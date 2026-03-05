Regionalliga-Stürmer erhält beim FC Augsburg Vertrag bis 2029 David Dreo (19) will den Durchbruch beim Bundesligisten schaffen von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

David Dreo (li.) darf sich über eine Vertragsverlängerung beim FC Augsburg freuen. – Foto: Frank Scheuring

Der FC Augsburg gibt David Dreo einen großen Vertrauensvorschuss in Form eines langfristigen Vertrags: Der 19-jährige Offensivmann, der in der laufenden Saison für die U23 im Einsatz ist und in der Regionalliga bislang in fast allen Partien der Augsburger Profireserve auf dem Platz stand, hat ein Arbeitspapier bis zum Sommer 2029 unterschrieben.

"David hat sein Potenzial bereits angedeutet und bringt starke körperliche Voraussetzungen sowie eine positive Mentalität mit. Wir freuen uns auf den weiteren gemeinsamen Weg", betont Benni Weber, Sportdirektor des FC Augsburg, in einem Pressestatement. David Dreo ist glücklich über die Planungssicherheit und will seine Karriere mit voller Kraft vorantreiben: "Ich bin stolz, für den FCA spielen zu dürfen. Mein Ziel ist es, mich bestmöglich weiterzuentwickeln. Ich bin dem Verein sehr dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung auf meinem Weg."