 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Regionalliga LIVE: Stiefler knipst für Haching – FCB II in Front

34. Spieltag der Regionalliga Bayern

von Michel Guddat · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Lars und Sven Bender treffen als Trainer aufeinander.
Lars und Sven Bender treffen als Trainer aufeinander. – Foto: mb.presse / Butzhammer

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DJK Vilzing
Ansbach

Letzter Spieltag der Regionalliga Bayern! Während die wichtigsten Entscheidungen in der oberen Tabellenhälfte bereits gefallen sind, müssen die Plätze im Tabellenkeller noch verteilt werden. In Unterhaching kommt es außerdem zum Brüder-Duell zwischen Lars und Sven Bender.

Spiele am Samstag

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
1
0

Heute, 14:00 Uhr
Viktoria Aschaffenburg
Viktoria AschaffenburgAschaffenb.
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
0
2

Heute, 14:00 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
0
1

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Heute, 12:00 Uhr
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
4
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
2
0

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
2
0

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
1
2

Heute, 14:00 Uhr
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
0
0

Heute, 14:00 Uhr
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
1
1