Regionalliga Nord: Saisonstart und erste Spielpaarungen bekanntgegeben

Am Donnerstag wurden die ersten Paarungen der Regionalliga Nord für die Saison 2024/25 bekannt.

Der vollständige Spielplan wird in den kommenden Tagen erwartet.

Für den Regionalliga-Aufsteiger Kickers Emden beginnt die neue Saison mit einem Auswärtsspiel bei Phönix Lübeck. Dieses Duell soll voraussichtlich am Sonntag, den 28. Juli, um 14 Uhr stattfinden. Das erste Heimspiel im Ostfriesland-Stadion wird dann eine Woche später ausgetragen und verspricht direkt ein Highlight: Am zweiten Spieltag empfangen die Kickers den SV Meppen zum mit Spannung erwarteten Derby.

Der SV Meppen startet die neue Spielzeit mit einem Heimspiel. Am Samstag, den 27. Juli, um 14 Uhr treffen die Emsländer auf den SC Weiche Flensburg. Eine Woche später steht das Derby bei Kickers Emden auf dem Programm, bevor am dritten Spieltag der SV Drochtersen/Assel in Meppen gastiert.

Weitere bekannte Paarungen

Genauer Spielplan folgt

Der Norddeutsche Fußballverband hat bisher lediglich den Rahmenterminplan veröffentlicht. Die exakten Spieltermine stehen noch aus und werden zeitnah bekanntgegeben.

