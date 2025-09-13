BVB-Pleite beim Rios-Debüt: RWO beendet Fehlstart

RWO überzeugte am 7. Spieltag der Regionalliga West gegen den Drittliga-Absteiger mit einer engagierten Leistung. Nach einer mutigen Anfangsphase belohnte sich Oberhausen früh: Ayman Aourir brachte die Gastgeber in der 25. Minute in Führung. Der Ausgleich durch Michael Eberwein (34.) war ein Dämpfer, doch die Reaktion kam prompt: Nur sechs Minuten später stellte Eric Babacar Gueye auf 2:1 – ein Treffer, der die Marschroute bestimmte. Denn auch nach dem Seitenwechsel war Oberhausen bemüht, das Spiel nach Hause zu bringen. Zwar verpasste RWO den dritten Treffer, brachte die Führung jedoch über die Zeit und belohnte sich mit drei Punkten. BVB und RWO sind mit jeweils drei Zählern gleichauf.

Für die Dortmunder war es ein bitterer Abend. Das Debüt von Trainer Daniel Rios, der die Nachfolge von Mike Tullberg antrat (Rückkehr nach Dänemark), misslang. Oberhausen hingegen darf aufatmen. Die ersten Zähler sind eingefahren – und die Art und Weise macht Mut für die kommenden Aufgaben.

Vorbericht

Sein erstes Spiel als Trainer der U23 von Borussia Dortmund hat Daniel Rios bereits absolviert - und verloren. Im Geheimtest gab es eine 0:1-Pleite gegen Rot-Weiss Essen. Nun geht es gegen den Erzrivalen von RWE: Am Samstag steigt bei Rot-Weiß Oberhausen ein wichtiges Match für beide Klubs.