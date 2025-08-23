Regionalliga: Siegen ist Tabellenführer, Wuppertal verliert wieder

Der 5. Spieltag der Regionalliga West wird sicherlich nicht für seine Spannung in Erinnerung bleiben, für die Sportfreunde Siegen aber sicherlich für den Gewinn der Tabellenführung! Die Topspiele beim 1. FC Bocholt und FC Gütersloh enden ohne Sieger, der Wuppertaler SV verliert schon wieder ein Heimspiel.
1. FC Bocholt – SC Paderborn 07 II 0:0
1. FC Bocholt: Lucas Fox, Dawyn-Paul Donner, Philipp Hanke, Julian Riedel, Johannes Dörfler (76. Bogdan Shubin), Maximilian Jansen (46. Maximilian Adamski), Marvin Lorch (61. Jonas Carls), Cedric Euschen (61. Nicolas Hirschberger), Patrick Kurzen (80. Jeff Mensah), Stipe Batarilo, Arnold Budimbu - Trainer: Gabriele Di Benedetto
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, David Stamm (86. Max Ritter), Tim Böhmer, Luis Flörke, Lenny Hennig, Kevin Krumme, Julius Bugenhagen, Medin Kojic, Travis de Jong (90. Luca Löwelt), Georg Ermolaev (90. Marlon Becker), Kevin Gleissner (74. Fedir Babak) - Trainer: Thomas Bertels
Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen) - Zuschauer: 2065
Tore: keine Tore
Borussia Mönchengladbach II – SV Rödinghausen 1:1
Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Yassir Atty, Lion Schweers, Tyler Meiser, Veit Stange, Charles Herrmann (66. Oguzcan Büyükarslan), Nico Vidic, Kemal Cirpan (46. Yannick Michaelis), Kilian Sauck (90. Antonio Jozanovic), Jan Urbich (86. Justin Adozi) - Trainer: Eugen Polanski
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Leon Tia, Viktor Miftaraj, Mattis Rohlfing (68. Leonard Köhler), Ansgar Kuhlmann (75. Marius Bauer), Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Simon Breuer, Cottrell Ezekwem, Eduard Probst (89. Abdul Fesenmeyer) - Trainer: Dennis da Silva Félix
Schiedsrichter: Francisco Lahora Chulian (Bonn) - Zuschauer: 555
Tore: 0:1 Paterson Chato (26.), 1:1 Jan Urbich (51.)
VfL Bochum II – Borussia Dortmund II 1:2
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch, Stevan Tasic, Nicolas Abdat (86. Niko Bozickovic), Niklas Jahn (65. Benjamin Dreca), Vahidin Turudija, Henri Matter, Keanu Kerbsties (74. Divine Boafo), Luis Hartwig, Lirim Jashari (65. Ben Heuser), Jonathan Akaegbobi (74. Lennart Koerdt) - Trainer: Heiko Butscher
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Ben Hüning, David Lelle, Ismael Mansaray (68. Jonas Feddersen), Michael Eberwein (77. Pharell Kegni), Danylo Krevsun, Antonio Fóti (77. Arne Wessels), Ayman Azhil, Tony Reitz, Babis Drakas (86. Patrick Göbel), Ousmane Diallo (68. Joseph Boyamba) - Trainer: Mike Tullberg
Schiedsrichter: Felix Weller (Neunkirchen) - Zuschauer: 2139
Tore: 1:0 Lirim Jashari (4.), 1:1 Michael Eberwein (13.), 1:2 Michael Eberwein (65.)
Wuppertaler SV – FC Schalke 04 II 0:1
Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Kilian Bielitza (78. Lennard Wagemann), Levin Müller, Aldin Dervisevic, Salmin Rebronja (65. Alessio Arambasic), Toshiaki Miyamoto, Hans-Juraj Hartmann, Celal Aydogan (78. Dominic Duncan), Jeff-Denis Fehr (65. Fritz Kleiner), Vincent Schaub (77. Ronay Arabaci), Amin Bouzraa - Trainer: Sebastian Tyrała
FC Schalke 04 II: Luca Podlech, Tim-Justin Dietrich, Max Hauswirth, Max Lamby (46. Magnus Rösner), Mika Khadr, Martin Wasinski (46. Bojan Potnar), Yassin Ben Balla, Paul Pöpperl (84. Jean-Paul Ndiaye), Jakob Sachse (59. Edion Gashi), Gerrit Wegkamp, In-gyom Jung (70. Tristan Osmani) - Trainer: Jakob Fimpel
Schiedsrichter: Nico Fuchs - Zuschauer: 1682
Tore: 0:1 Gerrit Wegkamp (90.+2)
Sportfreunde Siegen – SC Wiedenbrück 3:1
Sportfreunde Siegen: Justin Ospelt, Jubes Ticha, Florian Mayer, David Kammerbauer, Malik Hodroj, Derrick Kyere (69. Shaibou Oubeyapwa), Dennis Brock, Hamza Saghiri (83. André Dej), Cagatay Kader (69. Ömer Tokac), Arif Güclü, Dustin Willms (69. Leon Pursian) - Trainer: Thorsten Nehrbauer
SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Christian Stabenau (78. Joschka Kroll), Joel Udelhoven, Timo Kondziella, Nikola Aracic, Saban Kaptan (56. Matvey Obolkin), Benjamin Friesen, Fabio Riedl (46. Vigo Wernet), Konstantin Gerhardt, Sebastian Mai (49. Davud Tuma), Marlon Lakämper (46. Finn Cramer) - Trainer: Sascha Mölders
Schiedsrichter: Felix May (Solingen) - Zuschauer: 2312
Tore: 1:0 Arif Güclü (18.), 2:0 Arif Güclü (34.), 2:1 Benjamin Friesen (49.), 3:1 Dustin Willms (59.)
Gelb-Rot: Arif Güclü (74./Sportfreunde Siegen/Foulspiel )
Fortuna Düsseldorf II – Bonner SC 2:0
Fortuna Düsseldorf II: Tobias Pawelczyk, Leonard Brodersen, Noah Förster, Leo Mirgartz, Noah Nikolaou (81. Maksym Len), David Savic, Simon Vu (91. Si-woo Yang), Sima Suso (81. Arno Krause), Luca Raimund (60. Deniz Bindemann), Mechak Quiala-Tito (91. Marius Zentler), Lennart Garlipp - Trainer: Jens Langeneke
Bonner SC: Kevin Birk, Markus Wipperfürth, Adis Omerbasic, Petar Lela, Massaman Keita, Maximilian Pommer (69. Clinton Williams-Emmanuel), Felix Erken, Jonas Berg (61. Lucas Cueto), Serhat Koruk (69. Julijan Popović), Robin Bird (80. Eray Isik), Yannik Schlößer (80. Marcel Damaschek) - Trainer: Sascha Glatzel
Schiedsrichter: Nils Hasse - Zuschauer: 426
Tore: 1:0 Mechak Quiala-Tito (50.), 2:0 Mechak Quiala-Tito (63.)
FC Gütersloh – SC Fortuna Köln 1:1
FC Gütersloh: Tim Matuschewsky, Justus Henke, David Winke, Fynn Arkenberg, Aleksandar Kandic, Patrik Twardzik (90. Niklas Frese), Erik Lanfer (90. Leo Weichert), Björn Rother, Jan-Lukas Liehr, Luis Frieling, Julius Langfeld - Trainer: Julian Hesse
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, Seymour Fünger, David Haider, Vleron Statovci (86. Kevin Brechmann), Younes Derbali, Tom Geerkens, Rafael Garcia, Nico Thier, Luca Majetic (77. Hamadi Al Ghaddioui), Adrian Stanilewicz - Trainer: Matthias Mink
Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop) - Zuschauer: 1707
Tore: 0:1 Vleron Statovci (63.), 1:1 Patrik Twardzik (76. Foulelfmeter)
Rot: Paolo Maiella (84./FC Gütersloh/Tätlichkeit)
6. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - FC Gütersloh
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SC Paderborn 07 II - Sportfreunde Siegen
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SV Rödinghausen - RW Oberhausen
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr Bonner SC - 1. FC Bocholt
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Sportfreunde Lotte
Sa., 30.08.25 16:00 Uhr SC Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf II
So., 31.08.25 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - VfL Bochum II
Mo., 01.09.25 19:00 Uhr 1. FC Köln II - Wuppertaler SV
