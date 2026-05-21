Regionalliga-News: Gölz verlässt FVI - Bayreuths Trainerteam steht

Maco Gölz (hier am Ball im DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Magdeburg) verlässt den FV Illertissen. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

FV Illertissen



Der Umbruch beim FV Illertissen ist weiter in vollem Gange. Wer Cheftrainer Holger Bachthaler nachfolgen wird, den es zu den Stuttgarter Kickers zieht, das hat der Verein immer noch nicht der Öffentlichkeit mitgeteilt. Klar ist aber nun: Auch Marco Gölz wird den FVI verlassen. Wohin es den 24-Jährigen zieht, ist noch nicht klar.

"Seit 2020 gehört Marco Gölz zum FV Illertissen und hat in sechs Jahren auf Anhieb seinen Platz in der Vereinsgeschichte gefestigt. Mit über 135 Regionalliga-Spielen für den FVI steht er auf Platz 11 unserer Rekordspielerliste und das mit gerade einmal 24 Jahren. Die Nummer 11 auf dem Rücken, Platz 11 in den Büchern. Das passt irgendwie. "Gölle" war in all diesen Jahren ein absolut zuverlässiger Rückhalt in unserer Defensive. Einer, der Woche für Woche seinen Job gemacht hat, ehrgeizig an sich gearbeitet hat, ohne dabei großes Aufsehen zu erregen. Dazu war er bei zwei historischen DFB-Pokal-Abenteuern dabei und hat seinen Teil bei unseren drei Toto-Pokal-Erfolgen beigetragen", schreibt der Verein zum Abschied.

SpVgg Bayreuth

Die SpVgg Bayreuth gibt derzeit täglich neue Kadernews bekannt. Nun kann die "Oldschdod" verkünden: Co-Trainer Sebastian Köhler, Torwarttrainer Fabian Kolb und auch Teammanager Sebastian Lattermann bleiben weiter Teil des Teams der ersten Mannschaft. Damit kann Cheftrainer Lukas Kling auch weiter auf seine bisherigen Mitarbeiter setzen. "Für unsere tägliche Arbeit ist es enorm wichtig, dass wir ein Team haben, auf das wir uns verlassen können. Sebastian Köhler ist als Co-Trainer jeden Tag nah an der Mannschaft und ein wichtiger Ansprechpartner für die Jungs. Fabian Kolb leistet mit unseren Torhütern sehr gute Arbeit und bringt sich auch in der Verbindung zum NLZ ein. Sebastian Lattermann hält uns als Teammanager organisatorisch den Rücken frei und sorgt dafür, dass im Alltag viele Abläufe funktionieren. Diese Struktur hilft uns, die Spieler bestmöglich zu begleiten und weiterzuentwickeln", betont Kling.