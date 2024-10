Regionalliga-Hoffnung erfüllt sich nicht - Vredener wechselt nach Epe

Geklappt hat es mit einem Engagement in der vierthöchsten Spielklasse nicht. Zwischenzeitlich hielt er sich beim SC Preußen Münster II fit und hat nun bei seinem Jugendverein Vorwärts Epe angeheuert. Der Verein aus Gronau spielt nach dem direkten Abstieg aus der Landesliga wieder um die Meisterschaft in der Bezirksliga-Staffel 11 mit.

Im Sommer stellte er sich beim Nord-Regionalligisten SSV Jeddeloh oder auch dem niedersächsischen Oberligisten SV Wilhelmshaven vor und spielte nach FuPa-Informationen sogar mind. in einem Testspiel Ende Juni ohne Genehmigung der SpVgg Vreden mit.

Der 21-jährige Sasun Ülütas gehörte zum erweiterten Stamm und kam zu 28 Einsätzen in der vergangenen Saison, davon nur zwölf von Beginn an. Ein Grund, warum der immerhin viertbeste Scorer der Mannschaft (vier Tore, sieben Vorlagen) seine Zusage für eine weitere Saison zurückzog.

Die höheren Ligen hat Ülütas nicht aus den Augen verloren, möchte aber zunächst auch aus beruflichen Gründen etwas kürzertreten. „Erstmal möchte ich bei Vorwärts anfangen. Vielleicht klappt es ja mit dem Aufstieg. Es ist eine super Mannschaft, die mir sehr gut gefallen hat. Auch der Trainer ist top“, so der 21-Jährige, der nach eigenen Aussagen Angebote aus der Westfalen- und Landesliga ausgeschlagen hat: „Es ist mir viel wichtiger, Spaß am Fußball zu haben und zu spielen.“

„Wir hatten mitbekommen, dass er in Vreden raus ist und er kommt aus unserer Jugend. Er passt zu unserer Art und Weise, Fußball zu spielen. Er ist ein zentraler Mittelfeldspieler, der auch torgefährlich ist. Ein Mann mit solcher Qualität würde jeder Mannschaft hier gut zu Gesicht stehen.“, erklärt Epes Sportlicher Leiter Dirk Werenbeck in der Lokalpresse " Münsterland Zeitung ".

Vorwärts Epes Trainer Jochen Wessels sagt zum Neuzugang: „Man kann im Training seine Qualität schon sehen. Er hat eine Ballsicherheit, eine Passsicherheit und er denkt Fußball. Für uns ist er ein Glücksfall. Er gibt Vollgas und wir werden unsere Qualität mit ihm auf jeden Fall steigern.“

Da Ülütas zuletzt in einem Pflichtspiel am 26. Mai für die SpVgg Vreden aufgelaufen ist, ist er als Neuzugang außerhalb der regulären Transferperiode erst ein halbes Jahr später ab dem 27. November pflichtspielberechtigt. Passend zum Rückrundenstart beim SV Heek am 2. Dezember.