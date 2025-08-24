 2025-08-21T14:07:42.707Z

RWO gewann zuletzt in Budberg.
RWO gewann zuletzt in Budberg. – Foto: Markus Verwimp

Regionalliga live: Kellerduelle bei RW Oberhausen & SF Lotte

In der Regionalliga West stehen am Sonntag die Kellerduelle zwischen RW Oberhausen und der SSVg Velbert sowie Sportfreunde Lotte und dem 1. FC Köln U21 an.

Der 5. Spieltag der Regionalliga West schließt am Sonntag mit zwei Kellerduellen nach dem Saisonstart: Rot-Weiß Oberhausen und die SSVg Velbert tankten am Mittwoch zwar Selbstvertrauen im Niederrheinpokal, überzeugt haben sie allerdings nicht. Ab 14 Uhr zählen für beide Klubs nur drei Punkte. Das gilt auch für die Sportfreunde Lotte und den 1. FC Köln U21. Lotte steht als einziger dieser vier Klubs nicht auf einem Abstiegsplatz, hat allerdings auch nur einen Zähler mehr als RWO und Köln II gesammelt. Velbert wartet noch auf den ersten Erfolg.

Liveticker: RW Oberhausen - SSVg Velbert

Heute, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
14:00live

Liveticker: Sportfreunde Lotte - 1. FC Köln II

Heute, 14:00 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
14:00live

Der nächste Spieltag

6. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - FC Gütersloh
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SC Paderborn 07 II - Sportfreunde Siegen
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SV Rödinghausen - RW Oberhausen
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr Bonner SC - 1. FC Bocholt
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Sportfreunde Lotte
Sa., 30.08.25 16:00 Uhr SC Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf II
So., 31.08.25 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - VfL Bochum II
Mo., 01.09.25 19:00 Uhr 1. FC Köln II - Wuppertaler SV

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

