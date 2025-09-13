Regionalliga: Nowak wird mit diesem Verein in Verbindung gebracht

In der Regionalliga West ist mit Ablauf des 7. Spieltags der Saisonstart längst beendet, allmählich bilden sich klare Tendenzen ab. Insbesondere bei den Mannschaften, die schlechter gestartet sind, wird über das Personal gesprochen. Jüngst im Fokus: Jörn Nowak. Der ehemalige Sportdirektor von Rot-Weiss Essen, der RWE als Interimstrainer selbst in die 3. Liga führte und im Anschluss auch Trainer von Rot-Weiß Oberhausen war, wird mit einer Rückkehr in die Regionalliga in Verbindung gebracht.

Der RevierSport berichtet, dass Nowak neuer Trainer der SSVg Velbert werden könnte, Gespräche mit der sportlichen Leitung sollen bereits stattgefunden haben. Ismail Jaroui führte die Bergischen am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison zur Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein, doch einen Erfolg hat es in der neuen Umgebung noch nicht gegeben. Velbert war aber schon mehrfach nah dran, so erst am Samstag beim 1:2 gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf. Die abgezockten Hausherren drehten die Partie durch Treffer in der 88. und 94. Minute. Auch gegen Die U23 von Borussia Mönchengladbach ging Velbert nach Führung am Ende knapp wie spät leer aus.

Deshalb steht Velbert mit nur drei Punkten am Ende der West-Gruppe. Am Mittwoch steht das wichtige Heimspiel gegen Mit-Aufsteiger Bonner SC hat. Der Mittelrheinliga-Meister ist Vorletzter und in absoluter Schlagdistanz. Danach ist die SSVg gegen Fortuna Köln und den 1. FC Bocholt wieder Außenseiter, allerdings ist nach der kommenden Woche auch schon ein Saisonviertel absolviert. Zwar ist die untere Tabellenhälfte dicht beisammen (zwischen Schlusslicht Velbert und Rang acht liegen nur sechs Punkte), doch wenn alle anderen Mannschaften nacheinander gewinnen, muss Velbert aufpassen, nicht den Anschluss zu verlieren.

Zwei Trainerwechsel in der Regionalliga West

Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft, aber wenn nach dieser Englischen Woche bereits 25 Prozent der gesamten Saison absolviert sind, wäre ein Handeln der Verantwortlichen weder unüblich noch überraschend. In der vergangenen Saison zogen mehrere Vereine bereits Anfang September die Reißleine. Der Bonner SC hat den Trainer bereits gewechselt, der Tausch bei Borussia Dortmund U23 von Mike Tullberg zu Daniel Rios war allerdings nicht sportlicher Natur, denn der Däne nahm ein Angebot aus seiner Heimat an.