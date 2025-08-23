 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Jubel von Siegen.
Jubel von Siegen. – Foto: Marco Bader

Regionalliga: Siegen ist Tabellenführer, Wuppertal verliert wieder

Regionalliga West: Die Sportfreunde Siegen sind neuer Tabellenführer, weil die U23 von Borussia Mönchengladbach gegen den SV Rödinghausen nur remis spielt. Im Tabellenkeller verliert der Wuppertaler SV wieder ein Heimspiel. 1. FC Bocholt mit Nullnummer zum Geburtstag.

Der 5. Spieltag der Regionalliga West wird sicherlich nicht für seine Spannung in Erinnerung bleiben, für die Sportfreunde Siegen aber sicherlich für den Gewinn der Tabellenführung! Die Topspiele beim 1. FC Bocholt und FC Gütersloh enden ohne Sieger, der Wuppertaler SV verliert schon wieder ein Heimspiel.

________________

Nullnummer zum Geburtstag

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
0
0
Abpfiff
Auch zum 125. Geburtstag hat der 1. FC Bocholt trotz Vorteilen die U21 des SC Paderborn wieder nicht geschlagen. Die Gäste brachten ein 0:0 über die Zeit und bleiben mit Bocholt im Verfolgerfeld. Beide Klubs haben acht Punkte.

1. FC Bocholt – SC Paderborn 07 II 0:0
1. FC Bocholt: Lucas Fox, Dawyn-Paul Donner, Philipp Hanke, Julian Riedel, Johannes Dörfler (76. Bogdan Shubin), Maximilian Jansen (46. Maximilian Adamski), Marvin Lorch (61. Jonas Carls), Cedric Euschen (61. Nicolas Hirschberger), Patrick Kurzen (80. Jeff Mensah), Stipe Batarilo, Arnold Budimbu - Trainer: Gabriele Di Benedetto
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, David Stamm (86. Max Ritter), Tim Böhmer, Luis Flörke, Lenny Hennig, Kevin Krumme, Julius Bugenhagen, Medin Kojic, Travis de Jong (90. Luca Löwelt), Georg Ermolaev (90. Marlon Becker), Kevin Gleissner (74. Fedir Babak) - Trainer: Thomas Bertels
Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen) - Zuschauer: 2065
Tore: keine Tore

________________

Gladbach kommt zurück

Heute, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
1
1
Abpfiff
Mit seinem siebten Saisontor sicherte Jan Urbich der U23 von Borussia Mönchengladbach gegen den SV Rödinghausen beim 1:1 immerhin noch einen Punkt. Damit verlieren die Fohlen allerdings auch die Tabellenführung, während die Ostwestfalen knapp vor dem Tabellenkeller rangieren.

Borussia Mönchengladbach II – SV Rödinghausen 1:1
Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Yassir Atty, Lion Schweers, Tyler Meiser, Veit Stange, Charles Herrmann (66. Oguzcan Büyükarslan), Nico Vidic, Kemal Cirpan (46. Yannick Michaelis), Kilian Sauck (90. Antonio Jozanovic), Jan Urbich (86. Justin Adozi) - Trainer: Eugen Polanski
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Leon Tia, Viktor Miftaraj, Mattis Rohlfing (68. Leonard Köhler), Ansgar Kuhlmann (75. Marius Bauer), Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Simon Breuer, Cottrell Ezekwem, Eduard Probst (89. Abdul Fesenmeyer) - Trainer: Dennis da Silva Félix
Schiedsrichter: Francisco Lahora Chulian (Bonn) - Zuschauer: 555
Tore: 0:1 Paterson Chato (26.), 1:1 Jan Urbich (51.)

________________

BVB gewinnt durch Doppelpack

Heute, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
1
2
Abpfiff
Borussia Dortmunds U23 hat nach Rückstand beim VfL Bochum II gewonnen - mehr hier.

VfL Bochum II – Borussia Dortmund II 1:2
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch, Stevan Tasic, Nicolas Abdat (86. Niko Bozickovic), Niklas Jahn (65. Benjamin Dreca), Vahidin Turudija, Henri Matter, Keanu Kerbsties (74. Divine Boafo), Luis Hartwig, Lirim Jashari (65. Ben Heuser), Jonathan Akaegbobi (74. Lennart Koerdt) - Trainer: Heiko Butscher
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Ben Hüning, David Lelle, Ismael Mansaray (68. Jonas Feddersen), Michael Eberwein (77. Pharell Kegni), Danylo Krevsun, Antonio Fóti (77. Arne Wessels), Ayman Azhil, Tony Reitz, Babis Drakas (86. Patrick Göbel), Ousmane Diallo (68. Joseph Boyamba) - Trainer: Mike Tullberg
Schiedsrichter: Felix Weller (Neunkirchen) - Zuschauer: 2139
Tore: 1:0 Lirim Jashari (4.), 1:1 Michael Eberwein (13.), 1:2 Michael Eberwein (65.)

________________

Wegkamp trifft wieder

Heute, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
0
1
Abpfiff
Der Wuppertaler SV verliert auch sein drittes Heimspiel und bleibt erneut ohne Torerfolg. Wie schon beim 3:0 gegen die Sportfreunde Lotte traf für Schalkes U23 Gerrit Wegkamp, der in der 93. Minute die Gäste jubeln ließ. Die anfängliche Krise von S04 ist damit beendet, schließlich sind die Top-Platzierungen nur drei Zähler entfernt. Wuppertal droht am Sonntag erneut der Abstiegsplatz.

Wuppertaler SV – FC Schalke 04 II 0:1
Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Kilian Bielitza (78. Lennard Wagemann), Levin Müller, Aldin Dervisevic, Salmin Rebronja (65. Alessio Arambasic), Toshiaki Miyamoto, Hans-Juraj Hartmann, Celal Aydogan (78. Dominic Duncan), Jeff-Denis Fehr (65. Fritz Kleiner), Vincent Schaub (77. Ronay Arabaci), Amin Bouzraa - Trainer: Sebastian Tyrała
FC Schalke 04 II: Luca Podlech, Tim-Justin Dietrich, Max Hauswirth, Max Lamby (46. Magnus Rösner), Mika Khadr, Martin Wasinski (46. Bojan Potnar), Yassin Ben Balla, Paul Pöpperl (84. Jean-Paul Ndiaye), Jakob Sachse (59. Edion Gashi), Gerrit Wegkamp, In-gyom Jung (70. Tristan Osmani) - Trainer: Jakob Fimpel
Schiedsrichter: Nico Fuchs - Zuschauer: 1682
Tore: 0:1 Gerrit Wegkamp (90.+2)

________________

Siegen neuer Tabellenführer

Heute, 14:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
3
1
Abpfiff
Arif Güclü war trotz seines Platzverweises in der 74. Minute der Mann des Spiels für die Sportfreunde Siegen, denn er traf gegen den SC Wiedenbrück doppelt. Seine zwei Treffer, beide vorgelegt von Cagatay Kader, sicherten den 3:1-Heimerfolg und damit auch die Tabellenführung! Durch die Tordifferenz überholt Siegen Gladbach II und grüßt fortan mit elf Punkten von der Spitze.

Sportfreunde Siegen – SC Wiedenbrück 3:1
Sportfreunde Siegen: Justin Ospelt, Jubes Ticha, Florian Mayer, David Kammerbauer, Malik Hodroj, Derrick Kyere (69. Shaibou Oubeyapwa), Dennis Brock, Hamza Saghiri (83. André Dej), Cagatay Kader (69. Ömer Tokac), Arif Güclü, Dustin Willms (69. Leon Pursian) - Trainer: Thorsten Nehrbauer
SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Christian Stabenau (78. Joschka Kroll), Joel Udelhoven, Timo Kondziella, Nikola Aracic, Saban Kaptan (56. Matvey Obolkin), Benjamin Friesen, Fabio Riedl (46. Vigo Wernet), Konstantin Gerhardt, Sebastian Mai (49. Davud Tuma), Marlon Lakämper (46. Finn Cramer) - Trainer: Sascha Mölders
Schiedsrichter: Felix May (Solingen) - Zuschauer: 2312
Tore: 1:0 Arif Güclü (18.), 2:0 Arif Güclü (34.), 2:1 Benjamin Friesen (49.), 3:1 Dustin Willms (59.)
Gelb-Rot: Arif Güclü (74./Sportfreunde Siegen/Foulspiel )

________________

BSC verliert in Düsseldorf

Heute, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
2
0
Abpfiff
Der Zweierpack von Mechak Quiala-Tito im zweiten Abschnitt markierte den Unterschied im Heimspiel des obersten Fortuna-Nachwuchses gegen den Bonner SC (50. & 63.). Während der BSC zum zweiten Mal in dieser Woche verliert, grüßt Düsseldorf II von Rang drei und kann bereits in der kommenden Woche die Führung übernehmen.

Fortuna Düsseldorf II – Bonner SC 2:0
Fortuna Düsseldorf II: Tobias Pawelczyk, Leonard Brodersen, Noah Förster, Leo Mirgartz, Noah Nikolaou (81. Maksym Len), David Savic, Simon Vu (91. Si-woo Yang), Sima Suso (81. Arno Krause), Luca Raimund (60. Deniz Bindemann), Mechak Quiala-Tito (91. Marius Zentler), Lennart Garlipp - Trainer: Jens Langeneke
Bonner SC: Kevin Birk, Markus Wipperfürth, Adis Omerbasic, Petar Lela, Massaman Keita, Maximilian Pommer (69. Clinton Williams-Emmanuel), Felix Erken, Jonas Berg (61. Lucas Cueto), Serhat Koruk (69. Julijan Popović), Robin Bird (80. Eray Isik), Yannik Schlößer (80. Marcel Damaschek) - Trainer: Sascha Glatzel
Schiedsrichter: Nils Hasse - Zuschauer: 426
Tore: 1:0 Mechak Quiala-Tito (50.), 2:0 Mechak Quiala-Tito (63.)

________________

Gütersloh gleicht gegen Fortuna Köln aus

Heute, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
1
1
Abpfiff
Weil Torjäger Patrik Twardzik in der 76. Minuten die Nerven behält und per Strafstoß trifft, holt der FC Gütersloh noch ein 1:1 im Topspiel gegen Fortuna Köln. Dabei versuchten die Gäste in der Schlussphase nochmal alles, was auch am Platzverweis gegen Pablo Maiella. Gütersloh überstand allerdings die Druckphase und bleibt mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung auf Köln auf Platz vier.


FC Gütersloh – SC Fortuna Köln 1:1
FC Gütersloh: Tim Matuschewsky, Justus Henke, David Winke, Fynn Arkenberg, Aleksandar Kandic, Patrik Twardzik (90. Niklas Frese), Erik Lanfer (90. Leo Weichert), Björn Rother, Jan-Lukas Liehr, Luis Frieling, Julius Langfeld - Trainer: Julian Hesse
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, Seymour Fünger, David Haider, Vleron Statovci (86. Kevin Brechmann), Younes Derbali, Tom Geerkens, Rafael Garcia, Nico Thier, Luca Majetic (77. Hamadi Al Ghaddioui), Adrian Stanilewicz - Trainer: Matthias Mink
Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop) - Zuschauer: 1707
Tore: 0:1 Vleron Statovci (63.), 1:1 Patrik Twardzik (76. Foulelfmeter)
Rot: Paolo Maiella (84./FC Gütersloh/Tätlichkeit)

________________

Liveticker: RW Oberhausen - SSVg Velbert

Morgen, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
14:00live

________________

Liveticker: Sportfreunde Lotte - 1. FC Köln II

Morgen, 14:00 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
14:00live

________________

Der nächste Spieltag

6. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - FC Gütersloh
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SC Paderborn 07 II - Sportfreunde Siegen
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SV Rödinghausen - RW Oberhausen
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr Bonner SC - 1. FC Bocholt
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Sportfreunde Lotte
Sa., 30.08.25 16:00 Uhr SC Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf II
So., 31.08.25 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - VfL Bochum II
Mo., 01.09.25 19:00 Uhr 1. FC Köln II - Wuppertaler SV

________________

