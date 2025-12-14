Regionalligist wirft Trainer raus: Körner wird zum Chefcoach befördert

Nach der 0:1-Niederlage beim FC Rot-Weiß Erfurt hat der BFC Dynamo am Sonntag die Reißleine gezogen. Mit sofortiger Wirkung wurde Cheftrainer Dennis Kutrieb beim Regionalligisten freigestellt. Für ihn übernimmt ein alter Bekannter aus Sachsen-Anhalt.

Sven Körner, der seit Sommer als Kutriebs Co-Trainer fungierte , wurde nach dem fünften sieglosen Spiel in Serie zum Chefcoach befördert - und soll den Posten bis zum Saisonende bekleiden. "Für den A-Lizenz-Inhaber gilt es nun, die Mannschaft auf das anstehende Pokalspiel gegen den BFC Preussen vorzubereiten und insbesondere für die Partien nach der Winterpause neue Impulse zu setzen und die Mannschaft zurück in die Erfolgsspur zu bringen", schrieb der Club zu Körners Beförderung. Zum FuPa-Profil:

Für den 43-Jährigen ist es nach Stationen beim VfB Germania Halberstadt und beim FC Viktoria Berlin der dritte Cheftrainer-Posten in der Regionalliga Nordost. In Sachsen-Anhalt machte sich Körner unter anderem als erfolgreicher Coach des 1. FC Lok Stendal sowie als Nachwuchstrainer bei der U17 des 1. FC Magdeburg einen Namen.

Die Trennung von Kutrieb sei "nach ausgiebiger Analyse der sportlichen Entwicklung" beschlossen worden, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Mit nur 17 Punkten aus 18 Partien hinkt der Rekordmeister der DDR-Oberliga den eigenen Ambitionen hinterher. Nun soll Körner den BFC Dynamo wieder zurück in die Spur bringen.

