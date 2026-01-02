Regionalliga: Neuer Torjäger soll Schlusslicht retten

Die U23 des FC St. Pauli hat einen neuen Torjäger: Aus der 3. Liga kommt vom VfL Osnabrück der 27-jährige Nikky Goguadze, der bei früheren Stationen mit einer starken Torquote überzeugen konnte. Er soll in Hamburg wieder zur alten Form finden und dabei helfen, St. Pauli noch zum Klassenerhalt zu führen.

Zur Winterpause ist die U23 des FC St. Pauli das Schlusslicht in der Regionalliga Nord. Mit nur 14 Punkten hat die Mannschaft von Karsten Neitzel bereits vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, entsprechend überrascht es nicht, dass die Verantwortlichen einen neuen Torjäger verpflichtet haben. Der gebürtige Niederländer wurde von St. Pauli fest verpflichtet, "über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen", teilt der Verein mit.

Goguadze wechselte im vergangenen Winter vom Bremer SV nach Osnabrück, wo er in der 3. Liga nur siebenmal zum Einsatz kam. Dabei war seine Torquote im Trikot des Bremer SV in der Regionalliga Nord beeindruckend: In 34 Partien schoss er 31 Tore. Zuvor stürmte der Torjäger für den TSV Havelse, die Kickers Emden oder SSV Jeddeloh. Auf diese Zahlen hofft nun Pauli - wenn möglich im ersten Spiel gegen Phönix Lübeck (22. Februar).

Stimmen der Protagonisten in den Vereinsmedien

Carsten Rothenbach, sportlicher Leiter der U23: „Wir sind sehr glücklich, dass wir Nikky für uns gewinnen konnten. Er weiß, worauf es in der Liga ankommt und hat seine Treffsicherheit über einen langen Zeitraum immer wieder nachgewiesen. Deswegen haben wir die Erwartung, dass er unseren jüngeren Spielern Orientierung bieten kann und wir mit ihm auch wieder mehr offensive Durchschlagskraft entfalten können.“

Nikky Goguadze: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung beim FC St. Pauli. Auch wenn das Team sehr jung ist und sich aktuell in einer schwierigen Situation befindet, bin ich von der Qualität meiner neuen Mitspieler überzeugt. Ich hoffe, dass ich mit meinen Fähigkeiten zu einer erfolgreichen zweiten Saisonhälfte beitragen kann und wir gemeinsam den Klassenerhalt schaffen.“

