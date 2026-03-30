Regionalliga-Reaktionen: »Haben richtig einen in die Fresse bekommen«

"Wir haben es nicht geschafft, uns hier der Atmosphäre zu stellen." Das sagte Bayreuths Cheftrainer Lukas Kling (Mitte) nach der hitzigen Partie in Hankofen. – Foto: Charly Becherer

Der 25. Spieltag ist absolviert - wir haben wieder die Reaktionen zu den Partien für euch. Das sagten die Protagonisten nach Spielende am Mikrofon des BFV:

Samed Bahar (Torschütze TSV Buchbach)

"Wir wussten, dass Memmingen extrem effizient spielt. In der zweiten Halbzeit war`s dann wieder das, was Buchbach ausmacht. Ein Kampf, den wir lange, lange vermissen haben lassen und endlich haben wir uns wieder belohnt. Das war ein dreckiger Sieg, aber wir haben am Schluss verdient gewonnen."



Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)

"Für uns leider ein Déjà-vu-Erlebnis. Vor zwei Jahren war`s genau das Gleiche in Buchbach. Wir gehen in der besten Phase von Buchbach mit 2:1 in Führung, in der zweiten Halbzeit kippt es dann in einer Phase, in der wir eigentlich alles im Griff hatten und müssen dann halt akzeptieren, dass wir das Spiel hier verlieren."



Felix Luz (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg)

"Wir haben im Moment einfach auch kein Matchglück! In den ersten zehn Minuten könnten wir durch den Lattentreffer durchaus mal in Führung gehen. Aber hätte, hätte... Wir müssen dranbleiben, wir geben nicht auf. Wir werden irgendwann in Führung gehen und Spiele gewinnen und dann bin ich mir sicher, dass wir in einen Lauf kommen werden." Felix Luz (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg)"Wir haben im Moment einfach auch kein Matchglück! In den ersten zehn Minuten könnten wir durch den Lattentreffer durchaus mal in Führung gehen. Aber hätte, hätte... Wir müssen dranbleiben, wir geben nicht auf. Wir werden irgendwann in Führung gehen und Spiele gewinnen und dann bin ich mir sicher, dass wir in einen Lauf kommen werden."

Frust beim SV Wacker: Die Burghauser verspielten beim Tabellenletzten in Aschaffenburg einen 2:0-Vorsprung. – Foto: Julien Christ / sportfotografie.de





Lars Bender (Cheftrainer Wacker Burghausen)

"Wir sind verdient in Führung gegangen, es war aber dann unnötig, dass wir kurz vor der Pause noch ein Gegentor fressen. Dann passiert uns etwas, was nicht passieren darf. Aber so ist Fußball, solche Dinge passieren halt dann trotzdem. Damit ist das Spiel dann weg und du spielst nur 2:2."



Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen)

"Das Einzige, was ich meiner Mannschaft heute vorwerfen kann, ist, dass sie nach dem 1:0 nicht eher das 2:0 macht und nach dem 2:0 nicht mit dem 3:0 den Sack zumacht. Über 90 Minuten betrachtet ein absolut verdienter Heimsieg für uns. Die Jungs sollen das Gefühl eines Dreiers aufsaugen und mitnehmen in die Folgewoche." Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen)"Das Einzige, was ich meiner Mannschaft heute vorwerfen kann, ist, dass sie nach dem 1:0 nicht eher das 2:0 macht und nach dem 2:0 nicht mit dem 3:0 den Sack zumacht. Über 90 Minuten betrachtet ein absolut verdienter Heimsieg für uns. Die Jungs sollen das Gefühl eines Dreiers aufsaugen und mitnehmen in die Folgewoche." Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)

"Wir haben es nicht geschafft, uns hier der Atmosphäre zu stellen. Wir verlieren zu Recht 2:0. Heute haben wir richtig einen in die Fresse bekommen. Ich hoffe, es ist ein gutes Omen, dass alles in einem Spiel heute zusammengekommen ist. Das Schöne am Fußball ist, Mitte der kommenden Woche können wir es gleich wieder besser machen. Darauf liegt unser voller Fokus."



Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen)

"Wir hatten im ersten Durchgang viele Tormöglichkeiten, auch im zweiten Abschnitt. Leider ist es uns nicht gelungen, das entscheidende Tor zu erzielen. Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, die Leistung war in Ordnung. Sehr ärgerlich, dass es nur zu einem Punkt gereicht hat, aber Fußball ist kein Wunschkonzert." Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen)"Wir hatten im ersten Durchgang viele Tormöglichkeiten, auch im zweiten Abschnitt. Leider ist es uns nicht gelungen, das entscheidende Tor zu erzielen. Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, die Leistung war in Ordnung. Sehr ärgerlich, dass es nur zu einem Punkt gereicht hat, aber Fußball ist kein Wunschkonzert." Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing)

"Es war ein sehr emotionales Spiel. Insgesamt geht die Punkteteilung in Ordnung. Hinten raus haben wir super verteidigt und wir nehmen verdient einen Punkt mit."



Matthias Ostrzolek (Spielertrainer Schwaben Augsburg)

"Wie auch schon in den letzten Wochen: Wir sind grad in einem Flow, haben eine gute Energie und eine unglaubliche Intensität in unserem Spiel. Wir haben es leider bis zum Ende spannend gehalten, aber ingesamt über 90 Minuten gesehen ein verdienter Sieg für uns." Matthias Ostrzolek (Spielertrainer Schwaben Augsburg)"Wie auch schon in den letzten Wochen: Wir sind grad in einem Flow, haben eine gute Energie und eine unglaubliche Intensität in unserem Spiel. Wir haben es leider bis zum Ende spannend gehalten, aber ingesamt über 90 Minuten gesehen ein verdienter Sieg für uns." Von der SpVgg Greuther Fürth II wollte am Mikrofon des BFV niemand ein Statement abgeben nach Spielende.



Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II)

"Das war wieder ein hartes Stück. Über weiter Strecken haben wir ein gutes Spiel absolviert mit vielen Torchancen. Aber die Mannschaft kann sich wieder nicht belohnen. Auf der anderen Seite kommt der Gegner viel zu einfach zu einem Tor. Zum Fußball gehören Tore. Die schießen wir nicht und deshalb stehen wir wieder mit null Punkten da."



Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)

"Wir haben gegen eine starke Augsburger Mannschaft gewonnen. Bis zum 1:0 haben wir das gut gemacht, danach haben wir den Augsburgern das Spiel überlassen. Wir haben`s überwiegend gut verteidigt, in der ein oder anderen Situation aber auch Glück gehabt. Am Ende nehmen wir natürlich die drei Punkte gerne mit." Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II)"Das war wieder ein hartes Stück. Über weiter Strecken haben wir ein gutes Spiel absolviert mit vielen Torchancen. Aber die Mannschaft kann sich wieder nicht belohnen. Auf der anderen Seite kommt der Gegner viel zu einfach zu einem Tor. Zum Fußball gehören Tore. Die schießen wir nicht und deshalb stehen wir wieder mit null Punkten da."Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)"Wir haben gegen eine starke Augsburger Mannschaft gewonnen. Bis zum 1:0 haben wir das gut gemacht, danach haben wir den Augsburgern das Spiel überlassen. Wir haben`s überwiegend gut verteidigt, in der ein oder anderen Situation aber auch Glück gehabt. Am Ende nehmen wir natürlich die drei Punkte gerne mit."

Drin das Ding: In dieser Szene müssen die Würzburger Kickers das 1:1 schlucken! Der Titelkandidat musste sich in Eichstätt mit einem Punkt begnügen. – Foto: Johannes Traub



Dominik Haußner (Cheftrainer VfB Eichstätt)

"Eine super Veranstaltung heute. In der ersten Halbzeit war`s ausgeglichen, jede Mannschaft hat gut verteidigt. Wir kriegen dann ein wenig aus dem Nichts durch einen Freistoß das 0:1. Wie dann aber die Mannschaft reagiert hat, da muss ich sagen: Sensationell! Wir haben folgerichtig das 1:1 erzielt. Ich bin stolz auf die Mannschaft, was sie abgeliefert hat."



Micheal Schiele (Cheftrainer Würzburger Kickers)

"Zwei Standardtore - das sagt schon viel aus über das Spiel heute. Wir haben`s in der ersten Halbzeit verpasst, mehr Druck zu entfachen. Und wenn du in Führung bist, musst du den Standard besser verteidigen. Den Ball lassen wir auf 1,60 Meter oder 1,70 Meter Höhe durch den Fünfer laufen und dann kullert er halt rein. Das darf uns nicht passieren, da müssen wir mit mehr Überzeugung ran. Es war nicht das Spiel, das wir uns vorgestellt hätten."



Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)

"In der ersten Halbzeit haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, sind verdient in Führung gegangen. Auch aus der Pause sind wir gut rausgekommen und konnten nachlegen. Im Anschluss war`s dann ein hektisches Spiel. Wir mussten bis zum Schluss zittern. Insgesamt war`s aber ein sehr gutes Spiel von uns und ein verdienter Sieg." Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)"In der ersten Halbzeit haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, sind verdient in Führung gegangen. Auch aus der Pause sind wir gut rausgekommen und konnten nachlegen. Im Anschluss war`s dann ein hektisches Spiel. Wir mussten bis zum Schluss zittern. Insgesamt war`s aber ein sehr gutes Spiel von uns und ein verdienter Sieg."

Im Grabfelder Dauerregen sicherte sich der TSV Aubstadt drei Punkte gegen Ansbach. – Foto: Julien Christ / sportfotografie.de