Regionalliga-Reaktionen: »Viel Power, viel Leidenschaft & schöne Tore«

Beste Laune: Bei seiner Rückkehr an den Dallenberg sah Würzburgs alter, neuer Trainer Michael Schiele einen glatten 4:0-Sieg seiner Elf gegen Aschaffenburg. – Foto: Imago Images

Die Frühjahrsrunde in der Regionalliga Bayern nimmt immer mehr Fahrt auf, der 24. Spieltag ist absolviert. Wir haben wieder die Reaktionen für auch. Das sagten die Protagonisten am Mikrofon des BFV direkt im Anschluss an die Partien:

Dominik Haußner (Cheftrainer VfB Eichstätt) "Wir haben leidenschaftlich versucht, das Ergebnis von 0:0 über die Bühne zu kriegen. Dann wurde der Druck aber unheimlich groß und nach einem Ballverlust schießt dann Haching, nach Spielanteilen sicher verdient, so ehrlich muss man sein, doch noch das 1:0."

Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)"Chancen hatten wir genug, trotzdem war das ein unfassbar schweres Spiel. Eichstätt hat das sehr, sehr gut gemacht. Ein kräftezehrendes Spiel für uns, aber am Ende schon auch ein verdienter Sieg."



Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)

"Wir sind noch nicht über den Berg! Aber auch heute an einem Tag, an dem nicht viel geklappt hat, was wir uns vorgenommen hatte, kann die Mannschaft die Situation annehmen und so einen Sieg nach Hause fahren. Die Frage ist, ob wir auch zurückgekommen wären, wenn Schwaben das Tor gemacht hätte. Aber wir sind sehr happy. Wir sind ein richtig eingeschworener Haufen."



Matthias Ostrzolek (Spielertrainer Schwaben Augsburg)

"Das war ein 50:50-Spiel, wer den entscheidenden Fehler macht, auf die Seite fällt es. Leider waren wir in der ersten Halbzeit nicht wach genug bei einem tiefen Laufweg und machen vor dem 2:0 dann nochmal den Fehler, den der Gegner eiskalt ausnutzt. Wir waren auch nicht so konsequent wie in den letzten Wochen."



Michael Schiele (Cheftrainer Würzburger Kickers)

"Es ist natürlich immer schön, an alte Wirkungsstätte zurückzukehren, wo wir auch schöne Erfolge feiern konnten. Es war heute viel Power drin, es war viel Leidenschaft drin und dann auch schöne Tore. Absolutes Lob an alle in der Mannschaft." Michael Schiele (Cheftrainer Würzburger Kickers)"Es ist natürlich immer schön, an alte Wirkungsstätte zurückzukehren, wo wir auch schöne Erfolge feiern konnten. Es war heute viel Power drin, es war viel Leidenschaft drin und dann auch schöne Tore. Absolutes Lob an alle in der Mannschaft." Felix Luz (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg)

"In der ersten Halbzeit sind wir mutig aufgetreten und sind kompakt gestanden. Wir hatten es im Griff und machen das 1:1. Für mich ein klares Tor! Ich habe da kein Foulspiel erkannt. Wir wollten nach der Halbzeit noch mehr Fußball spielen, weil wir gemerkt haben, die Räume sind da. Wir hatten auch gute Konterchancen, nur die Durchschlagskraft, die letzte Zielstrebigkeit, der letzte Funke, mal einen abzuziehen, wie es die Würzburger gemacht haben, das hat gefehlt."



Lars Bender (Cheftrainer Wacker Burghausen)

"Ich denke, meine Mannschaft hat ein gutes Spiel gezeigt. Wir waren absolut feldüberlegen, so wie man uns daheim auch kennt. Man hat gemerkt, wir wollten eine Reaktion im Vergleich zu letzter Woche zeigen, das ist uns zum Teil gelungen. Von der Einstellung und vom Fußballerischen her war das gut, lediglich die letzte Konsequenz vorm Tor hat gefehlt." Lars Bender (Cheftrainer Wacker Burghausen)"Ich denke, meine Mannschaft hat ein gutes Spiel gezeigt. Wir waren absolut feldüberlegen, so wie man uns daheim auch kennt. Man hat gemerkt, wir wollten eine Reaktion im Vergleich zu letzter Woche zeigen, das ist uns zum Teil gelungen. Von der Einstellung und vom Fußballerischen her war das gut, lediglich die letzte Konsequenz vorm Tor hat gefehlt."

Blutige Lippe: Felix Bachschmid und seine Burghauser Kollegen bissen sich am Buchbacher Bollwerk die Zähne aus. – Foto: Michael Buchholz





Marc Unterberger (Cheftrainer TSV Buchbach)

"Summa summarum ist es ein verdientes und gerechtes Unentschieden. Sicher hatte Burghausen mehr Spielanteile, was in einem Heimspiel aber ganz normal ist. Für uns ist es wahnsinnig erfreulich, dass wir im vierten Spiel zum zweiten Mal zu Null spielen konnten. Defensive Stabilität war auch der Auftrag in der Wintervorbereitung an die Mannschaft. Das ist uns heute wieder gelungen."



Roberto Hilbert (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)

"Ich kann nur sagen: Meine Mannschaft hat aufopferungsvoll gekämpft. Sie hat den Plan, den wir hatten, sehr gut umgesetzt. Am Ende hätten wir das Spiel auch gewinnen können. Ich hab`s zuletzt auch schon gesagt: Wir werden so lange gegen die Mauer treten, bis sie eingebrochen ist." Roberto Hilbert (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)"Ich kann nur sagen: Meine Mannschaft hat aufopferungsvoll gekämpft. Sie hat den Plan, den wir hatten, sehr gut umgesetzt. Am Ende hätten wir das Spiel auch gewinnen können. Ich hab`s zuletzt auch schon gesagt: Wir werden so lange gegen die Mauer treten, bis sie eingebrochen ist."

Zumindest ein Zähler sprang für die Fürther gegen die Kollegen vom FC Bayern II heraus. – Foto: Sportfoto Zink / A.Schlirf

Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II)

"Ich denke, dass es ein gerechtes Unentschieden war. Wir gehen 1:0 in Führung, geben dann überraschenderweise das Spiel aus der Hand. Fürth hat dann immer mehr gedrückt und meines Erachtens dann verdient den Ausgleich gemacht."



Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)

"Ich denke schon, dass wir über 90 Minuten deutlich näher am Sieg dran waren. Alles in allem fühlt es sich kurz nach dem Spiel enttäuschend an." Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)"Ich denke schon, dass wir über 90 Minuten deutlich näher am Sieg dran waren. Alles in allem fühlt es sich kurz nach dem Spiel enttäuschend an." Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing)

"Über 90 Minuten betrachtet müssen wir den Punkt einfach so mitnehmen. Es war ein sehr kampfbetontes Spiel. Ich glaube schon, dass wir für unsere Verhältnisse ein gutes Auswärtsspiel gemacht haben. Die Mannschaft hat alles versucht."

Hankofens Patrik Neumayer (re.) absolvierte seinen ersten Regionalliga-Einsatz über 90 Minuten und machte seine Sache ordentlich. – Foto: Siegfried Rebhan



Niklas Reutelhuber (Cheftrainer SpVgg Ansbach)

"Das fühlt sich heute nicht gut an, weil ich finde, dass wir über 90 Minuten ein besseres Spiel gemacht haben als der Gegner. Wir haben deutlich mehr investiert. Nach dem 1:1 hätten wir einfach ein wenig geduldiger sein müssen. Weitermachen! Am Dienstag haben wir die nächste Chance auf drei Punkte."



Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen)

"Wir wussten um die Schwere der Aufgabe nach dem guten Rückrundenstart von Ansbach. Ich glaube, wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und hätten in der Anfangsphase sogar das eine oder andere Tor mehr erzielen können. Wir haben dann auch gut verteidigt, wussten aber, dass es nach Standardsituationen gefährlich wird. Die Jungs haben das richtig gut angenommen. Daher glaube ich, dass es insgesamt ein verdienter Sieg für uns war. Es ging aber nicht um einen Schönheitspreis, das hätten die Platzverhältnisse nicht zugelassen. Es ging darum, griffig zu sein. Von daher Kompliment an meine Mannschaft."



Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing)

"Über 90 Minuten gesehen geht der Sieg für Nürnberg in Ordnung. Wir haben`s in der ersten Halbzeit nicht so geschafft, die Energie wie in den letzten Heimspielen auf den Platz zu bringen. Die zweite Hälfte war dann deutlich besser, auch wenn`s erst nach dem 0:1 so richtig gut war. Wir hatten heute auch nicht das Quäntchen Glück auf unserer Seite."



Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)

"Über weite Strecken waren wir die dominante Mannschaft und konnten uns Chancen herausspielen. Die letzten zehn Minuten waren dann etwas chaotisch. Wir müssen das Spiel eher totmachen, aber am Ende ist der Sieg verdient."