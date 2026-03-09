Regionalliga-Reaktionen: »Wenn ich Erster werden will, dann...«

Die Überraschung des Spieltags liefert die SpVgg Ansbach und bezwang den souveränen Tabellenführer 1. FC Nürnberg II mit 2:0. – Foto: Kurt Botsch

Der 22. Spieltag in der Regionalliga Bayern ist absolviert! Wir haben wieder die Reaktionen zu den Partien für euch:



Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)

"Wir konnten in Aubstadt schon ein besseres Gesicht zeigen, das haben wir heute wiederholt. Wir haben natürlich nicht alles richtig, richtig gut gemacht, aber vieles deutlich besser. Wir waren sehr dominant, hatten sehr viele Spielanteile und mit dem Elfmeter natürlich auch einen guten Zeitpunkt hatten, um in Führung zu gehen." Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)

Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen)

"Wir waren in der ersten Halbzeit gut im Spiel und gehen dann durch einen aus meiner Sicht harten Strafstoß in Rückstand. Nach der Pause waren wir aggressiver, kassieren dann aber unglücklich das zweite Gegentor. Insgesamt war es eine unglückliche Niederlage für uns. Wenn man aber zwei Gegentore hinnehmen muss und selbst keinen Treffer erzielen kann, ist das Ergebnis auch verdient."

"Wir waren in der ersten Halbzeit gut im Spiel und gehen dann durch einen aus meiner Sicht harten Strafstoß in Rückstand. Nach der Pause waren wir aggressiver, kassieren dann aber unglücklich das zweite Gegentor. Insgesamt war es eine unglückliche Niederlage für uns. Wenn man aber zwei Gegentore hinnehmen muss und selbst keinen Treffer erzielen kann, ist das Ergebnis auch verdient."



Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)

"Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich muss erst einmal allen dankbar sein, die das ermöglicht haben, dass die Zuschauer kostenlos reinkonnten. Die Kulisse hat die Mannschaft getragen. In der ersten Halbzeit haben wir genau das gemacht, was wir so ein wenig versprochen hatten. Wir haben ein Feuerwerk abgebrannt! Spielerisch war das nicht das Gelbe von Ei, aber dafür läuferisch und kämpferisch."

Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II)

"Das Spiel ist in der ersten Halbzeit verloren worden. Wir haben zu früh und zu einfach die zwei Gegentore zugelassen. In der zweiten Halbzeit haben sich die Jungs gegen die Niederlage gestemmt, aber insgesamt geht der Sieg für Bayreuth in Ordnung."



Marc Reitmaier (Cheftrainer Würzburger Kickers)

"Es war das erwartete Kampfspiel. Wir waren in der ersten Halbzeit sehr präsent, die Zielstrebigkeit im letzten Drittel haben wir aber ein wenig vermissen lassen. Nach dem Platzverweis wollten wir die Lehren aus letzter Woche ziehen, Ruhe am Ball haben und keinesfalls in einen Konter laufen. Wichtig waren die drei Punkte, und die haben wir geholt."



Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)

"In der ersten Halbzeit hätten wir meiner Meinung nach verdient in Führung gehen müssen. Die zweite Hälfte war mit einem Mann weniger schwierig für uns. In Gleichzahl hätten wir noch sehr viel mehr die Chance gehabt, etwas mitzunehmen. Leider hat es nicht ganz gereicht."

Wiedergutmachung bei Wacker nach dem schwachen Auftritt vom Dienstag. – Foto: Michael Buchholz



Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)

"In den ersten Minuten hat man schon gesehen, dass wir eine gewissen Schwere im Spiel hatten. Völlig verständlich nach dem Ergebnis vom Dienstag. Mit der roten Karte hat sich dann das Spiel total verändert, wir hatten viel Dominanz. Wir haben uns aber total unnötig selbst noch in Bedrängnis gebracht." Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)

Dominik Haußner (Cheftrainer VfB Eichstätt)

"Ganz, ganz bitter war natürlich die rote Karte gegen unseren Torhüter. Das hat uns freilich zurückgeworfen. Was die Jungs kämpferisch dann in der zweiten Halbzeit rausgeholt haben, davor muss ich den Hut ziehen."

"Ganz, ganz bitter war natürlich die rote Karte gegen unseren Torhüter. Das hat uns freilich zurückgeworfen. Was die Jungs kämpferisch dann in der zweiten Halbzeit rausgeholt haben, davor muss ich den Hut ziehen."



Tobias Dietrich (Kapitän SpVgg Ansbach)

"Wir haben von Minute eins an das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten hinten gut stehen und auf dem Platz auch eklig sein, viele Zweikämpfe führen, viele zweite Bälle holen - das haben wir alles umgesetzt." Tobias Dietrich (Kapitän SpVgg Ansbach)

Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)

"Alles , was wir gegen Würzburg letzte Woche gut gemacht haben, haben wir heute vermissen lassen. Ansbach hat verdient gewonnen. Auch wenn die Platzbedingungen nicht so gut sind, darf das keine Rolle spielen, das muss ich annehmen. Wenn ich Erster werden will, dann muss ich solche Spiele auch ziehen."

"Alles , was wir gegen Würzburg letzte Woche gut gemacht haben, haben wir heute vermissen lassen. Ansbach hat verdient gewonnen. Auch wenn die Platzbedingungen nicht so gut sind, darf das keine Rolle spielen, das muss ich annehmen. Wenn ich Erster werden will, dann muss ich solche Spiele auch ziehen."

Hoher Besuch in Memmingen: Felix Magath (li.) ließ sich den Auftritt der Viktoria beim FCM nicht entgehen. – Foto: Siegfried Rebhan



Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)

"Gefühlt waren wir über 90 Minuten am Drücken. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir eine Vielzahl von Chancen, durch die wir einfach in Führung gehen müssen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Aschaffenburg in der zweiten Halbzeit noch ein Stück tiefer stand und leidenschaftlich verteidigte.



Fabian Luz (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg)

"Wir sind tief gestanden. Wir wollten erst einmal aus einer stabilen Abwehr rausspielen. Ich denke, in der zweiten Halbzeit waren wir auch die bessere Mannschaft. Wir müssen daran arbeiten, dass wir nach vorne effektiver werden und klare Abläufe haben, dann werden wir uns auch mit einem Dreier belohnen."



Matthias Ostrzolek (Spielertrainer TSV Schwaben Augsburg)

"Wir haben über 90 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht, aber es gibt eben auch eine Nachspielzeit und da haben wir leider einige Sachen nicht so toll gemacht. Wir sind selbst schuld, dass wir die drei Punkte nicht bei uns behalten. Absolut enttäuschend, aber wenn ich morgen auf das Spiel schaue, werde ich viele gute Dinge sehen." Matthias Ostrzolek (Spielertrainer TSV Schwaben Augsburg)

Marc Unterberger (Cheftrainer TSV Buchbach)

"Wir wissen, dass das kein gutes Spiel von uns war. Nichtsdestotrotz sind wir froh über den Punkt. Die Mannschaft hat bis zum Schluss daran geglaubt. Dass wir dann noch zwei Tore, ich glaube innerhalb von 70 Sekunden, machen, ist sicherlich glücklich."

"Wir wissen, dass das kein gutes Spiel von uns war. Nichtsdestotrotz sind wir froh über den Punkt. Die Mannschaft hat bis zum Schluss daran geglaubt. Dass wir dann noch zwei Tore, ich glaube innerhalb von 70 Sekunden, machen, ist sicherlich glücklich."

Bitter für die Fürther: Der Kleeblatt-Nachwuchs gab zuhause gegen Hankofen ein 2:0 noch aus der Hand. – Foto: Sportfoto Zink / A.Schlirf



Roberto Hilbert (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)

"In der ersten Halbzeit haben wir zu viele grundlegende Fehler gemacht. Das haben wir in der Pause angesprochen, haben`s dann auch gut umgesetzt und gehen verdient mit 2:0 in Führung. Letztlich bringt uns dann ein Gegentor ins Wackeln. Sehr enttäuschend, dass wir uns mit einem Punkt begnügen müssen." Roberto Hilbert (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)

Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing)

"Man merkt, die Mannschaft lebt! Auswärts nach einem 0:2-Rückstand noch zurückzukommen, spricht dafür, dass die Moral stimmt. Vorm Spiel hätten wir den Punkt unterschrieben, jetzt gilt`s am Dienstag zuhause gegen Eichstätt nachzulegen."

"Man merkt, die Mannschaft lebt! Auswärts nach einem 0:2-Rückstand noch zurückzukommen, spricht dafür, dass die Moral stimmt. Vorm Spiel hätten wir den Punkt unterschrieben, jetzt gilt`s am Dienstag zuhause gegen Eichstätt nachzulegen."



Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing)

"Wir haben ein wenig gebraucht, um das Energielevel vom Dienstag aufzubauen. Das war ein wenig schlafmützig von uns. Dem 0:1 sind wir 90 Minuten hinterhergelaufen."



Markus Freulner (Cheftrainer FC Augsburg II)

"Ein hochverdienter Sieg für uns. Ich hätte mir gewünscht, dass wir nach den zahlreichen Möglichkeiten in der ersten Halbzeit deutlicher in Führung gehen. So wurde es hinten raus noch einmal eng. Aber die Jungs haben sich tapfer gewehrt."