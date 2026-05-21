Regionalliga-News: Gölz verlässt FVI - Bayreuths Trainerteam steht

Zwischen den Spielzeiten tut sich freilich immer einiges bei den Klubs der Regionalliga Bayern. Wir halten euch auf dem Laufenden:
Der Umbruch beim FV Illertissen ist weiter in vollem Gange. Wer Cheftrainer Holger Bachthaler nachfolgen wird, den es zu den Stuttgarter Kickers zieht, das hat der Verein immer noch nicht der Öffentlichkeit mitgeteilt. Klar ist aber nun: Auch Marco Gölz wird den FVI verlassen. Wohin es den 24-Jährigen zieht, ist noch nicht klar.
Die SpVgg Bayreuth gibt derzeit täglich neue Kadernews bekannt. Nun kann die "Oldschdod" verkünden: Co-Trainer Sebastian Köhler, Torwarttrainer Fabian Kolb und auch Teammanager Sebastian Lattermann bleiben weiter Teil des Teams der ersten Mannschaft. Damit kann Cheftrainer Lukas Kling auch weiter auf seine bisherigen Mitarbeiter setzen. "Für unsere tägliche Arbeit ist es enorm wichtig, dass wir ein Team haben, auf das wir uns verlassen können. Sebastian Köhler ist als Co-Trainer jeden Tag nah an der Mannschaft und ein wichtiger Ansprechpartner für die Jungs. Fabian Kolb leistet mit unseren Torhütern sehr gute Arbeit und bringt sich auch in der Verbindung zum NLZ ein. Sebastian Lattermann hält uns als Teammanager organisatorisch den Rücken frei und sorgt dafür, dass im Alltag viele Abläufe funktionieren. Diese Struktur hilft uns, die Spieler bestmöglich zu begleiten und weiterzuentwickeln", betont Kling.