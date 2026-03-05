Regionalliga-Stürmer erhält beim FC Augsburg Vertrag bis 2029

Der FC Augsburg gibt David Dreo einen großen Vertrauensvorschuss in Form eines langfristigen Vertrags: Der 19-jährige Offensivmann, der in der laufenden Saison für die U23 im Einsatz ist und in der Regionalliga bislang in fast allen Partien der Augsburger Profireserve auf dem Platz stand, hat ein Arbeitspapier bis zum Sommer 2029 unterschrieben.
"David hat sein Potenzial bereits angedeutet und bringt starke körperliche Voraussetzungen sowie eine positive Mentalität mit. Wir freuen uns auf den weiteren gemeinsamen Weg", betont Benni Weber, Sportdirektor des FC Augsburg, in einem Pressestatement.
David Dreo ist glücklich über die Planungssicherheit und will seine Karriere mit voller Kraft vorantreiben: "Ich bin stolz, für den FCA spielen zu dürfen. Mein Ziel ist es, mich bestmöglich weiterzuentwickeln. Ich bin dem Verein sehr dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung auf meinem Weg."
Einen fokussierten und hochmotivierten Angreifer kann der FC Augsburg II in der kommenden heißen Saisonphase gut gebrauchen. Das Match am vergangenen Samstag gegen die SpVgg Ansbach war der Restart nach der Winterpause und zugleich der Auftakt in extrem stressige Wochen. Bis Saisonende in gut zwei Monaten Mitte Mai hat die U23 des FCA noch satte 16 Ligaspiele zu bestreiten. Ein Mammutprogramm! In den kommenden Wochen lautet das Ziel, die Abstiegsregion zu verlassen und sicheres Fahrwasser zu gelangen. Dass das wahrlich kein Selbstläufer wird, hat der Auftakt gegen die SpVgg Ansbach unterstrichen. Die Augsburger hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn die 09er alle drei Punkte mitgenommen hätten. Die Elf von Coach Markus Feulner musste mit dem 0:0 daher zufrieden sei - mühsam ernährt sich das Eichhörnchen! Am kommenden Samstag müssen die Augsburger im Oberen Bayerischen Wald ran, wenn das Auswärtsspiel bei der DJK Vilzing ansteht. Die Oberpfälzer haben mit dem 3:0-Heimsieg am Dienstag gegen den SV Wacker Burghausen einen Topstart hingelegt.