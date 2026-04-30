Regionalliga-Erfahrung für Berlin-Türkspor

Cihan Ucar und Vorstand Metin Yilmaz – Foto: Verein

Regionalliga-Erfahrung für das Mittelfeld: Berlin Türkspor sichert sich die Dienste von Cihan Ucar. Der 31-Jährige bringt Regionalliga-Routine, Stationen wie BAK 07, Wacker Nordhausen, BFC Dynamo und Hertha 06 (Oberliga) sowie Kings-League-Erfahrung im Kader von G2 Football Club mit in die Berlin-Liga. Das bestätigt Metin Yilmaz gegenüber FuPa Berlin

Der Wechsel ist fix: Cihan Ucar schließt sich dem Berlin-Ligisten Berlin Türkspor an. Der 31-jährige Mittelfeldspieler war zuletzt vereinslos und bringt reichlich Erfahrung aus dem höherklassigen Amateurfußball mit.

In seiner Karriere kommt der zentrale Mittelfeldspieler auf über 200 Pflichtspiele im Herrenbereich. Neben dem Berliner AK sammelte er unter anderem bei BFC Dynamo, FSV Optik Rathenow sowie beim FSV Wacker Nordhausen wichtige Erfahrungen in der Regionalliga. Auch beim Oberligisten Hertha 06 war er aktiv und überzeugte dort mit Torgefahr aus dem Mittelfeld.

Zuletzt stand Ucar beim Berliner AK unter Vertrag, für den er in der Regionalliga Nordost in der Saison 2023/24 insgesamt 11 Spiele absolvierte und zwei Treffer erzielte. Seit Sommer 2024 war er ohne Verein.

Ucar gehörte zuletzt zum Kader von G2 Football Club

Zusätzlich gehörte Ucar zuletzt zum erweiterten Kader des Teams G2 Football Club in der Kings League.

Mit dem Wechsel zu Berlin Türkspor entscheidet sich Ucar bewusst für einen Schritt in die Berlin-Liga (6. Spielklasse), wo er eine zentrale Rolle übernehmen soll. Der technisch versierte und laufstarke Mittelfeldspieler gilt als flexibel einsetzbar und kann sowohl defensiv stabilisieren als auch offensive Akzente setzen.

Klares Signal im möglichen Abstiegskampf

Für Berlin Türkspor ist die Verpflichtung ein klares Signal: Mit einem erfahrenen Spieler aus der Regionalliga will der Verein seine Ambitionen untermauern und sich sportlich absichern. Hintergrund sind auch mögliche Auswirkungen noch ausstehender Entscheidungen im sogenannten BFV-Regelkomplex, die die Charlottenburger betreffen könnten. FuPa Berlin berichtete

Neustart in der Berlin-Liga

Für Ucar bietet sich gleichzeitig die Chance auf einen Neustart in Berlin – mit viel Spielzeit, Verantwortung und einer Schlüsselrolle im Team.

Cihan Ucar

Berlin-Türkspor

Berlin-Liga

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