Rehdener Selbstbewusstsein trifft auf Celler Umschaltstärke

„Unser kommender Gegner agiert mit einer gefährlichen Offensive und beherrscht das Umschaltspiel par excellence. Das haben wir im Hinspiel deutlich zu spüren bekommen“, erinnert sich Arambasic. Celle startete stark in die Saison, konnte das hohe Niveau jedoch nicht halten. In den letzten sechs Partien holte die Mannschaft von Trainer Hilger Wirtz von Elmendorff nur zwei Punkte und rutschte damit auf Tabellenplatz zehn ab. Vor allem die 1:3-Niederlage beim SV Atlas Delmenhorst am vergangenen Wochenende offenbarte Schwächen in der Defensive, während offensiv Spieler wie Jean-Luca van Eupen (neun Saisontore) weiterhin für Gefahr sorgen.