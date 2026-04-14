 2026-04-14T12:48:59.332Z

Allgemeines

Regionalliga live: Gladbach, BVB und Schalke kämpfen um Rang drei

In der Regionalliga West stehen erneut Nachholspiele an: Borussia Dortmund II gastiert am Mittwoch bei Borussia Mönchengladbach II, zudem muss der FC Schalke 04 II zu Sportfreunde Lotte.

von André Nückel · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Der BVB und Arne Wessels gastieren in Gladbach. – Foto: IMAGO/ Maximilian Koch

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
SF Lotte

In der Regionalliga West werden am Mittwoch Nachholspiele des 21. und 23. Spieltags ausgetragen: Schon um 17 Uhr gastiert Borussia Dortmund mit seiner U23 bei der Reserve von Borussia Mönchengladbach, eine Stunde später beginnt das Gastspiel des FC Schalke 04 II bei Sportfreunde Lotte.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Regionalliga West

>>> Folge der Regionalliga West auf WhatsApp

>>> Hier geht es zum Spielplan der Regionalliga West

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Regionalliga West

________________

Liveticker: Borussia Mönchengladbach II - Borussia Dortmund II

Der BVB reist mit 50 Punkten als Tabellendritter nach Mönchengladbach, wo die Borussia ihrerseits die Chance hat, an Schwarz-Gelb vorbeizuziehen. Doch nicht nur die Fohlen haben 48 Punkte...,

>>> Liveticker Sportfreunde Lotte - FC Schalke 04 II

________________

Liveticker: Sportfreunde Lotte - FC Schalke 04 II

... auch der FC Schalke 04 liegt mit 48 Zählern im Rennen um Rang in der Regionalliga auf Kurs, entsprechend steigt am Mittwochabend ein Dreikampf der Bundesliga-Zweitvertretungen um den Rang hinter Spitzenreiter Fortuna Köln (63) und Verfolger RW Oberhausen (54). Die Sportfreunde Lotte sind Achter und führen damit das Mittelfeld an, denn mit 37 Punkten gibt es eine klare Grenze zu Rang sieben und Sportfreunde Siegen (44).

>>> Liveticker Sportfreunde Lotte - FC Schalke 04 II

________________

Der nächste Spieltag der Regionalliga West

30. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr 1. FC Köln II - SC Fortuna Köln
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - 1. FC Bocholt
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - SV Rödinghausen
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - SSVg Velbert
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Bonner SC
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - FC Gütersloh
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - RW Oberhausen
So., 19.04.26 16:00 Uhr Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach II

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: