Regionalliga: Hannemann bringt die Vorstädter wieder ins Spiel

Nach der Niederlage im Derby gegen den FC Bayern II steht der nächste Test für die SpVgg Unterhaching an. Die Vorstädter treffen um 14 Uhr auf Aubstadt. Parallel gastiert Bayreuth in Eichstätt. Alle Spiele des 21. Spieltags im Überblick.
Der FC Bayern II holt sich im nächsten Heimspiel den nächsten Dreier. In der mit 20 Minuten Verspätung angepfiffenen Partie, Grund war eine verspätete Anreise der Gäste, waren es zuerst die Hankofener, die in den Anfangsminuten pressten. Danach übernahm Bayern das Spielgeschehen, doch ein Treffer ließ lange auf sich warten. In der zweiten Halbzeit erlöste dann Heinz nach etwas mehr als einer Stunde die Amateure mit seinem Führungstreffer (66.). Buchbach erspielte sich in der Folge zwar immer wieder Chancen, blieb aber erfolglos. Kurz vor Schluss machte der eingewechselte Yanda dann den Deckel für die Bayern drauf (90.). Aufgrund weiterer Pyros der Fans kommt jedoch wohl mindestens eine weitere Geldstrafe, wenn nicht sogar weitere Punktabzüge auf die Bayern zu.
FC Bayern München II – SpVgg Hankofen-Hailing 2:0
FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Vincent Manuba (64. Maximilian Schuhbauer), Ljubo Puljic, Robert Deziel Jr., Deniz Ofli, Guido della Rovere, Kurt Rüger (46. Benno Schmitz), Louis Richter (50. Mudaser Sadat), Maycon Cardozo (86. Artur Degraf), David Santos Daiber (64. Julien Yanda), Anton Heinz - Trainer: Holger Seitz
SpVgg Hankofen-Hailing: Sebastian Maier, Daniel Rabanter, David Schneider (86. Daniel Ertel), Brian Wagner (71. Cem Cevizci), Simon Pichlmeier, Patrick Choroba, Lukas Käufl (82. Baran Berk), Tobias Lermer, Andreas Wagner, Tobias Gayring (78. Florian Sommersberger), Ante Banden - Trainer: Tobias Beck
Schiedsrichter: Marcel Krauß (Heufurt) - Zuschauer: 678
Tore: 1:0 Anton Heinz (66.), 2:0 Julien Yanda (90.)
Erstes Liga-Spiel für Marc Unterberger mit dem TSV Buchbach. Gegen die Reserve der SpVgg Greuther Fürth kamen die Buchbacher jedoch nicht über ein torloses Remis hinaus. Für die Heimmannschaft ein enttäuschendes Ergebnis, da Fürth II um den Klassenerhalt kämpft. Buchbach steht erstmal weiter im Mittelfeld der Tabelle, könnte aber bald von einigen Teams mit bisher weniger absolvierten Spielen überholt werden. Fürth hingegen ist durch das nächste Unentschieden wieder alleiniger Remis-König der Regionalliga Bayern.
TSV Buchbach – SpVgg Greuther Fürth II 0:0
TSV Buchbach: Ludwig Zech, Benedikt Orth, Rocco Tavra, Samed Bahar, Kevin Hingerl, Jonas Wieselsberger, Tobias Heiland, Albano Gashi (90. Philipp Zimmerer), Sammy Ammari (73. Alexander Mehring), Tobias Stoßberger, Andreas Hirtlreiter (73. Romeo Ivelj) - Co-Trainer: Johannes Klein - spielender Co-Trainer: Kevin Hingerl - Trainer: Marc Unterberger - Co-Trainer: Josef Harlander
SpVgg Greuther Fürth II: Simon Hoffmann, Christoph Meister, Yannick Scholz, Jakob Krautkrämer, Noah König, Daniel Adlung (81. Lucas Torres Farias), Marlon Fries, Adem Imeri (88. Max Meyer), Philipp Hack (78. Joshua Okpalaike), Juan Cabrera, Jomaine Consbruch (71. Arjanit Fazlija) - Trainer: Roberto Hilbert - Co-Trainer: Daniel Felgenhauer
Schiedsrichter: Assad Nouhoum (Oberweikertshofen) - Zuschauer: 549
Tore: keine Tore