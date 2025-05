Abschied von Viktoria: Neuer Posten in der Regionalliga für Körner

Noch ist nicht klar, ob der FC Viktoria Berlin auch in der neuen Saison in der Regionalliga Nordost spielt. Als Vorletzter der abgelaufenen Serie hängt der Ligaverbleib noch vom Ausgang der Drittliga-Relegation zwischen dem 1. FC Lokomotive Leipzig und dem TSV Havelse ab. Sven Körner allerdings hat bereits Gewissheit. Der 43-Jährige bleibt in der Regionalliga!