Rehren will Revanche im Derby – Spitzenreiter empfängt Jahn Lindhorst

Das Hinspiel verlor Rehren mit 2:3. Für Lattwesen war es „einer unserer schlechtesten Auftritte in der ganzen Saison“. Entsprechend deutlich formuliert der MTV vor dem Rückspiel seine Ziele. „Es ist ein Heimspiel, wir wollen weiterhin oben dran bleiben, da sind drei Punkte einfach Pflicht, die müssen wir holen“, sagte der Trainer im Vorfeld der Partie.

Die Ausgangslage an der Tabellenspitze bleibt eng. Rehren führt die Liga mit 63 Punkten knapp vor Pattensen (62) und Ihme-Roloven (61) an. Jeder Punktverlust könnte das Titelrennen erneut verschieben. Umso wichtiger war der jüngste 2:1-Erfolg im Spitzenspiel bei Ihme-Roloven, mit dem sich der MTV die Tabellenführung zurückholte. Bereits zuvor hatte die Mannschaft ihre starke Form mit Siegen gegen Kirchdorf (5:2), Gehrden (2:1), Rinteln (2:0) und Enzen (1:0) unterstrichen.