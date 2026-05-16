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Regionalliga LIVE: Stiefler knipst für Haching – FCB II in Front
34. Spieltag der Regionalliga Bayern
von Michel Guddat · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Lars und Sven Bender treffen als Trainer aufeinander. – Foto: mb.presse / Butzhammer
Letzter Spieltag der Regionalliga Bayern! Während die wichtigsten Entscheidungen in der oberen Tabellenhälfte bereits gefallen sind, müssen die Plätze im Tabellenkeller noch verteilt werden. In Unterhaching kommt es außerdem zum Brüder-Duell zwischen Lars und Sven Bender.