.
Personell muss Rehren allerdings auf Malte Grittner verzichten. „Wir haben eine Gelb-Rotsperre von Malte Grittner, der wird uns fehlen“, erklärte Lattwesen. Ansonsten kann der Tabellenführer nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Der Rest der Spieler ist dabei“, so der Trainer.
Besondere Würze erhält die Begegnung durch die geografische Nähe beider Vereine. „Es ist ein Derby, die Orte trennen fünf, sechs Kilometer“, sagte Lattwesen. Trotz der unterschiedlichen Tabellenregionen erwartet der MTV deshalb kein einfaches Spiel gegen den Tabellenelften, der zuletzt mit einem 3:1 gegen Gehrden Selbstvertrauen tankte.
Die Motivation beim Spitzenreiter scheint entsprechend hoch zu sein. „Ich kann persönlich aus dem Vollen schöpfen, die Motivation dürfte bei 130 Prozent sein“, betonte Lattwesen. Nach der Niederlage im Hinspiel will Rehren nun vor heimischer Kulisse ein anderes Gesicht zeigen. „Wir wollen unseren Fans zeigen, dass wir da zurecht oben stehen und dass wir zurecht bis zum Schluss um den Aufstieg mitspielen wollen.“