Regionalliga: FC Bayern II besiegt Haching nach Pyro-Show 25. Spieltag der Regionalliga Bayern von Michel Guddat · Heute, 19:52 Uhr · 0 Leser

Die Fans der SpVgg Unterhaching zündelten vor Anpfiff der Partie. – Foto: foto2press/Imago

Auftakt der Regionalliga Bayern: Zum Start des 25. Spieltags duellierte sich FC Bayern München II mit der SpVgg Unterhaching. Die Münchner Amateure setzten sich knapp durch Wir berichteten im Live-Ticker.

25. Spieltag der Regionalliga Bayern: FC Bayern II – SpVgg Unterhaching 1:0 (1:0)

Tabelle: Die Bayern-Amateure stehen mit 30 Punkten vorübergehend auf dem sechsten Platz. Haching steht mit 39 Punkten auf dem zweiten Platz

Anpfiff der Partie war um 19:00 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße

Start nach Maß für die Jungs von Holger Seitz! Im Stadt-Derby setzte sich der FC Bayern II verdient mit 1:0 gegen Haching durch. Besonders in der ersten Halbzeit kam von den Vorstädtern zu wenig, Richter erzielte folgerichtig das Tor des Tages in der zwöften Minute.In der zweiten Halbzeit drückte Haching auf den Ausgleich, so richtig zwingend wurde es jedoch selten. Die Bayern selbst vergaben aussichstreiche Konter zur Vorentscheidung und mussten hinten heraus noch die ein oder andere brenzlige Situation überstehen.

Für die Bayern geht es bereits am Freitag, 27.2., weiter. Im Grünwalder Stadion ist die SpVgg Hankhofen-Hailing zu Gast. Haching gastiert einen Tag später in Aubstadt. FC Bayern München II – SpVgg Unterhaching 1:0

FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Vincent Manuba (63. Benno Schmitz), David Heindl, Robert Deziel Jr., Deniz Ofli (85. Julien Yanda), Guido della Rovere, Kurt Rüger (63. Maximilian Schuhbauer), Louis Richter (71. Artur Degraf), Maycon Cardozo (71. Bajung Darboe), David Santos Daiber, Anton Heinz - Trainer: Holger Seitz - Co-Trainer: Dirk Teschke - Co-Trainer: Josef Eibl

SpVgg Unterhaching: Maurice Dehler, Markus Schwabl, Manuel Stiefler, Nils Ortel, Alexander Winkler, Simon Skarlatidis, Andy Breuer, Mike Gevorgyan, Jorden Aigboje (84. Tim Hannemann), Cornelius Pfeiffer (46. Richard Meier), Moritz Müller (60. Christopher Negele) - Co-Trainer: Matthias Luginger - Co-Trainer: Vitali Matvienko - Co-Trainer: Marc Endres - Trainer: Sven Bender

Schiedsrichter: Christopher Knauer (Isling) - Zuschauer: 1623

Tore: 1:0 Louis Richter (12.)