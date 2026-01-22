Regionalliga-Tipp: Fortuna Köln und Schalke 04 machen kurzen Prozess

Der 19. Spieltag der Regionalliga West hält wohl nicht viele Überraschungen bereit, begeistert dafür aber umso mehr mit vielen Toren. Spitzenreiter Fortuna Köln wird bei der U23 des VfL Bochum ein winterliches Schützenfest feiern und die Tabellenführung weiter festigen. Auch die Verfolger, Schalke 04 II und Rot-Weiß Oberhausen, werden auf ganzer Linie überzeugen und Druck auf die Kölner Fortuna beibehalten. Einen Lichtblick gibt es für jeden WSV-Anhänger, denn gegen das Schlusslicht aus Velbert wird endlich wieder ein Dreier herausspringen.

1. FC Bocholt - FC Gütersloh

Samstagnachmittag ist der FC Gütersloh zu Gast am Hünting beim 1. FC Bocholt. Neu dabei für die Schwatten: Paul Seidel. Ob der Neuzugang aus dem Erzgebirge eine Direkthilfe sein wird, steht noch in Frage, denn der FCG ist hungrig, wieder einen Sieg einzufahren, nachdem am vergangenen Wochenende nur ein Remis herausgesprungen ist.

Tipp: Der FC Gütersloh wird seiner Favoritenrolle gerecht und ergattert mit einem 3:1-Sieg wieder einen Dreier. Rot-Weiß Oberhausen - Fortuna Düsseldorf II

Rot-Weiß Oberhausen hat sich die zuletzt perfekte Siegesserie durch ein torloses Unentschieden in Gütersloh ein wenig kaputt gemacht und will jetzt wieder beweisen, warum sie so weit oben stehen. Gegen die "Zwote" von Fortuna Düsseldorf sollte das für die Mannschaft vom Niederrhein auch kein größeres Problem darstellen. Tipp: RWO rappelt sich wieder auf, zündet den Turbo und gewinnt 3:0. Borussia Mönchengladbach II - Bonner SC

Erstmals tritt die U23 von Borussia Mönchengladbach mit Oliver Kirch in der Verantwortung auf. Einzig im Testspiel gegen den KFC Uerdingen konnten die Fohlen beim 7:1-Sieg die Muskeln spielen lassen. Gegen den Aufsteiger Bonner SC dürfte das Ganze aber nicht so einfach werden. Die Regionalliga-Premiere mit Kirch an der Seitenlinie wird dennoch gelingen. Tipp: Kirchs Truppe gewinnt 2:0. Wuppertaler SV - SSVg Velbert

Zuletzt mussten die Fans des Wuppertaler SV durch ein tiefes Tal gehen. Seit nunmehr acht Pflichtspielen durften sie keinen Sieg mehr feiern. Gegen das Ligaschlusslicht SSVg Velbert wird sich das aber ändern. Tipp: Der WSV gewinnt 1:0 und macht es den Kellerkindern ordentlich schwer. Sportfreunde Lotte - SV Rödinghausen

Für die Sportfreunde Lotte ist es nicht die erste Partie im Jahr 2026. Schon am vergangenen Freitag haben sie in Velbert einen 3:0-Erfolg gefeiert. Entsprechend stehen die Sportfreunde mit drei Siegen aus den letzten vier Spielen da und werden das gegen eine ungefährliche Mannschaft des SV Rödinghausen auch fortsetzen. Tipp: Wieder springt ein 3:0-Sieg für Lotte heraus. Sportfreunde Siegen - Borussia Dortmund II

Auch in diesem Kalenderjahr wird die Zweitvertretung von Borussia Dortmund ihre gute Form beibehalten. Zwar haben sich die Sportfreunde Siegen in der Winterpause punktuell verstärkt, werden vor heimischem Publikum dennoch eine Niederlage kassieren. Tipp: Der BVB gewinnt knapp mit 3:2. SC Wiedenbrück - 1. FC Köln II

Der SC Wiedenbrück steht als formschwächste Mannschaft der Liga auf dem 17. Tabellenplatz. Gegen die U23 des 1. FC Köln wird aber eine kleine Überraschung geschehen. In einer Partie mit wenig Torraumszenen kommt der FC nicht über einen Punkt hinaus. Tipp: Beide Mannschaften lassen wenig zu – die Partie endet 1:1. VfL Bochum II - Fortuna Köln

Auch bei der U23 des VfL Bochum bleibt Fortuna Köln eiskalt. Der SC kann die zwei Siege vor der Winterpause bestätigen und feiert ein regelrechtes Torfestival in Bochum. Der VfL wird kein Wörtchen mitzureden haben und schaut nur zu. Tipp: Fortuna Köln schießt die Bochumer mit einem 4:0-Sieg tiefer in den Abstiegskampf. SC Paderborn II - Schalke 04 II

