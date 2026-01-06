 2025-12-17T10:26:01.779Z

Regionalliga West: Spiele bis zum 24. Spieltag angesetzt

Bis zum 1. März sind die Spieltage in der Regionalliga West angesetzt. Es gibt ein Montags- und 13 Sonntagsspiele - die Übersicht!

Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) hat die Spiele der Regionalliga West bis einschließlich 24. Spieltag angesetzt. Borussia Dortmunds U23 spielt beispielsweise dreimal sonntags. Die Übersicht:

19. Spieltag
Sa., 24.01.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - Borussia Dortmund II
Sa., 24.01.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - SV Rödinghausen
Sa., 24.01.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - SSVg Velbert
Sa., 24.01.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Bonner SC
Sa., 24.01.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 24.01.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - FC Gütersloh
So., 25.01.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - SC Fortuna Köln
So., 25.01.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - 1. FC Köln II
Mo., 26.01.26 13:00 Uhr SC Paderborn 07 II - FC Schalke 04 II

20. Spieltag
Fr., 30.01.26 19:30 Uhr Borussia Dortmund II - VfL Sportfreunde Lotte
Sa., 31.01.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - 1. FC Bocholt
Sa., 31.01.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 31.01.26 14:00 Uhr SSVg Velbert - VfL Bochum II
Sa., 31.01.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - Wuppertaler SV
Sa., 31.01.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Sportfreunde Siegen
Sa., 31.01.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - FC Gütersloh
Sa., 31.01.26 14:00 Uhr Bonner SC - RW Oberhausen
So., 01.02.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - SC Paderborn 07 II

21. Spieltag
Sa., 07.02.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - Borussia Dortmund II
Sa., 07.02.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - SV Rödinghausen
Sa., 07.02.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SSVg Velbert
Sa., 07.02.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - SC Fortuna Köln
Sa., 07.02.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 07.02.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - FC Schalke 04 II
So., 08.02.26 14:00 Uhr FC Gütersloh - Bonner SC
So., 08.02.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - SC Wiedenbrück
So., 08.02.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - 1. FC Köln II

22. Spieltag
Fr., 13.02.26 19:30 Uhr SC Wiedenbrück - Sportfreunde Siegen
Fr., 13.02.26 19:30 Uhr Bonner SC - Fortuna Düsseldorf II
Fr., 13.02.26 19:30 Uhr SC Fortuna Köln - FC Gütersloh
Fr., 13.02.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - RW Oberhausen
Sa., 14.02.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 14.02.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - VfL Sportfreunde Lotte
So., 15.02.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - 1. FC Bocholt
So., 15.02.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - VfL Bochum II
So., 15.02.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Wuppertaler SV

23. Spieltag
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - SV Rödinghausen
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr FC Gütersloh - SSVg Velbert
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SC Fortuna Köln
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - Bonner SC
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - SC Wiedenbrück
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Köln II
Sa., 21.02.26 16:00 Uhr VfL Bochum II - FC Schalke 04 II
So., 22.02.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Borussia Dortmund II
So., 22.02.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - SC Paderborn 07 II

24. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr 1. FC Köln II - VfL Bochum II
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - 1. FC Bocholt
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Wuppertaler SV
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - VfL Sportfreunde Lotte
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - FC Gütersloh
So., 01.03.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Bonner SC
So., 01.03.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - RW Oberhausen

