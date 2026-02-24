Regionalliga: FC Bayern II besiegt Haching nach Pyro-Show

Auftakt der Regionalliga Bayern: Zum Start des 25. Spieltags duellierte sich FC Bayern München II mit der SpVgg Unterhaching. Die Münchner Amateure setzten sich knapp durch Wir berichteten im Live-Ticker.
Start nach Maß für die Jungs von Holger Seitz! Im Stadt-Derby setzte sich der FC Bayern II verdient mit 1:0 gegen Haching durch. Besonders in der ersten Halbzeit kam von den Vorstädtern zu wenig, Richter erzielte folgerichtig das Tor des Tages in der zwöften Minute.In der zweiten Halbzeit drückte Haching auf den Ausgleich, so richtig zwingend wurde es jedoch selten. Die Bayern selbst vergaben aussichstreiche Konter zur Vorentscheidung und mussten hinten heraus noch die ein oder andere brenzlige Situation überstehen.
Für die Bayern geht es bereits am Freitag, 27.2., weiter. Im Grünwalder Stadion ist die SpVgg Hankhofen-Hailing zu Gast. Haching gastiert einen Tag später in Aubstadt.
FC Bayern München II – SpVgg Unterhaching 1:0
FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Vincent Manuba (63. Benno Schmitz), David Heindl, Robert Deziel Jr., Deniz Ofli (85. Julien Yanda), Guido della Rovere, Kurt Rüger (63. Maximilian Schuhbauer), Louis Richter (71. Artur Degraf), Maycon Cardozo (71. Bajung Darboe), David Santos Daiber, Anton Heinz - Trainer: Holger Seitz - Co-Trainer: Dirk Teschke - Co-Trainer: Josef Eibl
SpVgg Unterhaching: Maurice Dehler, Markus Schwabl, Manuel Stiefler, Nils Ortel, Alexander Winkler, Simon Skarlatidis, Andy Breuer, Mike Gevorgyan, Jorden Aigboje (84. Tim Hannemann), Cornelius Pfeiffer (46. Richard Meier), Moritz Müller (60. Christopher Negele) - Co-Trainer: Matthias Luginger - Co-Trainer: Vitali Matvienko - Co-Trainer: Marc Endres - Trainer: Sven Bender
Schiedsrichter: Christopher Knauer (Isling) - Zuschauer: 1623
Tore: 1:0 Louis Richter (12.)
München – Stadt-Derby zum Auftakt! FC Bayern München II empfängt den Tabellenzweiten der Regionalliga Bayern, die SpVgg Unterhaching. Ursprünglich sollte die Partie bereits letzten Freitag (20. Februar) stattfinden. Aufgrund des Schneefalls musste das Stadt-Derby jedoch abgesagt und verschoben werden. Am heutigen Dienstag (Anpfiff 19:00 Uhr) rollt der Ball im Stadion an der Grünwalder Straße.