Regionalliga-Reaktionen: Erstaunliche Erfolgsformel in Bayreuth

Bayreuths Coach Lukas Kling war überrascht von seinem Team - im positiven Sinn. – Foto: Michael Buchholz

Der 29. Spieltag in der Regionalliga Bayern ist absolviert! Wir haben für euch wieder die Reaktionen zu den neun Partien. Das sagten die Protagonisten unmittelbar nach Spielende am Mikrofon des BFV:



Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)

"Es gibt eigentlich nur ein Wort: Überragend! Vor dem Spiel habe ich zu den Jungs gesagt, dass mir in der Trainingswoche so ein wenig die Spannung gefehlt hat. Sie sollen mich bitte eines Besseren belehren - das haben sie eindrucksvoll gemacht." Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)"Es gibt eigentlich nur ein Wort: Überragend! Vor dem Spiel habe ich zu den Jungs gesagt, dass mir in der Trainingswoche so ein wenig die Spannung gefehlt hat. Sie sollen mich bitte eines Besseren belehren - das haben sie eindrucksvoll gemacht." Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing)

"Ich mach`s kurz heute: Völlig verdienter Sieg für Bayreuth! Das Beste an dem Spiel war das Ergebnis. Wir haben zu keiner Minute die Einstellung zum Spiel gefunden.



Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II)

"Durch einen individuellen Fehler bekommen wir in der zweiten Halbzeit den Ausgleich und dann hat man der Truppe angemerkt, dass sie mit dem 1:1 zu kämpfen hatte. Ansbach hat seine ganze Erfahrung dann ins Spiel mit eingebracht. Ansbach hat leider zwei Tore gemacht und wir haben es vermissen lassen, den Ball über die Linie zu drücken."

Niklas Reutelhuber (Cheftrainer SpVgg Ansbach)

"Wir haben sehr wenig zugelassen hier und hatten einen super Teamgeist, deshalb finde ich schon, dass das 2:1 für uns verdient ist."

War mit der Leistung seine Elf gar nicht einverstanden: Buchbachs Coach Marc Unterberger. – Foto: Michael Buchholz



Marc Unterberger (Cheftrainer TSV Buchbach)

"Wir sind maßlos enttäuscht über das Ergebnis und vor allem auch die Art und Weise, wie es zustande kommt. Wir haben darüber geredet, dass es in einem Spiel mal günstige Momente für den Gegner gibt. Wenn es aber zum zweiten Mal binnen sieben Tagen nach dem gleichen Muster abläuft, dann müssen wir uns schon fragen: Ist das Zufall oder tun wir wirklich alles dafür, um ein Spiel zu gewinnen?" Marc Unterberger (Cheftrainer TSV Buchbach)"Wir sind maßlos enttäuscht über das Ergebnis und vor allem auch die Art und Weise, wie es zustande kommt. Wir haben darüber geredet, dass es in einem Spiel mal günstige Momente für den Gegner gibt. Wenn es aber zum zweiten Mal binnen sieben Tagen nach dem gleichen Muster abläuft, dann müssen wir uns schon fragen: Ist das Zufall oder tun wir wirklich alles dafür, um ein Spiel zu gewinnen?" Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen)

"Wir haben in den ersten 20 Minuten nicht gut gespielt, doch nach einem 3:0-Auswärtssieg hat man natürlich nicht viel auszusetzen. Wir hatten in dem Spiel einfach auch das Momentum auf unserer Seite, machen dann zum richtigen Zeitpunkt den Führungstreffer."



Daniel Soldevilla (Co-Trainer Viktoria Aschaffenburg)

"In unserer Situation hilft jeder Punkt weiter. Es fühlt sich aber gerade ein wenig so an wie eine Niederlage. Schwierig! Aber bringt nix. Köpfe hoch und weiter geht`s." Daniel Soldevilla (Co-Trainer Viktoria Aschaffenburg)"In unserer Situation hilft jeder Punkt weiter. Es fühlt sich aber gerade ein wenig so an wie eine Niederlage. Schwierig! Aber bringt nix. Köpfe hoch und weiter geht`s." Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)

"Obwohl ich die Mannschaft gewarnt hatte, waren wir in der ein oder anderen Situation von der Aschaffenburger Aggressivität überrascht. In der zweiten Halbzeit waren wir dann viel besser im Spiel und können mit dem Punkt zufrieden sein."

Die Kickers haben in Memmingen nichts anbrennen lassen. – Foto: Frank Scheuring



Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)

"Wir haben unser Heil in einem offenen Schlagabtausch gesucht. Durch zwei eigene Fehler gehen wir billig mit 0:2 in Rückstand. Und dann war`s sehr einseitig und auch ein in der Höhe verdienter Sieg gegen einen Gegner, dem wir in der aktuellen Verfassung nicht Paroli bieten können." Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)"Wir haben unser Heil in einem offenen Schlagabtausch gesucht. Durch zwei eigene Fehler gehen wir billig mit 0:2 in Rückstand. Und dann war`s sehr einseitig und auch ein in der Höhe verdienter Sieg gegen einen Gegner, dem wir in der aktuellen Verfassung nicht Paroli bieten können." Michael Schiele (Cheftrainer Würzburger Kickers)

"Wir haben aus guten Momenten raus das erste und zweite Tor gemacht. Wichtig war, dass wir in der zweiten Halbzeit weitergemacht und nachgelegt haben. Schade, dass wir ein Gegentor bekommen haben, das wollte ich eigentlich nicht."



Bastian Bösl (Spieler VfB Eichstätt)

"Für uns als Mannschaft war`s ein Schritt in die richtige Richtung nach sechs sieglosen Partien in Folge. Wir hätten das Spiel gerne gezogen, aber insgesamt können wir als VfB Eichstätt auf die Leistung stolz sein." Bastian Bösl (Spieler VfB Eichstätt)"Für uns als Mannschaft war`s ein Schritt in die richtige Richtung nach sechs sieglosen Partien in Folge. Wir hätten das Spiel gerne gezogen, aber insgesamt können wir als VfB Eichstätt auf die Leistung stolz sein." Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)

"Wir haben gewusst, dass heute viele hohe Bälle zu verteidigen sein werden. Das haben wir überwiegend gut gemacht. In der ersten Halbzeit waren wir ein wenig zu behäbig und schläfrig. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht. Am Ende bitter für uns gegen einen Gegner, der schon Federn gelassen hatte. Da müssen wir einfach cleverer sein."

Hart erkämpfter Auswärtssieg für die Hachinger in Fürth-Burgfarrnbach. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink



Christian Fiedler (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)

"Ein ganz bitteres Spiel für uns. Wir haben ein sehr gutes Spiel auf den Rasen gelegt. Wir hätten es halt killen müssen! Ich glaube, wir hatten den Gegner soweit, um es zu drehen. Das haben wir leider nicht gemacht. Mund abputzen, am Dienstag geht`s weiter gegen Burghausen." Christian Fiedler (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)"Ein ganz bitteres Spiel für uns. Wir haben ein sehr gutes Spiel auf den Rasen gelegt. Wir hätten es halt killen müssen! Ich glaube, wir hatten den Gegner soweit, um es zu drehen. Das haben wir leider nicht gemacht. Mund abputzen, am Dienstag geht`s weiter gegen Burghausen." Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)

"Ich hab`s vor der Partie gesagt, dass es ein hartes Stück Arbeit wird, und das war`s auch. Fürth war über die gesamte Spielzeit ein sehr, sehr guter Gegner und hat es uns unfassbar schwer gemacht. Wir sind froh, 2:1 gewonnen zu haben, auch wenn wir sicher nicht unser bestes Gesicht gezeigt haben."



Matthias Ostrzolek (Spielertrainer TSV Schwaben Augsburg)

"Natürlich sind wir glücklich über die drei Punkte, auch wenn`s nicht unser bestes Spiel war. Aber wir haben eine super Mentalität gezeigt und bis zum Schluss leidenschaftlich verteidigt. Im Moment ist das Programm sehr intensiv für uns, weshalb wir wie gesagt sehr glücklich über die drei Punkte sind." Matthias Ostrzolek (Spielertrainer TSV Schwaben Augsburg)"Natürlich sind wir glücklich über die drei Punkte, auch wenn`s nicht unser bestes Spiel war. Aber wir haben eine super Mentalität gezeigt und bis zum Schluss leidenschaftlich verteidigt. Im Moment ist das Programm sehr intensiv für uns, weshalb wir wie gesagt sehr glücklich über die drei Punkte sind." Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)

"Wir haben uns vor allem in der ersten Halbzeit immer wieder durch individuelle Fehler in Bedrängnis gebracht und gehen dann auch folgerichtig in Rückstand. Das darf uns gegen eine Mannschaft, die das Spiel anschließend kompakt macht, natürlich nicht passieren. In der zweiten Halbzeit kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben es versucht, sind angerannt und hatten gute Möglichkeiten auf den Ausgleichstreffer, welche wir leider nicht nutzen konnten. Fakt ist aber auch: Wir sind vorne maximal ungefährlich. Und dann ist so eine Niederlage irgendwo auch verdient."

Enttäuschung beim FC Augsburg II nach der Niederlage in Hankofen. Jetzt wird`s eng für den FCA. – Foto: Paul Hofer