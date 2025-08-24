Regionalliga live: Kellerduelle bei RW Oberhausen & SF Lotte

Der 5. Spieltag der Regionalliga West schließt am Sonntag mit zwei Kellerduellen nach dem Saisonstart: Rot-Weiß Oberhausen und die SSVg Velbert tankten am Mittwoch zwar Selbstvertrauen im Niederrheinpokal, überzeugt haben sie allerdings nicht. Ab 14 Uhr zählen für beide Klubs nur drei Punkte. Das gilt auch für die Sportfreunde Lotte und den 1. FC Köln U21. Lotte steht als einziger dieser vier Klubs nicht auf einem Abstiegsplatz, hat allerdings auch nur einen Zähler mehr als RWO und Köln II gesammelt. Velbert wartet noch auf den ersten Erfolg.

