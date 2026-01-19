Regionalliga-Knipser sorgt für Ekstase in Nürnberg

Piet Scobel (re.) knipste den 1. FC Nürnberg am Samstag zum 3:2-Sieg gegen Elversberg. – Foto: Imago Images

Es war der Nachmittag des Piet Lasse Scobel: Der 20-jährige Stürmer, der für die U23 des 1. FC Nürnberg in der bisherigen Spielzeit in der Regionalliga Bayern schon elfmal getroffen hat und dadurch in den Fokus der Profis geraten war, durfte zum Rückrundenauftakt des "Clubs" zum ersten Mal von Beginn an in der 2. Liga ran. Und der Lockenkopf aus Norddeutschland zahlte das Vertrauen von Cheftrainer Miro Klose auf beeindruckende Art und Weise zurück. Am Ende war der Youngster, der vor einem Jahr im Januar 2025 vom Eimsbütteler TV aus der Oberliga Hamburg an den Valznerweiher gekommen war, der gefeierte Mann im Max-Morlock-Stadion.

Die Scouts des 1. FC Nürnberg dürfen sich auf die Schultern klopfen. Bei Piet Scobel haben sie offenbar einen goldenen Riecher bewiesen. Gegen Elversberg avancierte der Angreifer zum "Mann des Spiels". 20 Minuten vor dem Ende köpfte er geistesgegenwärtig einen Pfostenabpraller zum 2:2 in die Maschen. In der Nachspielzeit ließ er dann das Max-Morlock-Stadion eskalieren, als er eine Flanke von der linken Seite präzise mit dem Kopf zum 3:2-Siegtreffer ins Netz setzte (90.+3).

Club-Jubel nach dem Lucky-Punch in der Nachspielzeit. – Foto: Roland Schäfer | #rolischafer







"Ich kann ihn nicht genug loben heute: Was er sich alles erarbeitet hat, wie viele Torschüsse er über das gesamte Spiel abgeliefert hat. Er hat schon wie im Freundschaftsspiel (vs. Grasshoppers Zürich, Anm. d.Red.) auch heute zwei Tore gemacht. Er ist sehr präsent, die Mannschaft sucht ihn, und findet ihn auch im Sechzehner. Wir wissen alle, dass er noch einen Weg vor sich hat, aber wir sehen auch, was er in einem Jahr geleistet hat. Da machen wir peu à pau weiter. Das kann schon ein guter Stürmer werden", gab Miro Klose nach der Partie gegenüber der ARD-Sportschau zu Protokoll.



Wermutstropfen allerdings für alle Fans der Regionalliga Bayern: Kann Piet Scobel auch weiterhin bei Miro Klose in der 2. Liga so abliefern, wird der Lockenkopf in der Regionalliga wohl leider nicht mehr zu bestaunen sein...