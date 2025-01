Regionalliga-Tipp: Uerdingen gewinnt, Spitzenteams ohne Patzer

Auch zum Wiederbeginn der Regionalliga West tippt FuPa Niederrhein wieder auf den Ausgang am Wochenende. Am 19. Spieltag ist mit Sascha Köppen der Stellvertretende Leiter von FuPa Niederrhein an der Reihe. An der Spitze geht er dabei nicht davon aus, dass der MSV Duisburg oder Fortuna Köln sich eine Blöße geben, und traut dem KFC Uerdingen trotz der Querelen einen Sieg gegen den FC Schalke 04 II zu.

Was in den wenigen Monaten der Saison, vor allem aber in den vorigen Wochen, auf den KFC Uerdingen eingeprasselt ist, dürfte sich kaum ein aktiver Fußballer feststellen können. Doch immer wieder war es beeindruckend, wie Trainer René Lewejohann und sein Team das weggesteckt haben. Die Schalker haben als Vorletzter sportlich noch deutlich weniger gepunktet.

Im Niederrhein-Duell stehen sich am Freitagabend zwei Mannschaften gegenüber, die vor der Winterpause in guter Verfassung waren. Die Wuppertaler haben im Trainingslager in der Türkei eine Woche beste Bedingungen vorgefunden, die widrigen Platzverhältnisse machten es zuletzt aber nicht leicht. Das wird RWO auch nicht komplett anders erlebt haben.

Die Gäste aus Mönchengladbach gehen als Favorit in die Partie, haben immer noch Kontakt zur Tabellenspitze, allerdings wird Grant-Leon Ranos, der in vier Einsätzen immerhin dreimal traf und unter der Woche an den 1. FC Kaiserslautern verliehen wurde, nicht mehr helfen können. Die Borussen haben im alten Jahr zweimal in Folge nicht gewonnen, wären sonst noch näher dran. Hohkeppel blieb viermal in Serie ohne jeden Punkt. Tipp: Die Gäste aus Mönchengladbach werden ihrer Favoritenrolle gerecht, haben zudem nach dem 1:1 im Hinspiel noch etwas gutzumachen: Die Gladbacher gewinnen 2:1 bei Eintracht Hohkeppel. SC Paderborn II - 1. FC Köln II

In Paderborn steht das Duell zweier Tabellennachbarn an. Gewinnen die Gastgeber, können sie sogar in der Tabelle an den Kölnern vorbeiziehen. Die sind in der Fremde allerdings stark, haben nur drei ihre zehn Gastspiele der laufenden Regionalliga-Spielzeit verloren. Tipp: In Paderborn gibt es keinen Sieger. Das Spiel endet 1:1, und es bleibt bei drei Zählern Vorsprung für die Kölner. Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Düren

Die Fortunen-Reserve hat in dieser Saison so ihre Problemchen, bringt es mit 25:25 zwar auf eine ausgeglichene Torbilanz, hat dabei aber achtmal verloren und nur fünfmal gewonnen. Die Dürener allerdings sind zwar daheim stark, haben aber auswärts erst einmal gewonnen. Tipp: Die Fortunen setzen daheim zum Wiederbeginn ein Zeichen, gewinnen die Partie gegen den 1. FC Düren mit 1:0. Fortuna Köln - 1. FC Bocholt

Die Fortunen haben daheim nur ein Spiel verloren, wollen natürlich vor allem die erst am Sonntag antretenden Duisburger unter Druck setzen. Der 1. FC Bocholt hingegen will nach wie vor nicht so richtig in Schwung kommen, vier Punkte gab es aus den letzten vier Spielen vor der Pause. Mit sechs Punkten Vorsprung auf die Gefahrenzone sind die "Schwatten" noch immer gefährdet. Tipp: Die Fortunen lassen sich daheim nicht die Butter vom Brot nehmen, setzten sich mit 3:1 gegen Bocholt durch. SC Wiedenbrück - SV Rödinghausen

Der SC Wiedenbrück gehört zu den Institutionen der Regionalliga West, muss in dieser Saison allerdings massiv um sein sportliches Überleben kämpfen. Für den SV Rödinghausen, der sportlich schon einmal an der Dritten Liga angeklopft hat, reicht es wie in der Vorsaison allerdings wieder nicht für ganz oben. Ein Nachholspiel könnte dem Siebten aber noch einmal einen Schub geben. Tipp: Rödinghausen ist daheim eine Bank, hat in der Fremde aber so seine Probleme. Dem SC Wiedenbrück gelingt eine Überraschung, zumindest eine kleine: Das Spiel endet 1:1. Türkspor Dortmund - MSV Duisburg

Würde Türkspor Dortmund als Schlusslicht gegen den MSV Duisburg auch nur in die Nähe eines Punktgewinnes kommen, man könnte sicherlich zurecht von einer Sensation sprechen. Dem kamen die Dortmunder auch in der Hinrunde nicht nahe, der MSV siegte 5:0. Sieben neue Spieler haben die Dortmunder am Start, darunter Keeper Franz Langhoff und Oguzhan Kefkir vom WSV. Tipp: Die Verstärkungen der Gastgeber können sich zwar auszahlen, aber noch nicht jetzt und nicht gegen den MSV. Die Duisburger siegen mit 4:1.

