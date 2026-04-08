Regionalliga West live: 1. FC Bocholt & BVB sind auswärts gefragt

Bocholt reist als Favorit nach Wiedenbrück. – Foto: Jochen Classen

Nach Siegen gegen die SSVg Velbert und den Wuppertaler SV steht der 1. FC Bocholt vor dem Klassenerhalt in der Regionalliga West. Am Mittwoch gastiert die Elf von René Lewejohann beim Schlusslicht SC Wiedenbrück - und die Ostwestfalen müssen zwingend gewinnen: Der Rückstand auf den SV Rödinghausen liegt bei sechs Punkten. Gewinnt der FCB, hätte er 36 Punkte und damit 13 Punkte Vorsprung auf den WSV - das wäre der Klassenerhalt. Parallel hoffen Velbert und Wuppertal auf Schützenhilfe gegen Wiedenbrück.

Außerdem empfängt am Mittwoch Aufsteiger Sportfreunde Siegen die U23 von Borussia Dortmund. Während Siegen den BVB überholen und Fünfter werden kann, winkt dem Bundesliga-Nachwuchs Rang drei und damit das Vorbeiziehen am Rivalen FC Schalke 04 II.

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