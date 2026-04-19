Regionalliga West live: Wuppertal muss Gladbach schlagen - Ticker

Der Wuppertaler SV steht so sehr unter Druck wie in der gesamten Saison noch nicht: Am 30. Spieltag der Regionalliga West ist der Traditionsverein nach dem Erfolg der SSVg Velbert beim FC Schalke 04 U23 nämlich auf den vorletzten Platz gefallen und muss deshalb unbedingt die U23 von Borussia Mönchengladbach bezwingen. Gelingt das nicht, bleibt es beim Fünf-Punkte-Rückstand auf den SV Rödinghausen. Die Gladbacher sind dagegen haushoher Favorit, belegen Rang vier, haben aber in den vergangenen beiden Jahren jeweils im Stadion am Zoo verloren.
31. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr FC Gütersloh - VfL Sportfreunde Lotte
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde Siegen
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Bonner SC - SC Paderborn 07 II
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - Wuppertaler SV
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - SC Wiedenbrück
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr SSVg Velbert - 1. FC Köln II
So., 26.04.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - FC Schalke 04 II
So., 26.04.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - Borussia Dortmund II
Mo., 27.04.26 16:00 Uhr VfL Bochum II - Borussia Mönchengladbach II
32. Spieltag
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Bocholt
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - SV Rödinghausen
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - SSVg Velbert
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - Bonner SC
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - FC Gütersloh
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - RW Oberhausen
So., 03.05.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - SC Fortuna Köln
So., 03.05.26 17:00 Uhr FC Schalke 04 II - Borussia Dortmund II
